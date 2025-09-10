Szoboszlai és Kerkez a két bűnbak? A liverpooli csapattársak fájó hibája videón

Varga Barnabás a 21. percben vezetést, majd két portugál góllal később a 84. percben egyenlítést érő fejesgólt szerzett a magyar válogatott Portugália elleni vb-selejtezőjén. Miután 2-2 lett az állás, a legtöbb magyar szurkoló és játékos elkezdhetett reménykedni a pontszerzésben, ám mindez 134 másodpercig tartott, hiszen ennyivel később szerezte meg a győztes gólt Joao Cancelo. Ehhez kellett az is, hogy Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik ne értse meg egymást.
Szoboszlai 57., míg Kerkez 25. alkalommal viselte a címeres mezt a portugálok ellen – a balhátvéd összes fellépésénél ott volt a pályán a csapatkapitány is, így nem véletlen, hogy Szoboszlainál több találkozón egyetlen magyar játékos sem volt csapattársa. Pláne, hogy nyár óta a klubjuk is ugyanaz, és a Liverpoolban is játszottak már együtt négy tétmérkőzésen.
Összesen 2089 olyan játékperc volt az elmúlt évek tétmeccseit figyelembe véve, amikor mindketten ugyanabban az együttesben, egyszerre voltak a pályán.
Ezért is fájó hiba, ami a 86. percben történt.
Szoboszlai és Kerkez meg nem értése vezetett Portugália győztes góljához
Egy kirúgás után Szoboszlai megkapta a labdát, előrefelé vezette, majd portugál játékosok gyűrűjében felpasszolta a labdát Kerkez irányába. A védőt azonban szintén vendégek vették körbe, és a nem teljesen pontos passz megszerzése érdekében lassabban lépett a labda irányába, mint Joao Cancelo. Az al-Hilal játékosa így lecsapott rá, lepasszolta, visszakapta, majd kapásból kilőtte a bal alsó sarkot, beállítva ezzel a 3-2-es portugál győzelmet jelentő végeredményt.
Marco Rossi a lefújást követően név nélkül, de megjegyezte, hogy a portugálok harmadik gólját vitathatatlanul nagy hiba előzte meg: – A találat elkerülhető, olvasható lett volna, nem kellett volna ekkora kockázatot vállalni – mondta a magyar válogatott szövetségi kapitánya.