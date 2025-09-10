Kerkez Milos két szóval üzent, és kiderült, melyik portugál klasszis mezére csapott le

Korábbi cikkünkben megírtuk, hogy Cristiano Ronaldo a maga mezét azért nem tudta odaadni Szoboszlai Dominiknek, mert már a válogatott egyik stábtagjának ajándékozta. De a kamerák előtt ígéret tett arra, hogy az október 14-ei Portugália–Magyarország meccsen „kárpótolja” a Liverpool középpályását. A sztorit az A Bola is megírta, és a portugál sportlap azzal egészítette ki, hogy a Liverpool magyar védője, Kerkez Milos viszont nem maradt hoppon.

Kerkez Milos és Cristiano Ronaldo egy képen (Forrás: Instagram/miloskerkezofficial)

Az alábbi videón az látszik is, hogy Kerkez már szerzett egy portugál mezt, az A Bola pedig megírta, hogy Bruno Fernandes mezét vitte el. A Manchester Unied játékosa hétfőn Budapesten ünnepelte a 31. születésnapját, és a portugál válogatott aznap, vagyis a meccs előtt össze is hozott egy partit a számára.