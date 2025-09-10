Rendkívüli

Szoboszlai fura becenevet kapott Portugáliában, a kapitány ezt nem várta a magyaroktól

Portugália labdarúgó-válogatottja 3-2-re győzött Magyarország vendégeként az európai világbajnoki selejtezők második fordulójában. A portugálok jogosnak gondolják a győzelmüket, Roberto Martínez szövetségi kapitány Cristiano Ronaldót is méltatta a Magyarország–Portugália mérkőzés után.

2025. 09. 10. 7:03
A győztes gólt szerző Joao Cancelo Szoboszlai Dominikkel ölelkezett a mérkőzés után (Fotó: Csudai Sándor)
– Kemény meccsre számítottunk egy nagyon egységes csapat ellen, de azt nem vártuk, hogy a kontratámadásaik ennyire veszélyesek lesznek – nyilatkozta a vendégek szövetségi kapitánya, a sikert megérdemeltnek gondoló Roberto Martínez a keddi Magyarország–Portugália (2-3) vb-selejtező után. A spanyol szakember elégedett volt a portugálok teljesítményével és két akciógóljával, külön méltatta Rúben Nevest, Bernardo Silvát, Vitinhát és a győztes gólt szerző Joao Cancelót, de náluk is jobban megdicsérte a büntetőt értékesítő Cristiano Ronaldo szereplését. – Ronaldo példaértékűen játszott ezen a két válogatottmérkőzésen, három gólt is szerzett, ez egy igazi csapatkapitányhoz méltó hozzáállás és teljesítmény volt tőle.

A Magyarország–Portugália vb-selejtező végén a vendégek örülhettek
A Magyarország–Portugália vb-selejtező végén a vendégek örülhettek (Fotó: Csudai Sándor)

Így látták Magyarország–Portugália vb-selejtezőt a vendégek gólszerzői

Cristiano Ronaldóhoz hasonlóan Joao Cancelo is Szaúd-Arábiában futballozik, ő a lefújást követően arról beszélt, hogy szerinte ők is azt bizonyítják, hogy a szaúdi világszinten is versenyképes ligává vált az utóbbi időben. 

A harmadik portugál gólszerző, Bernardo Silva Martínez szavait cáfolva arról beszélt, hogy a magyarok játéka egyáltalán nem okozott meglepetést,

és a vendégek karakterét mutatta, hogy 0-1, majd 2-2 után is vezetést szereztek, és végül megérdemeltnek vélt győzelmet arattak.

A portugál sajtó a magyarokat is dicsérte

A portugál lapok is megérdemeltnek gondolják a vendégek sikerét. Az A Bola nevű lap három magyar játékos teljesítményét ennek ellenére kiemelte: Tóth Balázst „nagyon biztos kapus", Szoboszlai Dominiket „az aktív agy", míg a duplázó Varga Barnabást „harapós csatár" néven illették. A Record Joao Cancelo győztes gólját édes csokoládéhoz hasonlította, míg a Notícias ao Minuto szerint ez a találat bogozta ki végleg a magyarok „csomóját". A Correio da Manha tényszerűen írja le a történteket, ugyanakkor „égből pottyant büntető" néven emlegeti Cristiano Ronaldo tizenegyesét.

Magyarország és Portugália is legközelebb október 11-én, egyaránt hazai pályán lép pályára: az egypontos magyarok Örményországot, az eddig hibátlan portugálok Írországot fogadják.

 

