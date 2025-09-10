Varga Barnabás miért nem tud uralkodni magán? Rossi: vészhelyzetbe kerültünk

Varga Barnabás ismét bizonyította, Európa legjobb csatárai közé tartozik. Az előző idényben az Európa-ligában, idén a Bajnokok Ligája selejtezőjében ontotta a gólokat, a válogatottben pedig a világbajnoki selejtezők első két meccsén három gólt szerzett, egyaránt fejjel, egyet Dublinban Írország, kettőt itthon Portugália ellen . Milyen kár, hogy ez a három gól (Sallai Rolandéval együtt négy) csupán egy pontot ért a két meccsen. Ráadásul Varga Barnabás Dublinban és a itthon is sárga lapot kapott, amiért automatikusan eltiltják a következő mérkőzéstől, amikor október 11-én Örményország lesz a magyar válogatott vendége. Abba már belegondolni is szörnyű, hogy azon a találkozón Marco Rossi valószínűleg Sallai Rolandot továbbra is kénytelen lesz nélkülözni, a Galatasaray magyarja ugyanis aligha ússza meg egymeccses eltiltással a dublini törlesztést.

A társak okkal ünneplik Varga Barnabást, aki két gólt szerzett a Portugália elleni vb-selejtezőn. Csak éppen a magyar válogatott középcsatára ismét sárga lapot kapott, így nem játszhat Örményország ellen Fotó: PAUL FAITH / AFP

Butaság, butaság, butaság...

– Nyilván óriási butaság volt, de nem gondoltam, hogy ilyenért sárga lapot adnak. Teljes butaságnak tartom ezt az új szabályt – Varga Barnabás tehát egyrészt elismerte a felelősségét, másrészt a szabályokra hárította az újabb sárga lapját, arra utalva, a játékvezetők immár szigorúbbak azokkal a játékosokkal szemben, akik csapatkapitányi karszalag nélkül szólnak oda nekik.

Az a bökkenő, az is butaság lenne, ha csupán a szabályokra fognánk a gólerős center újabb büntetését. Van még más is, amire érdekemes odafigyelni.

Varga Barnabás eddig 25 mérkőzésen szerepelt a magyar válogatottban, s 11 gólnál tart, ami dicséretes mutató. Sajnos van egy másik, amire kevésbé lehet büszke, középcsatár létére immár a hatodik sárga lapját gyűjtötte be. S ami igazán szomorú: ebből hármat reklamálásért, egyet pedig kakaskodásért kapott.

Varga Barnabás hat sárga lapjának a története

Íme, a kérdéses mérkőzések:

2023.09.07., Eb-selejtező, Szerbia–Magyarország 1-2: Egy szerb kontránál Varga Barnabás a 67. percben lekönyökölte az egyik szerb játékost, amiért sárga lapot kapott. 2023.10.14., Eb-selejtező, Magyarország–Szerbia 2-1: Varga Barnabás a 77. percben a partjelzőnél reklamált, amiért a játékvezető sárga lappal büntette. 2024.06.19. Eb-csoportmérkőzés, Németország–Magyarország 2-0: Varga Barnabás ismét reklamálásért kapott sárga lapot. 2025.03.23., Nemzetek Ligája-osztályozó, Magyarország–Törökország 0-3: Varga Barnabás az oldalvonal mellett kakaskodott Abdülkerim Bardakcival, mindketten sárga lappal bűnhődtek. 2025. 09.06., vb-selejtező, Írország–Magyarország 2-2: Varga Barnabás a 79. percben visszahúzta O'Shea-t, amiért sárga lapot kapott. 2025.09.09. vb-selejtező, Magyarország–Portugália 2-3: Az 56. percben a portugálok javára megítélt büntető miatt reklamált Varga Barnabás, nem maradt el a sárga lap.

Marco Rossi: A lelkére kötöttük, súlyos felelőtlenség

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Marco Rossit is megkérdezük, mit gondol Varga Barnabás újabb sárga lapjáról.