Kétgólos hátrány, nehéz lesz a vasárnapi visszavágó a Puskás Arénában + videók

Marco Rossi meglepetésre két balhátvédet (Kerkez Milos, Nagy Zsolt) jelölt a magyar válogatottba a Törökország elleni Nemzetek Ligája-találkozóra. Ám gyorsan kiderült, Nagy Zsolt persze nem hátvédként, igaz, nem is csatárként, hanem középpályásként szerepel Törökország ellen. Csakúgy, mint Szoboszlai Dominik. Varga Barnabás egyedüli csatár, Marco Rossi érthetően a védelmet és a középpályássort erősítette meg.

Cakir, a törökök kapusa nagyot hibázott Schäfer András gólja előtt a Törökország–Magyarország Nemzetek Ligája-osztályozón Isztambulban Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

A törökök kezdték jobban a meccset, de nem volt nyomasztó a fölényük, a magyar válogatott is többször szépen hozta ki a labdát.

A gyors török gól után sem rezelt be a magyar válogatott

Előbb megúsztunk egy büntetőt (Bolla nagyon határozottan szerelt a 16-oson belül), utána azonban a törökök gyorsan, már a 9. percben megszerezték a vezetést. Nem tűnt veszélyesnek a török támadás, a magyar játékosok kicsit szellősen fogtak embert, Kökcü ezt használta ki és lőtt a 16-os előteréből, jobb külsővel a bal alsóba (1-0).

A korai gól nem hatott bénítólag a magyar válogatottra, a mieink bátran futballoztak.

A 14. percben Szoboszlai szabadrúgásából Nagy Zsolt fejelt, igaz, ezzel nem lepte meg Cakirt, a török kapust. A mieink ezután is egyenrangú ellenfelek voltak és a 25. percben egyenlítettek. Cakir rosszul passzolta ki a labdát, Schäfer András csapott le rá, leadta Szoboszlainak, ő lövés helyett Bollához passzolt, aki megint csak nem lőtt, hanem Varga fejére ívelte a labdát, ő visszafejelte Schäfer elé, aki bal lábbal a hálóba kanalazta (1-1).

Schäfertől indult az akció, ő is fejezte be.

A 34. percben akár a vezetést is megszerezhette volna a magyar válogatott. Kerkez beadásából Varga Barnabás fejelt kapura, lefelé bólintott, a földről visszapattant labda kicsit mellément.

Rossi egyszerre meglepő és érthető cseréje

Marco Rossi a második félidőre Schäfer helyett Kata Mihályt, az MTK középpályását cserélte be, aki novemberben a németek elleni meccsen a hosszabbításban büntetőt harcolt ki, amit aztán Szoboszlai Dominik értékesített. A csere egyfelől meglepő, hiszen Schäfer jól játszott, sőt ő szerezte a magyar válogatott gólját, másfelől érthető, Schäfer több szabálytalanságot is elszenvedett, a kapitány nem akarta kockáztatni a sérülést. És persze a kiállítást, hiszen Schäfer sárga lapot kapott, így a vasárnapi visszavágón nem is játszhat.

Szoboszlai Dominik küzdött, jól is játszott, de a támadójátékban gyakran hiányoztak a társak Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

Kimaradt magyar helyzetek, újabb török gól

Az 57. percben újabb helyzete volt a magyar válogatottnak. Szoboszlai nagyszerű passzal ugratta ki Nagy Zsoltot, akinek azonban a jobb lábára került a labda, nem tudott kapura lőni, s szerelték. Két perccel később Szoboszlai Bollával játszott össze, aki ballal lőtt kapura, sajnos csúnyán fölé. A Rapid magyarja talán jobban járt volna, ha a passzt választja.

Ahogy mondani szokás, a kihagyott helyzetek megbosszulták magukat. Aydin beadásából Aktürkoglu talált Dibusz hálójába. Méghozzá vállal, a VAR azonban nem találta szabálytalannak az érintést (2-1).

Ez a gól sajnos megzavarta a mieinket. Három perc múlva Aktürkoglu ismét szokatlan érintéssel, mellkassal, de ismerjük el, szépen készítette le a labdát Kahvecinek, aki ballal kíméletlenül vágta be azt a jobb alsóba (3-1).

Lehetőség a hajrában

A hajrára fölénybe kerültek a mieink. A legnagyobb helyzetként a 88. percben Bolla az alapvonalról játszott középre, a csereként beállt Csoboth Kevin lövése elakadt a védőkben. Talán, ha megemeli a labdát... Nagy lehetőség volt.

Sajnos ez volt a mérkőzés utolsó momentuma.

A magyar labdarúgó-válogatott 3-1-re kikapott, így nagyon nehéz lesz a vasárnapi visszavágó a Puskás Arénában. Reméljük, Sallai Roland és Dárdai Bence addigra felépül, a támadójátékot mindenképpen erősíteni kell.