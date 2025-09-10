Örmény–magyar párharc a második helyért? Jereván boldogságban, az írek kiborultak

Az F csoport első fordulójában az örmény válogatott szombaton Jerevánban 5-0-ra kikapott a portugáloktól, ami arra erősített rá, hogy vélhetően nem sok vizet zavar a csoportban. A papírforma szerint Cristiano Ronaldo és társai – akik tegnap 3-2-re győztek a Puskás Arénában is – simán hozzák az első helyet, a pótselejtezőt érő másodikért pedig a magyar és az ír csapat harcol majd. Ám a 2. forduló után már nem ez a helyzet. Az írek szombaton Dublinban 2-2-re végeztek velünk, és örülhettek az egy pontnak, tegnap pedig 2-1-re kikaptak Jerevánban. A váratlan zakó után Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány kijelentette, szinte reménytelen helyzetbe kerültek. A csoport utolsó helyén állnak, a következő körben pedig Portugáliába utaznak, ahol az eddig mutatott játékuk alapján semmi jóra nem számíthatnak – ismerte el szakvezető. Az íreket sokkhatás érte, éppen csak elkezdődtek a vb-selejtezők, és nekik gyakorlatilag már el is szálltak a reményeik...

Nagy győzelmet aratott az örmény válogatott az írek ellen Forrás: Facebook/Football Federation of Armenia

Az örmény szövetségi kapitány szerint nem kell „felfújni” a győzelmüket

Az örmény–ír meccs akkor ért véget, amikor a magyar–portugál még el sem kezdődött, így az örmények ekkor még nem tudhatták, hogy a második forduló után három pontjukkal a második helyet foglalják majd el a csoportban. Jegise Melikjan szövetségi kapitány a következőket nyilatkozta:

– Azt mondtam a játékosaimnak, hogy a nemzetünknek győzelmekre van szüksége, adjunk bele mindent, és meg tudjuk csinálni. Örülök ennek a győzelemnek, de nem kell „felfújni”. A fontos az, hogy a csapattól odaadást, hitet és teljesen másfajta védekezést láttam, mint a portugálok ellen. Miután kikaptunk tőlük 5-0-ra, nem mutattam ki, hogy szomorú vagyok, pedig az voltam, az éjjel nem is aludtam. A csalódottságomat azonban nem mutathatom a csapat előtt. Szakvezetőként nekem erőt, határozottságot kell sugároznom, de megkaptam a kritikákat, hogy engem nem is viselt meg a nagy vereség… Nem vagyunk könnyű helyzetben, sokszor kikaptunk (idén a Nemzetek Ligájában a grúzoktól otthon 3-0-ra, idegenben 6-1-re, Koszovóban pedig barátságos meccsen 5-2-re maradtak alul – a szerk.), rengeteget kell dolgoznunk, és a folytatásban is nehéz meccsek előtt állunk – fogalmazott Jegise Melikjan, és hiába most a nagy bravúr, talán érthető, hogy az szóba sem került, megcéloznák a csoport második helyét. Ilyesmiről a vegyes zónában az örmény játékosok sem tettek említést. Így Nair Tiknyijan, a szerb Crvena Zvezda középpályása sem, aki azt hangsúlyozta, hogy a nemzetüket és a szurkolóikat akarták boldoggá tenni.