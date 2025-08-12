Rendkívüli

Újabb tüzeket jelentettek Görögországból + videók

Több, a turisták által is kedvelt görögországi régióból jelentettek tűzvészeket kedden, Zakintosz szigetén evakuáltak egy szállodát is.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2025. 08. 12. 16:02
Tűzoltók dolgoznak a görögországi tüzek megfékezésén Fotó: Anadolu via AFP
A Katimerini című görög lap értesülései szerint lángok csaptak fel Kefalónia szigetén is, valamint a Görögország nyugati részén található Vonica erdős térségében és tőle nem messze, Preveza városánál is.

Erdőtüzekkel küzd Görögország
Erdőtüzekkel küzd Görögország (Fotó: Anadolu via AFP)

Az ERT görög közszolgálati televízió úgy tudja, Kefalónián a lángok egyelőre nem fenyegetnek lakott területeket, mindazonáltal a sziget középső része egy időre áram nélkül maradt.

A tüzek miatt az éghajlati válság és polgári védelem minisztériuma már az ország körülbelül egyharmadára adott ki második legmagasabb fokozatú riasztást, egyebek között a Peloponnészoszi-félsziget csaknem teljes egészére, Leszbosz és Számosz szigetére, illetve a Halkidiki félszigetre is.

1/21 Erdőtűz Görögországban

A tárca óvatosságra intett, valamint a tűzgyújtás mellőzésére szólította fel a lakosságot.

Az elhúzódó szárazság és az erős szelek nehezítik az oltási munkálatokat.

A meteorológiai intézet figyelmeztetett, hogy a lángok terjedését elősegítő széllökések várhatóan tovább tartanak az elkövetkezendő napokban is.

Mindeközben az ellenzék bírálta a kormány tűzvészekkel kapcsolatos intézkedéseit, mert szerinte nem fektetett elegendő hangsúlyt a megelőzésre.

Borítókép: Tűzoltók dolgoznak a görögországi tüzek megfékezésén (Fotó: Anadolu via AFP)

