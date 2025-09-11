Kerkez Milos osztályzatain csámcsognak Angliában: „Ő volt a legrosszabb a pályán” + videó

A Puskás Arénában a magyar válogatott méltó ellenfele volt a portugál válogatottnak, 1-0-ra vezetett, majd 1-2 után kiegyenlített, de végül 3-2-re kikapott jóval esélyesebb ellenfelétől. Az nem lehetett kérdés, hogy a szurkolók értékelésen a két remek fejes gólt szerzett Varga Barnabás kapja a legjobb osztályzatot (8,45), a Ferencváros csatárát pedig a kapuban kiváló teljesítményt nyújtott, Cristiano Ronaldo egyik nagy ziccerét is hárító Tóth Balázs (7,54) követi. Ugyanakkor a két legértékesebb magyar labdarúgónak, a Liverpool két légiósának, Szoboszlai Dominiknek és Kerkez Millosnak nem volt jó napja – a portugálok harmadik gólja előtt mindketten hibáztak –, ami az osztályzataikban is visszaköszön. Szoboszlai neve mellett 5,43, Kerkez neve mellett 4,51 áll – utóbbi a legalacsonyabb osztályzat.

Kerkez Milos a sor végén (Forrás: Nemzeti Sport)

Mindez Angliában is szemet szúrt.

„A magyar újságírók és szurkolók szerint a Liverpool 40 millió fontos igazolása volt a legrosszabb a pályán” – harsogja cikke címében az X-en 1,9 millió követővel rendelkező Empire of the Kop liverpooli portál, amely azt is megemlíti, hogy Kerkez a Nemzeti Sporttól 5-ös osztályzatot kapott. S idézi a magyar sportlaptól azt, hogy a portugálok harmadik gólja előtt nagyon könnyen megszerezték előle a labdát. Az angolok arról is írnak, hogy Andy Robertson reménykedik, a Liverpool csapatában visszaszerezheti Kerkeztől a helyét a védelem bal oldalán.

„Kerkez nem volt agresszív, de Szoboszlai röviden passzolt hozzá”

A TBR Football írásának címe: „A Liverpool védője, Kerkez Milos egyértelmű ítéletet kapott a magyar szurkolóktól legutóbbi teljesítménye után.” A cikket pedig a védő lehajtott fejű fotójával illusztrálják.

„Liverpooli csapattársa, Szoboszlai Kerkezhez passzolt, de Joao Cancelo közbelépett, szerelte, és a góljával megnyerte a meccset Portugáliának. Talán Kerkez agresszívabban is fogadhatta volna a labdát, de Szoboszlai átadása kicsit rövid volt” – írja a lap a portugálok harmadik góljáról. Nos, ezzel nehéz vitatkozni!