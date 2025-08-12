Újabb tüzeket jelentettek Görögországból + videók

A Katimerini című görög lap értesülései szerint lángok csaptak fel Kefalónia szigetén is, valamint a Görögország nyugati részén található Vonica erdős térségében és tőle nem messze, Preveza városánál is.

Erdőtüzekkel küzd Görögország (Fotó: Anadolu via AFP)

Az ERT görög közszolgálati televízió úgy tudja, Kefalónián a lángok egyelőre nem fenyegetnek lakott területeket, mindazonáltal a sziget középső része egy időre áram nélkül maradt.

