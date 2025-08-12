Rendkívüli

Orbán Viktor: Adjunk esélyt a békének

DACDunaszerdahelyi ACtragédia

Tragikus balesetben elhunyt a Dunaszerdahely 19 éves magyar játékosa

Életének 20. évében, hétfőn elhunyt Szelle Norbert, a Dunaszerdahely labdarúgócsapatának játékosa – számolt be a tragédiáról a felvidéki klub.

Gyászolják a 19 éves korában meghalt Szelle Norbertet (Fotó: DPA/Hannes P. Albert)
– Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 19 éves korában tegnap tragikus balesetben elhunyt Szelle Norbert (2006. február 16.–2025. augusztus 11.), klubunk saját nevelésű futballistája. Fiatal játékosunk Nádszegen szerepelt kölcsönjátékon. Osztozunk a család fájdalmában és emlékét örökké őrizni fogjuk. Nyugodj békében, Norbi! – írta a Dunaszerdahely kedd délelőtt a DAC közösségi oldalán.

Elhunyt Szelle Norbert, a Dunaszerdahely játékosa, DAC
Elhunyt Szelle Norbert, a Dunaszerdahely játékosa (Fotó: facebook.com/fcdac)

A Dunaszerdahelyi AC játékosa, Szelle Norbert balesetben hunyt el

A Bors tájékoztatása szerint a DAC saját nevelésű futballistája hétfőn késő délután, a dunaszerdahelyi járásbeli Vásárút és Albár között történt közlekedési baleset következtében a helyszínen hunyt el, miután autójával egy fának csapódott.

A szlovák ötödosztályban bajnok Nádszeg csapatában kölcsönben szerepelt Szelle Norbert a legutóbbi idényben 24 bajnokin hat gólt szerzett.

