Újabb tüzeket jelentettek Görögországból + videók

A Katimerini című görög lap értesülései szerint lángok csaptak fel Kefalónia szigetén is, valamint a Görögország nyugati részén található Vonica erdős térségében és tőle nem messze, Preveza városánál is.
Az ERT görög közszolgálati televízió úgy tudja, Kefalónián a lángok egyelőre nem fenyegetnek lakott területeket, mindazonáltal a sziget középső része egy időre áram nélkül maradt.
A tüzek miatt az éghajlati válság és polgári védelem minisztériuma már az ország körülbelül egyharmadára adott ki második legmagasabb fokozatú riasztást, egyebek között a Peloponnészoszi-félsziget csaknem teljes egészére, Leszbosz és Számosz szigetére, illetve a Halkidiki félszigetre is.