Rendkívüli

Orbán Viktor a Patrióta Extrában: Az ukránok vesztettek, ezt a háborút Oroszország megnyerte + videó

Dél-KoreaMesterségek Ünnepeművészet

Koreai iparművészekkel találkozhatunk a Mesterségek ünnepén

A Mesterségek ünnepe különleges keleti programokkal gazdagodik augusztus 17. és 20. között: három dél-koreai mester mutatja be hazája tradicionális iparművészetét. A Budai Várban Lee Jong Joon, Lee Szang Be és Kim Szu Jeon mester három különböző, évszázados múltra visszatekintő koreai művészeti ágat szemléltet. Az érdeklődők elkészíthetik saját gyöngyházberakásos dísztárgyukat is a rendezvényen.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 16:03
A koreai mesterek három évszázados múltra visszatekintő művészeti ágat szemléltetnek. Forrás: Koreai Kulturális Központ
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Mesterségek ünnepe és a Koreai Kulturális Központ együttműködésének köszönhetően az érdeklődők megcsodálhatják a nadzsoncsilgi készítésének legfontosabb eszközeit. A nadzsoncsilgi a koreai díszítőművészet egyik legfinomabb formája: lakkozott felületekre gondosan kivágott gyöngyházberakások kerülnek, csodás motívumokat létrehozva. A gyöngyházdíszítés több mint kétezer éve része a koreai kultúrának.
 

korea
A Mesterségek ünnepén különleges dél-koreai programok várják az érdeklődőket (Fotó: Koreai Kulturális Központ)

A koreai díszítőművészet csodái

Lee Jong Joon mester élő bemutatóján megfigyelhetjük, hogyan kerülnek a  gyöngyházra a minták, és hogyan formálódnak precíz kézi munkával egyedi és megismételhetetlen alkotássá.

Lee Szang Be mester két ősi koreai művészeti forma, a kalligráfia és a muninhva festészet szakértője.

A kalligráfia – a szépírás művészete – nemcsak technikai gyakorlat, hanem a koreai kultúrában a tudat fegyelmezésének útja is. A muninhva, vagyis „az irodalmárok festészete” a költészet, a kalligráfia és a festészet harmonikus egysége. A műfaj lényege a belső világ megjelenítése – gondolatokról, érzésekről mesél, vizuális formában.

A dancsong eredetileg templomokat és palotákat díszítő festészeti technika, amelyben öt alapszín találkozik különféle szimbólumokban.

 A díszítés véd a természeti hatásoktól, a kártevőktől, de a koreai hitvilág szerint elűzi a rossz szellemeket is. Kim Szu Jeon mester bemutatja, hogyan alkalmazható a dancsong mintavilága papírmunkákon keresztül.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekEurópai Unió

Hadijelentés a migrációs frontról

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az illegális migrációt illetően akadnak már biztató jelek Nyugat-Európában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu