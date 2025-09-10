Varga BarnabásUEFAPortugáliasárga lapMarco RossiÖrményország

Varga Barnabás miért nem tud uralkodni magán? Rossi: vészhelyzetbe kerültünk

Hős lehetett volna, ám a felelőtlensége legalább annyira beszédtéma. Varga Barnabás két pazar gólt fejelt Portugáliának – a pontszerzéshez sajnos ez is kevés volt, 3-2-re nyertek a vendégek –, ám reklamálásért sárga lapot kapott, így a magyar válogatott harmadik vb-selejtező mérkőzésén nem játszhat itthon Örményország ellen. Marco Rossi nem kertel, ez bizony súlyos fegyelmezetlenség, mi több, a magyar válogatott szerinte vészhelyzetbe kerülhet az örmények ellen.

Novák Miklós
2025. 09. 10. 4:45
Van ok a szomorúságra. A magyar válogatott 3-2-re kikapott Portugáliától, ráadásul sárga lapok miatt elvesztette Varga Barnabást (a kép jobb szélén)
Van ok a szomorúságra. A magyar válogatott 3-2-re kikapott Portugáliától, ráadásul sárga lapok miatt elvesztette Varga Barnabást Fotó: Mirkó István
Varga Barnabás ismét bizonyította, Európa legjobb csatárai közé tartozik. Az előző idényben az Európa-ligában, idén a Bajnokok Ligája selejtezőjében ontotta a gólokat, a válogatottben pedig a világbajnoki selejtezők első két meccsén három gólt szerzett, egyaránt fejjel, egyet Dublinban Írország, kettőt itthon Portugália ellen . Milyen kár, hogy ez a három gól (Sallai Rolandéval együtt négy) csupán egy pontot ért a két meccsen. Ráadásul Varga Barnabás Dublinban és a itthon is sárga lapot kapott, amiért automatikusan eltiltják a következő mérkőzéstől, amikor október 11-én Örményország lesz a magyar válogatott vendége. Abba már belegondolni is szörnyű, hogy azon a találkozón Marco Rossi valószínűleg Sallai Rolandot továbbra is kénytelen lesz nélkülözni, a Galatasaray magyarja ugyanis aligha ússza meg egymeccses eltiltással a dublini törlesztést.

A társak okkal ünneplik Varga Barnabást, aki két gólt szerzett a Portugália elleni vb-selejtezőn. Csak éppen a magyar válogatott középcsatára ismét sárga lapot kapott, így nem játszhat Örményország ellen
A társak okkal ünneplik Varga Barnabást, aki két gólt szerzett a Portugália elleni vb-selejtezőn. Csak éppen a magyar válogatott középcsatára ismét sárga lapot kapott, így nem játszhat Örményország ellen Fotó: PAUL FAITH / AFP

Butaság, butaság, butaság...

– Nyilván óriási butaság volt, de nem gondoltam, hogy ilyenért sárga lapot adnak. Teljes butaságnak tartom ezt az új szabályt – Varga Barnabás tehát egyrészt elismerte a felelősségét, másrészt a szabályokra hárította az újabb sárga lapját, arra utalva, a játékvezetők immár szigorúbbak azokkal a játékosokkal szemben, akik csapatkapitányi karszalag nélkül szólnak oda nekik.

Az a bökkenő, az is butaság lenne, ha csupán a szabályokra fognánk a gólerős center újabb büntetését. Van még más is, amire érdekemes odafigyelni.

Varga Barnabás eddig 25 mérkőzésen szerepelt a magyar válogatottban, s 11 gólnál tart, ami dicséretes mutató. Sajnos van egy másik, amire kevésbé lehet büszke, középcsatár létére immár a hatodik sárga lapját gyűjtötte be. S ami igazán szomorú: ebből hármat reklamálásért, egyet pedig kakaskodásért kapott. 

 

Varga Barnabás hat sárga lapjának a története

Íme, a kérdéses mérkőzések:

  1. 2023.09.07., Eb-selejtező, Szerbia–Magyarország 1-2: Egy szerb kontránál Varga Barnabás a 67. percben lekönyökölte az egyik szerb játékost, amiért sárga lapot kapott. 
  2. 2023.10.14., Eb-selejtező, Magyarország–Szerbia 2-1: Varga Barnabás a 77. percben a partjelzőnél reklamált, amiért a játékvezető sárga lappal büntette. 
  3. 2024.06.19. Eb-csoportmérkőzés, Németország–Magyarország 2-0: Varga Barnabás ismét reklamálásért kapott sárga lapot.
  4. 2025.03.23., Nemzetek Ligája-osztályozó, Magyarország–Törökország 0-3: Varga Barnabás az oldalvonal mellett kakaskodott Abdülkerim Bardakcival, mindketten sárga lappal bűnhődtek.
  5. 2025. 09.06., vb-selejtező, Írország–Magyarország 2-2: Varga Barnabás a 79. percben visszahúzta O'Shea-t, amiért sárga lapot kapott.
  6. 2025.09.09. vb-selejtező, Magyarország–Portugália 2-3: Az 56. percben a portugálok javára megítélt büntető miatt reklamált Varga Barnabás, nem maradt el a sárga lap.

Marco Rossi: A lelkére kötöttük, súlyos felelőtlenség

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Marco Rossit is megkérdezük, mit gondol Varga Barnabás újabb sárga lapjáról.

– Visszatérő hibája, hogy mindig reklamál a bírónál. Írországban Sallai Roland kiállítása mellett öten is sárga lapot kapott, a játékosok lelkére kötöttük, vigyázzanak, nehogy újabb lap miatt eltiltsák őket.

A játék közben elkövetett faulttal nincs mit tenni, az benne van a játékban, de reklamálásért súlyos felelőtlenség sárga lapot kapni

– Marco Rossi nem kerülte meg a kérdést, a válasza egyértelműen azt sugallja, őt is bosszantja Varga Barnabás felelőtlensége.

Örményország ellen vészhelyzetbe kerülhetünk

Sallai Rolandot Dublinban kiállították, Portugália ellen Varga Barnabás megkapta a második sárga lapját. Valószínűleg egyikük sem játszhat Örményország ellen
Sallai Rolandot Dublinban kiállították, Portugália ellen Varga Barnabás megkapta a második sárga lapját. Valószínűleg egyikük sem játszhat Örményország ellen Fotó: AFP/PAUL FAITH

S nem elég Varga Barnabás „kipontozódása”, azért is izgulnunk kell, mi lesz Sallai Roland sorsa. Kiállításért automatikusan legalább egymeccses eltiltás jár, a Galatasaray futballistája ezért Portugália ellen semmiképpen nem szerepelhetett, de az UEFA még nem döntött arról, ogy Sallait egy vagy két meccsre meszeli el. Marco Rossi egyszerre bizakodó és kétségbeesett.

Sallai nem lábra ment, ezért talán csak egy meccsre tiltják el. Ha kettőre, akkor, igen, vészhelyzetbe kerülünk. Egyszerre szinte képtelenség pótolni Sallait és Vargát 

– jelentette ki Marco Rossi, majd indoklásként hozzátette:

– Portugália különben is erősebb csapat nálunk, ismét igazolta, nem véletlenül hatodik a világranglistán. Többször elmondtam már, a legjobb tizenegyünkkel szinte bárki ellen felvehetjük a versenyt, amit többször bizonyítottunk is már. Ám ha nálunk kulcsjátékosok esnek ki, az szinte megoldhatatlan feladatot jelent. 

Marco Rossi és a magyar válogatott sorsa tehát az UEFA kezében van. Tűkön ülve várhatjuk a tájékoztatást a fegyelmi döntésekről.

A két gólt szerző Varga Barnabást a sárga lapjáról is kérdezték a mérkőzés után:

 

