Eldőlt, magyar többségi tulajdonú klub kapja meg a DAC helyét a Kl-ben

Már a Konferencialiga-sorsolás előtt kiderült, hogy az UEFA vizsgálatot indított a Győr és a felvidéki Dunaszerdahely (DAC) ellen, miután ugyanabban a nemzetközi kupasorozatban szerepelnének, miközben azonos a tulajdonosuk, Világi Oszkár. Az európai szövetség aztán közölte, hogy a végső döntés értelmében a Győr elindulhat, a DAC-ot ugyanakkor kizárta a harmadik számú sorozatból. A DAC a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordult, amely azonban hétfőn elutasította a szlovák élvonalban szereplő klub fellebbezését. A CAS döntését követően, kedden a Szlovák Liga Unió (ÚLK) tagjai többségi szavazással úgy határoztak, hogy a DAC helyét magyar többségi tulajdonú klub, az FC Kassa veheti át, amely az előző, 2024/25-ös Niké Liga-idényben az ötödik helyen zárt.

Az FC Kassa a napokban Debrecenben vendégeskedett, ahol 4-1-re legyőzte a DVSC-t Fotó: facebook.com/fckosice.sk

Sántha Gergely, az FC Kassa felügyelőbizottságának elnöke elmondta:

– Négy éve került többségi magyar tulajdonba az akkor még a szlovák másodosztályban induló FC Kassa. Azóta hatalmas utat tettünk meg, amely ez alkalommal a sport területén mutatja meg a két ország közötti együttműködésben rejlő potenciált. Két év első osztályú tagság után az európai kupaporondra is kiléphetünk, igaz, ehhez szerencse is kellett, de a futballban a szerencse általában azok mellé szegődik, akik megdolgoznak érte. Továbbra is folytatjuk a munkát, a nemzetközi mérkőzések pedig olyan tapasztalatokkal vértezhetik fel a csapatot, amelyeket már a következő bajnoki idényben is kamatoztatni tudunk.

Nagy utat járt be az FC Kassa

Az FC Kassa számára mérföldkő a nemzetközi szereplés: a csapat alig két éve, 2023-ban lett szlovák élvonalbeli együttes, amely hétéves fennállása alatt jutott el a harmadosztályból oda, hogy szerepelhet nemzetközi kupában.

A kassaiak a Konferencialiga második selejtezőkörében csatlakoznak a sorozathoz, ahol a fehérorosz Neman Grodno és az örmény Urartu párharc győztesével találkoznak. A párharc első mérkőzését július 24-én, hazai pályán rendezhetik meg, míg a visszavágóra július 31-én kerül sor.