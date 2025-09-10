Szoboszlai és Kerkez a két bűnbak? A liverpooli csapattársak fájó hibája videón

Varga Barnabás a 21. percben vezetést, majd két portugál góllal később a 84. percben egyenlítést érő fejesgólt szerzett a magyar válogatott Portugália elleni vb-selejtezőjén. Miután 2-2 lett az állás, a legtöbb magyar szurkoló és játékos elkezdhetett reménykedni a pontszerzésben, ám mindez 134 másodpercig tartott, hiszen ennyivel később szerezte meg a győztes gólt Joao Cancelo. Ehhez kellett az is, hogy Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik ne értse meg egymást.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos összjátéka nem jól sikerült, ezután nyerte meg Portugália a magyarországi vb-selejtezőt (Fotó: Csudai Sándor)

Szoboszlai 57., míg Kerkez 25. alkalommal viselte a címeres mezt a portugálok ellen – a balhátvéd összes fellépésénél ott volt a pályán a csapatkapitány is, így nem véletlen, hogy Szoboszlainál több találkozón egyetlen magyar játékos sem volt csapattársa. Pláne, hogy nyár óta a klubjuk is ugyanaz, és a Liverpoolban is játszottak már együtt négy tétmérkőzésen.

Összesen 2089 olyan játékperc volt az elmúlt évek tétmeccseit figyelembe véve, amikor mindketten ugyanabban az együttesben, egyszerre voltak a pályán.

Ezért is fájó hiba, ami a 86. percben történt.

Szoboszlai és Kerkez meg nem értése vezetett Portugália győztes góljához

Egy kirúgás után Szoboszlai megkapta a labdát, előrefelé vezette, majd portugál játékosok gyűrűjében felpasszolta a labdát Kerkez irányába. A védőt azonban szintén vendégek vették körbe, és a nem teljesen pontos passz megszerzése érdekében lassabban lépett a labda irányába, mint Joao Cancelo. Az al-Hilal játékosa így lecsapott rá, lepasszolta, visszakapta, majd kapásból kilőtte a bal alsó sarkot, beállítva ezzel a 3-2-es portugál győzelmet jelentő végeredményt.

Marco Rossi a lefújást követően név nélkül, de megjegyezte, hogy a portugálok harmadik gólját vitathatatlanul nagy hiba előzte meg: – A találat elkerülhető, olvasható lett volna, nem kellett volna ekkora kockázatot vállalni – mondta a magyar válogatott szövetségi kapitánya.