Cristiano Ronaldo üzent, miután a mezét nem adta oda az azt elkérő Szoboszlai Dominiknek

Cristiano Ronaldo a Magyarország–Portugália vb-selejtező második félidejében tizenegyesből volt eredményes. Az ötszörös aranylabdás támadónak ez már a 39. gólja volt világbajnoki selejtezőkön, ezzel beérte az örökranglista élén álló rekordert, a guatemalai Carlos Ruizt. Ronaldo végül a 2-3-as végeredmény kialakulása után hagyta el a pályát, majd a lefújást követően az öltözőfolyosón a másik csapatkapitány, Szoboszlai Dominik – akinek gyermekkori példaképe a portugál futballista – mezt cserélt volna vele.

Cristiano Ronaldo szerezte a vendégek második gólját a Magyarország–Portugália vb-selejtezőn (Fotó: Mirkó István)

Cristiano Ronaldo meze nem Szoboszlai Dominiké lett

Cristiano Ronaldo az öltöző előtt a Liverpool két magyar játékosával, Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkel beszélgetett néhány mondatot, mielőtt a magyar válogatott csapatkapitánya a portugálok 7-es mezével szeretett volna távozni. Noha Szoboszlai a maga mezét odaadta Ronaldónak, ő a sajátját nem adta oda cserébe – ám a portugál támadó azt ígérte, hogy az október 14-ei Portugália–Magyarország találkozó után majd megkaphatja a Liverpool középpályása.

Cristiano Ronaldo will give his jersey to Szoboszlai in Portugal. pic.twitter.com/xNQmfWHmA4 — Ricsi🔫 (@RicsiTheBoss) September 9, 2025

Mint egy videóból is kiderült, Ronaldo a mezét már odaadta egy stábtagnak, ezért nem tudta később Szoboszlainak adni.

Ronaldo üzent a Magyarország–Portugália vb-selejtező után

– Két meccs, két győzelem. Hajrá, Portugália! – írta a közösségi oldalán a portugál támadó nem sokkal később, utalva arra is, hogy szombaton az Örményország vendégeként aratott 5-0-s győzelemmel kezdték a Nemzetek Ligája-címvédő portugálok a vb-selejtezőket.

A magyarok legközelebb október 11-én a kvartett második helyén álló örményeket fogadják, aznap Portugália vendége az utolsó pozícióban lévő Írország lesz.