Emberölés előkészülete miatt jelentették fel Krúbit

Szoboszlai az újabb nagy találkozásról: Emlékszem rá, Ronaldo a példaképem gyerekkorom óta!

Magyarország–Portugália – nem mindennapi párosítás. Szoboszlai Dominik pályafutásában történetesen az első, hiszen a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a 2021-es Európa-bajnokságon sérülés miatt nem szerepelhetett. Mi több, Szoboszlai Cristiano Ronaldóval is most találkozik először. Tegyük hozzá, ellenfélként, hiszen előkerült egy fotó, ami azt bizonyítja, találkoztak már, amire a Liverpool magyar sztárja is jól emlékszik.

Novák Miklós
2025. 09. 08. 12:49
Szoboszlai Dominik elszántan, mégis derűsen, bizakodva várja a Magyarország-Portugália világbajnoki selejtezőt. Forrás: MTI/Bodnár Boglárka
Szoboszlai Dominik, nem mondunk vele újat, világsztár. Annak minden előnyével és hátrányával egyetemben. Történetesen, ha a nap huszonnégy órájában rendelkezésre állna, akkor sem elégíthetne ki minden médiaérdeklődést. Ennek megfelelően beosztja a szerepléseit, Dublinban, az Íroszág–Magyarország vb-selejtező után is csak a tévének nyilatkozott , a vegyeszónában már nem adott interjút. A Magyarország–Portugália mérkőzés jelentőségét már az a tény is emeli, hogy a meccset megelőző napon, hétfő délben Marco Rossi mellett a magyar válogatott csapatkapitánya jelent meg a sajtótájékoztatón és Cristiano Ronaldóról is kuriózumokat árult el.

Dublinban Harm Osmers játékvezető Szoboszlai Dominiknek is kiosztott egy sárga lapot. Portugália ellen erre is ügyelni kell
Dublinban Harm Osmers játékvezető Szoboszlai Dominiknak is kiosztott egy sárga lapot. Portugália ellen erre is ügyelni kell (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

Hogy készül a magyar válogatott Portugália ellen?

– A regenerációban mindig a második nap, tehát a mostani a legnehezebb. A meccs után kinn maradtunk Dublinban, tudtunk aludni, pihenni, készen állunk a feladatra. Portugália ellen az az alapelvárás, hogy mindenki tegye ki a szívét, lelkét, úgy tudjunk lejönni a pályáról, hogy mindent megtettünk. Minőségben a portugál válogatott még előttünk áll, a küzdés, akarat dönt majd.

Álom, hogy kijussunk a vb-re, de legalább legyen a playoffra lehetőség. 

Rossi dönt arról, ki pótolja majd Sallai Rolandot

Természetesen ismételten szóba került Sallai Roland kiállítása is. Közvetlenül a meccs után Szoboszlai azt mondta, még nem látta a szituációt, de már akkor kijelentette:

Remélem, mindenki megtanulta, hogy nem lehet így reagálni.

S a teljes kép kedvéért hozzátette: – Salát (Sallai Rolandot – a szerk.) azonban meg kell védenem, mert szándékosan nem ártana senkinek, és szerintem most sem akart. 

Arra, hogy Portugália ellen ki pótolhatja Sallait, Szoboszlai a következőt felelte:

– Majd a főnök (már mint Marco Rossi) eldönti. Roli meghatározó játékosa a csapatnak, nehéz lesz helyettesíteni, de a válogatottban mindenki arra vár, hogy megkapja a lehetőséget.

Milyen poszton játszik Szoboszlai Portugália ellen?

Szoboszlai Írország ellen Marco Rossi elképzelésének megfelelően védekező középpályásként, az úgynevezett hatos pozícióban játszott. Sallai hiányában ez is változhat, miként arra már utaltunk korábbi írásunkban.

– A középpályán szeretek leginkább játszani, ott érzem magam a legkomfortosabban, de Liverpoolban azon a poszton játszom, ahová helyeznek – mondta hétfőn Szoboszlai, ismét csak Marco Rossira hagyva a kérdést, milyen feladatot szán neki Portugália ellen.

Azt a kérdést azonban Szoboszlai nem kerülte meg, milyen eredménnyel lenne elégedett. „Hogy a döntetlent aláírnám-e? Persze. Kiegyeznék vele” – felelte.

Szoboszlai: Emlékszem Ronaldóra!

A Magyarország–Portugália vb-selejtező külön érdekessége, hogy Szoboszlai Dominik ellenfélként most először találkozik Cristiano Ronaldóval, nem csak a válogatottban, a klubcsapatokat tekintve is.

Szoboszlai Dominik nyolcévesen kísérő volt Cristiano Ronaldo és a portugál válogatott mellett
Szoboszlai Dominik nyolcévesen kísérő volt Cristiano Ronaldo és a portugál válogatott mellett (Fotó: Hungarian Football Xtra / X)

Ám a holnapi mégis csak a második találkozásuk lesz, hiszen tizenhat évvel ezelőtt, éppen ugyanúgy szeptember 9-én, a 2009-es Magyarország–Portugália vb-selejtezőn (amelyet a magyar válogatott 1-0-ra elvesztett) Szoboszlai volt az egyik szerencsés fiatal, aki kikísérte a pályára a portugál válogatottat.

Most láttam én is, hogy szinte napra pontosan 16 évvel ezelőtt történt. Pontosan emlékszem rá, megvan bennem, milyen érzés volt. Ronaldo a példaképem gyerekkorom óta. Most ellenfelek leszünk, remélem, sikerül emlékezetessé tenni ezt a találkozást

– jegyezte meg Szoboszlai Dominik.

 A Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőt kedden 20.45-től játsszák a Puskás Arénában.

Esélytatolgatás a Rapid Sporton:

 

