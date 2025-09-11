Kerkez MilosLiverpoolAndy RobertsonSzoboszlai Dominikosztályzat

Kerkez Milos osztályzatain csámcsognak Angliában: „Ő volt a legrosszabb a pályán” + videó

A keddi, Magyarország–Portugália labdarúgó vb-selejtező (2-3) után a Nemzeti Sport – miként a válogatott valamennyi mérkőzése után – megszavaztatta az olvasóit, hányasra értékelik a magyar csapat játékosainak a teljesítményét. Ez alapján Marco Rossi együtteséből Kerkez Milos teljesített a leggyengébben, a Liverpool védője a tízes skálán 4,51-es osztályzatot kapott, és ez téma lett Angliában.

2025. 09. 11. 11:34
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Magyarország–Portugália vb-selejtező után Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Puskás Arénában a magyar válogatott méltó ellenfele volt a portugál válogatottnak, 1-0-ra vezetett, majd 1-2 után kiegyenlített, de végül 3-2-re kikapott jóval esélyesebb ellenfelétől. Az nem lehetett kérdés, hogy a szurkolók értékelésen a két remek fejes gólt szerzett Varga Barnabás kapja a legjobb osztályzatot (8,45), a Ferencváros csatárát pedig a kapuban kiváló teljesítményt nyújtott, Cristiano Ronaldo egyik nagy ziccerét is hárító Tóth Balázs (7,54) követi. Ugyanakkor a két legértékesebb magyar labdarúgónak, a Liverpool két légiósának, Szoboszlai Dominiknek és Kerkez Millosnak nem volt jó napja – a portugálok harmadik gólja előtt mindketten hibáztak –, ami az osztályzataikban is visszaköszön. Szoboszlai neve mellett 5,43, Kerkez neve mellett 4,51 áll – utóbbi a legalacsonyabb osztályzat. 

Kerkez Milos a sor végén
Kerkez Milos a sor végén (Forrás: Nemzeti Sport)

Mindez Angliában is szemet szúrt.

„A magyar újságírók és szurkolók szerint a Liverpool 40 millió fontos igazolása volt a legrosszabb a pályán” – harsogja cikke címében az X-en 1,9 millió követővel rendelkező Empire of the Kop liverpooli portál, amely azt is megemlíti, hogy Kerkez a Nemzeti Sporttól 5-ös osztályzatot kapott. S idézi a magyar sportlaptól azt, hogy a portugálok harmadik gólja előtt nagyon könnyen megszerezték előle a labdát. Az angolok arról is írnak, hogy Andy Robertson reménykedik, a Liverpool csapatában visszaszerezheti Kerkeztől a helyét a védelem bal oldalán.

„Kerkez nem volt agresszív, de Szoboszlai röviden passzolt hozzá”

A TBR Football írásának címe: „A Liverpool védője, Kerkez Milos egyértelmű ítéletet kapott a magyar szurkolóktól legutóbbi teljesítménye után.” A cikket pedig a védő lehajtott fejű fotójával illusztrálják.

„Liverpooli csapattársa, Szoboszlai Kerkezhez passzolt, de Joao Cancelo közbelépett, szerelte, és a góljával megnyerte a meccset Portugáliának. Talán Kerkez agresszívabban is fogadhatta volna a labdát, de Szoboszlai átadása kicsit rövid volt” – írja a lap a portugálok harmadik góljáról. Nos, ezzel nehéz vitatkozni!

„A magyar szurkolókat biztosan nem nyűgözte le a dolog, a Nemzeti Sport ugyanis 7830 szurkoló véleményét kérdezte meg Marco Rossi játékosainak teljesítményéről. Varga Barnabás végzett az élen 8,45-ös átlagos értékeléssel, Kerkez viszont az utolsó lett mindössze 4,51-gyel. Szoboszlai sem volt sokkal jobb a 5,43-as értékelésével, de az, hogy Kerkez a magyar keret legrosszabbja lett, aggodalomra adhat okot” – írja a TBR Football, nyilvánvalóan Kerkez Milos Liverpoolban betöltött szerepére utalva.

 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu