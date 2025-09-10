Rendkívüli

Donald Tusk: Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkének alkalmazását

Kerkez Milos két szóval üzent, és kiderült, melyik portugál klasszis mezére csapott le

Amint arról beszámoltunk, a keddi, Magyarország–Portugália labdarúgó vb-selejtező (2-3) után is fókuszban voltak a két csapat játékosai. Szoboszlai Dominik meze Cristiano Ronaldo birtokába került, de az ötszörös aranylabdás csak az októberi visszavágón ajándékozza meg válogatottunk csapatkapitányát. Kerkez Milos azonban már most sem maradt portugál mez nélkül.

2025. 09. 10. 12:05
Kerkez Milos és Joao Cancelo párharca (Fotó: NurPhoto via AFP/Robert Szaniszlo)
Korábbi cikkünkben megírtuk, hogy Cristiano Ronaldo a maga mezét azért nem tudta odaadni Szoboszlai Dominiknek, mert már a válogatott egyik stábtagjának ajándékozta. De a kamerák előtt ígéret tett arra, hogy az október 14-ei Portugália–Magyarország meccsen „kárpótolja” a Liverpool középpályását. A sztorit az A Bola is megírta, és a portugál sportlap azzal egészítette ki, hogy a Liverpool magyar védője, Kerkez Milos viszont nem maradt hoppon.

Kerkez Milos és Cristiano Ronaldo
Kerkez Milos és Cristiano Ronaldo egy képen (Forrás: Instagram/miloskerkezofficial)

Az alábbi videón az látszik is, hogy Kerkez már szerzett egy portugál mezt, az A Bola pedig megírta, hogy Bruno Fernandes mezét vitte el. A Manchester Unied játékosa hétfőn Budapesten ünnepelte a 31. születésnapját, és a portugál válogatott aznap, vagyis a meccs előtt össze is hozott egy partit a számára.

Kerkez Milos: Csak együtt!

Az Instagramon Kerkez Milos ma kétszavas üzenet posztolt – „csak együtt!” –, és három fotót osztott meg. Ehhez igazodva az egyiken válogatottunk tagjai láthatók összekapaszkodva, a másikon egyedül van, a harmadikon pedig Cristiano Ronaldóval.

Magyarország - Portugália vb-selejtező
A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik és a portugál nemzeti csapat vezére, Cristiano Ronaldo a selejtező előtt.
A magyar válogatott Varga Barnabás fejesével szerezte meg a vezetést Portugália ellen.
Magyarország - Portugália vb-selejtező
Magyarország - Portugália vb-selejtező szurkolók
Magyarország - Portugália vb-selejtező Kerkez
Magyarország - Portugália vb-selejtező Varga
Cristiano Ronaldo ismét betalált Budapesten.
Varga Barnabás Portugália elleni két gólja nem ért pontot, a sárga lapja viszont eltiltást eredményezett, az Örményország elleni vb-selejtezőn nem játszhat
Mutatjuk a gólgazdag magyar-portugál meccs legjobb fotóit

 

