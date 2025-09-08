Szoboszlai az újabb nagy találkozásról: Emlékszem rá, Ronaldo a példaképem gyerekkorom óta!

Szoboszlai Dominik, nem mondunk vele újat, világsztár. Annak minden előnyével és hátrányával egyetemben. Történetesen, ha a nap huszonnégy órájában rendelkezésre állna, akkor sem elégíthetne ki minden médiaérdeklődést. Ennek megfelelően beosztja a szerepléseit, Dublinban, az Íroszág–Magyarország vb-selejtező után is csak a tévének nyilatkozott , a vegyeszónában már nem adott interjút. A Magyarország–Portugália mérkőzés jelentőségét már az a tény is emeli, hogy a meccset megelőző napon, hétfő délben Marco Rossi mellett a magyar válogatott csapatkapitánya jelent meg a sajtótájékoztatón és Cristiano Ronaldóról is kuriózumokat árult el.

Dublinban Harm Osmers játékvezető Szoboszlai Dominiknak is kiosztott egy sárga lapot. Portugália ellen erre is ügyelni kell (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

Hogy készül a magyar válogatott Portugália ellen?

– A regenerációban mindig a második nap, tehát a mostani a legnehezebb. A meccs után kinn maradtunk Dublinban, tudtunk aludni, pihenni, készen állunk a feladatra. Portugália ellen az az alapelvárás, hogy mindenki tegye ki a szívét, lelkét, úgy tudjunk lejönni a pályáról, hogy mindent megtettünk. Minőségben a portugál válogatott még előttünk áll, a küzdés, akarat dönt majd.

Álom, hogy kijussunk a vb-re, de legalább legyen a playoffra lehetőség.

Rossi dönt arról, ki pótolja majd Sallai Rolandot

Természetesen ismételten szóba került Sallai Roland kiállítása is. Közvetlenül a meccs után Szoboszlai azt mondta, még nem látta a szituációt, de már akkor kijelentette:

Remélem, mindenki megtanulta, hogy nem lehet így reagálni.

S a teljes kép kedvéért hozzátette: – Salát (Sallai Rolandot – a szerk.) azonban meg kell védenem, mert szándékosan nem ártana senkinek, és szerintem most sem akart.

Arra, hogy Portugália ellen ki pótolhatja Sallait, Szoboszlai a következőt felelte:

– Majd a főnök (már mint Marco Rossi) eldönti. Roli meghatározó játékosa a csapatnak, nehéz lesz helyettesíteni, de a válogatottban mindenki arra vár, hogy megkapja a lehetőséget.

Milyen poszton játszik Szoboszlai Portugália ellen?

Szoboszlai Írország ellen Marco Rossi elképzelésének megfelelően védekező középpályásként, az úgynevezett hatos pozícióban játszott. Sallai hiányában ez is változhat, miként arra már utaltunk korábbi írásunkban.