A nagy Szoboszlai-dilemma, Marco Rossi évek óta győzködi

Szoboszlai Dominik világsztár, ez immár nem kétséges. Dublinban szinte mindenki vele azonosította a magyar válogatottat, s bármennyire is felmondták a leckét az írek, hogy a futball csapatjáték és a magyar válogatott tizenegy emberből áll, azért tudták, hogy Szoboszlai mire lehet képes. Marco Rossi felállásában néha meglepő helyen tűnt fel a magyar csapatkapitány, s az Írország ellen látott pozíciója lehet az új norma Szoboszlai esetében, de a szövetségi kapitány nem fogja beskatulyázni a legértékesebb játékosát. Portugália ellen több szempontból is más lesz a helyzet: nem Szoboszlai lesz a legnagyobb sztár a pályán, s Sallai Roland eltiltása miatt is változhat a szerepe.

Szoboszlai Dominik Írország ellen gólpasszt adott Sallai Rolandnak, Portugália ellen utóbbi eltiltása miatt a csapatkapitány feladata is változhat (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

Marco Rossi is kiemelte: Sallait nagyon nehezen tudja pótolni. A keretben a legtöbb támadónak szinte semmiféle nemzetközi tapasztalata nincs, így várható, hogy Szoboszlai lép feljebb, s abban a pozícióban játszik majd, ahol jellemzően láttuk válogatott-pályafutása során: a támadósorban vagy közvetlenül mögötte.

Mi Szoboszlai Dominik valódi posztja?

Sokáig nem is tűnt kérdésesnek, hogy ez Szoboszlai helye a pályán, még ha az változott is, hogy mennyire a szélen vagy középen mozgott. Ő a magyar válogatott legkreatívabb játékosa, akkor legyen közel a kapuhoz, abból lesznek olyan gólok, mint például Montenegró ellen.