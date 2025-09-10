Rendkívüli

Ursula von der Leyen: Európa harcban áll

vb-selejtezőmagyar fociválogatottKerkez MilosSzoboszlai DominikLiverpool FC

Szoboszlai és Kerkez a két bűnbak? A liverpooli csapattársak fájó hibája videón

A magyar labdarúgó-válogatott hiába egyenlített ki a 84. percben, két perccel később egy védelmi hiba után vereséget érő gólt kapott a Portugália elleni világbajnoki selejtezőn. Joao Cancelo szemfüles, majd pontos volt, ám ehhez az is kellett, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos ne értse meg egymást – noha ők a magyar válogatott mellett a Liverpoolban is csapattársak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 10:11
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Magyarország–Portugália vb-selejtező után (Fotó: Mirkó István)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Varga Barnabás a 21. percben vezetést, majd két portugál góllal később a 84. percben egyenlítést érő fejesgólt szerzett a magyar válogatott Portugália elleni vb-selejtezőjén. Miután 2-2 lett az állás, a legtöbb magyar szurkoló és játékos elkezdhetett reménykedni a pontszerzésben, ám mindez 134 másodpercig tartott, hiszen ennyivel később szerezte meg a győztes gólt Joao Cancelo. Ehhez kellett az is, hogy Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik ne értse meg egymást.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos összjátéka nem jól sikerült, ezután nyerte meg Portugália a magyarországi vb-selejtezőt
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos összjátéka nem jól sikerült, ezután nyerte meg Portugália a magyarországi vb-selejtezőt (Fotó: Csudai Sándor)

Szoboszlai 57., míg Kerkez 25. alkalommal viselte a címeres mezt a portugálok ellen – a balhátvéd összes fellépésénél ott volt a pályán a csapatkapitány is, így nem véletlen, hogy Szoboszlainál több találkozón egyetlen magyar játékos sem volt csapattársa. Pláne, hogy nyár óta a klubjuk is ugyanaz, és a Liverpoolban is játszottak már együtt négy tétmérkőzésen. 

Összesen 2089 olyan játékperc volt az elmúlt évek tétmeccseit figyelembe véve, amikor mindketten ugyanabban az együttesben, egyszerre voltak a pályán. 

Ezért is fájó hiba, ami a 86. percben történt.

Szoboszlai és Kerkez meg nem értése vezetett Portugália győztes góljához

Egy kirúgás után Szoboszlai megkapta a labdát, előrefelé vezette, majd portugál játékosok gyűrűjében felpasszolta a labdát Kerkez irányába. A védőt azonban szintén vendégek vették körbe, és a nem teljesen pontos passz megszerzése érdekében lassabban lépett a labda irányába, mint Joao Cancelo. Az al-Hilal játékosa így lecsapott rá, lepasszolta, visszakapta, majd kapásból kilőtte a bal alsó sarkot, beállítva ezzel a 3-2-es portugál győzelmet jelentő végeredményt.

Marco Rossi a lefújást követően név nélkül, de megjegyezte, hogy a portugálok harmadik gólját vitathatatlanul nagy hiba előzte meg: – A találat elkerülhető, olvasható lett volna, nem kellett volna ekkora kockázatot vállalni – mondta a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

 

Mi lesz a Kerkez és Szoboszlai közötti összhanggal?

Kerkeznek ugyan a Szoboszlaival való játékkapcsolata lehetne statisztikailag a legrutinosabb, ez fordítva már nem igaz: a kedden pályára lépő magyar játékosok közül Willi Orbán (8886) és Szalai Attila (3507) is több percet töltött már egy csapatban Szoboszlai Dominikkal. 

Ami a válogatottbeli közös perceket illeti, ez a csapatkapitánynak Kerkezzel 1765 perc.

Ez a kedden szerepelt futballisták között csupán a negyedik legmagasabb Willi Orbán (3652), Szalai Attila (2844) és Nagy Zsolt (1880) mögött. 

Ahogyan a fájó módon bekapott gól is mutatja, úgy tűnik, még el kell telnie néhány Liverpool-meccsnek, hogy a magyar válogatott két legmagasabb piaci értékű játékosa, Szoboszlai és Kerkez még inkább összhangba kerüljön. Ez októberben Örményország és Portugália, majd novemberben Örményország és Írország ellen kiemelten fontos lehet.

Magyarország - Portugália vb-selejtező
A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik és a portugál nemzeti csapat vezére, Cristiano Ronaldo a selejtező előtt.
Magyarország - Portugália vb-selejtező Szoboszlai
Magyarország - Portugália vb-selejtező Nagy Zsolt
A magyar válogatott Varga Barnabás fejesével szerezte meg a vezetést Portugália ellen.
Magyarország - Portugália vb-selejtező Szoboszlai
Magyarország - Portugália vb-selejtező Szoboszlai
Magyarország - Portugália vb-selejtező Ronaldo
Magyarország - Portugália vb-selejtező
Magyarország - Portugália vb-selejtező Szoboszlai
Magyarország - Portugália vb-selejtező
Magyarország - Portugália vb-selejtező
Magyarország - Portugália vb-selejtező
Magyarország - Portugália vb-selejtező szurkolók
Magyarország - Portugália vb-selejtező
Magyarország - Portugália vb-selejtező
Magyarország - Portugália vb-selejtező
Magyarország - Portugália vb-selejtező Rossi
Magyarország - Portugália vb-selejtező Kerkez
Magyarország - Portugália vb-selejtező Varga
Magyarország - Portugália vb-selejtező
Magyarország - Portugália vb-selejtező
Magyarország - Portugália vb-selejtező Ronaldo
Cristiano Ronaldo ismét betalált Budapesten.
Magyarország - Portugália vb-selejtező Ronaldo
Magyarország - Portugália vb-selejtező
Magyarország - Portugália vb-selejtező
Magyarország - Portugália vb-selejtező
Varga Barnabás Portugália elleni két gólja nem ért pontot, a sárga lapja viszont eltiltást eredményezett, az Örményország elleni vb-selejtezőn nem játszhat
Magyarország - Portugália vb-selejtező
Magyarország - Portugália vb-selejtező
Magyarország - Portugália vb-selejtező
Magyarország - Portugália vb-selejtező
Magyarország - Portugália vb-selejtező
1/34 Mutatjuk a gólgazdag magyar-portugál meccs legjobb fotóit

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbörtön

Minden igaz

Bayer Zsolt avatarja

Ha már annyira rajonganak a börtönért, ismerjék meg közelebbről.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu