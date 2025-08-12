Koreai iparművészekkel találkozhatunk a Mesterségek ünnepén

A Mesterségek ünnepe és a Koreai Kulturális Központ együttműködésének köszönhetően az érdeklődők megcsodálhatják a nadzsoncsilgi készítésének legfontosabb eszközeit. A nadzsoncsilgi a koreai díszítőművészet egyik legfinomabb formája: lakkozott felületekre gondosan kivágott gyöngyházberakások kerülnek, csodás motívumokat létrehozva. A gyöngyházdíszítés több mint kétezer éve része a koreai kultúrának.



A Mesterségek ünnepén különleges dél-koreai programok várják az érdeklődőket (Fotó: Koreai Kulturális Központ)

A koreai díszítőművészet csodái

Lee Jong Joon mester élő bemutatóján megfigyelhetjük, hogyan kerülnek a gyöngyházra a minták, és hogyan formálódnak precíz kézi munkával egyedi és megismételhetetlen alkotássá.

Lee Szang Be mester két ősi koreai művészeti forma, a kalligráfia és a muninhva festészet szakértője.

A kalligráfia – a szépírás művészete – nemcsak technikai gyakorlat, hanem a koreai kultúrában a tudat fegyelmezésének útja is. A muninhva, vagyis „az irodalmárok festészete” a költészet, a kalligráfia és a festészet harmonikus egysége. A műfaj lényege a belső világ megjelenítése – gondolatokról, érzésekről mesél, vizuális formában.

A dancsong eredetileg templomokat és palotákat díszítő festészeti technika, amelyben öt alapszín találkozik különféle szimbólumokban.

A díszítés véd a természeti hatásoktól, a kártevőktől, de a koreai hitvilág szerint elűzi a rossz szellemeket is. Kim Szu Jeon mester bemutatja, hogyan alkalmazható a dancsong mintavilága papírmunkákon keresztül.