Szoboszlai Dominikmagyar labdarúgó válogatottvb-selejtezőMarco Rossi

A nagy Szoboszlai-dilemma, Marco Rossi évek óta győzködi

Szoboszlai Dominik minden szempontból a magyar válogatott vezére a pályán. Ő a legnagyobb sztár, ő viseli a csapatkapitányi karszalagot, és ennek megfelelően is viselkedik a pályán. Írország ellen sokszor meglepően hátul helyezkedett, s Marco Rossi szavait, valamint Szoboszlai Dominik liverpooli helyzetét is figyelembe véve egyre inkább ez lehet az új norma, bár Portugália ellen rögtön el is térhet tőle az olasz szakember.

Koczó Dávid
2025. 09. 08. 5:35
Bolla Bendegúz és Szoboszlai Dominik is jól játszott az írek ellen, de a magyar válogatott talán jobban járt volna, ha utóbbira jön ki több befejezés Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter
Szoboszlai Dominik világsztár, ez immár nem kétséges. Dublinban szinte mindenki vele azonosította a magyar válogatottat, s bármennyire is felmondták a leckét az írek, hogy a futball csapatjáték és a magyar válogatott tizenegy emberből áll, azért tudták, hogy Szoboszlai mire lehet képes. Marco Rossi felállásában néha meglepő helyen tűnt fel a magyar csapatkapitány, s az Írország ellen látott pozíciója lehet az új norma Szoboszlai esetében, de a szövetségi kapitány nem fogja beskatulyázni a legértékesebb játékosát. Portugália ellen több szempontból is más lesz a helyzet: nem Szoboszlai lesz a legnagyobb sztár a pályán, s Sallai Roland eltiltása miatt is változhat a szerepe.

Szoboszlai Dominik Írország ellen gólpasszt adott Sallai Rolandnak, Portugália ellen utóbbi eltiltása miatt a csapatkapitány feladata is változhat
Szoboszlai Dominik Írország ellen gólpasszt adott Sallai Rolandnak, Portugália ellen utóbbi eltiltása miatt a csapatkapitány feladata is változhat (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

Marco Rossi is kiemelte: Sallait nagyon nehezen tudja pótolni. A keretben a legtöbb támadónak szinte semmiféle nemzetközi tapasztalata nincs, így várható, hogy Szoboszlai lép feljebb, s abban a pozícióban játszik majd, ahol jellemzően láttuk válogatott-pályafutása során: a támadósorban vagy közvetlenül mögötte.

Mi Szoboszlai Dominik valódi posztja?

Sokáig nem is tűnt kérdésesnek, hogy ez Szoboszlai helye a pályán, még ha az változott is, hogy mennyire a szélen vagy középen mozgott. Ő a magyar válogatott legkreatívabb játékosa, akkor legyen közel a kapuhoz, abból lesznek olyan gólok, mint például Montenegró ellen.

Nemzetközi szinten is több példa akadt, hogy egy-egy válogatott egyértelműen legnagyobb sztárja a nemzeti csapatban sokkal támadóbb szerepet kap, mint a klubjában: Ausztria David Alaba, Kanada Alphonso Davies, Wales Gareth Bale esetében alkalmazta ezt az elmúlt tizenöt évben – bár utóbbi aztán klubszinten is fokozatosan egyre előrébb került a pályán. Marco Rossi viszont a dublini sajtótájékoztatón felfedte, hogy Szoboszlaival évek óta fordított irányú variációban gondolkozik.

– Három-négy éve mondjuk neki, hogy topjátékos lehet a hatos pozícióban.

– Írországban jó meccset is játszott ott, főleg az első félidőben, aztán a kiállítás miatt persze változtatnunk kellett – fogalmazott Rossi.

Ha le akarjuk egyszerűsíteni, Szoboszlai az írek elleni meccsen – vagy legalábbis a hosszú távon relevánsnak tűnő részében, a piros lapig – védekező középpályást játszott. Labdabirtoklás során többször a leghátsó emberként kapta, majd osztotta tovább a labdát, sőt még kapusfeladatokat is vállalt magára, hiszen többször gyakorlatilag ő végezte el a kirúgást.

Persze ezeknek az elemeknek mind megvan a magyarázata. Szoboszlai munkabírásban még a Liverpoolban is az élen jár, ott a robotolását, a védekezését talán még többre is becsülik, mint a támadó erényeit. Ő a magyar válogatott leglabdabiztosabb játékosa is, hátrébb helyezkedve többször kapja meg a labdát, és tudja megfelelően hozzátenni a részét a támadásépítéshez. A hosszú labdái pedig pontosabbak, mint Dibusz Déneséi.

Rossi szavai egyértelműen arra utalnak, hogy szerinte a Dublinban látott pozíció Szoboszlai valódi posztja, s a válogatott számára kedvező lehet, hogy várhatóan Liverpoolban is leginkább itt számolnak majd vele.

Már persze akkor, amikor épp nem jobbhátvédként szerepel.

Szoboszlai pótolhatja Sallait Portugália ellen

Rossinál jobbhátvéd aligha lesz Szoboszlai, arra a posztra Bolla és Nego rendelkezésre áll. Az élet viszont nem olyan egyszerű, hogy ha a szövetségi kapitány megtalálta Szoboszlai helyét, akkor oda be is betonozhatja a kezdőcsapatba.

Ha Liverpoolban Szoboszlait arra használják, hogy az aktuális lyukat töltse be, akkor a magyar válogatottban a nagyobb minőségbeli eltérések miatt még inkább ez is lehet a szerepe.

Portugália ellen pedig azonnal adott a kihívás Rossi előtt: Sallaira eltiltás miatt nem számíthat. Kell valaki Varga mellé, aki valódi gólveszélyt jelent majd elöl, pláne, hogy a portugálok ellen aligha dúskálunk majd a helyzetekben. Az egyébként jól játszó Bolla esetében Dublinban is kijött a legnagyobb hiányossága: a helyzetkihasználás nem az erőssége.

A rutintalan cserecsatárok a kezdő tizenegyben aligha jönnek szóba, Szoboszlai kínálná magát megoldásnak. Bár az is lehet, hogy Rossi majd Nagy Zsolthoz nyúl, ami Törökországban összességében nem sült el rosszul.

Akárhol is kap feladatot Szoboszlai a keddi meccsen, arra biztosan számíthatunk, hogy csapatkapitányként vezér lesz, ahogy Dublinban is szükség esetén nyugtatott, máskor tüzelt. S a meccs utáni nyilatkozatában is a szélsőségeket kerülve beszélt Sallairól: nem mentette fel a fegyelmezetlen támadót, de rögtön kiemelte azt is, hogy senki ne ebből az egy esetből kiindulva ítélje meg vagy pláne ítélje el Sallait.

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Belföldi híreink

Külföldi híreink

