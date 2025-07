Dárdai Pál fia kitálalt, ez történt vele Németországban a színfalak mögött

Nincs könnyű idény Dárdai Palkó mögött. Amíg az apja, Dárdai Pál irányította a Herthát, alapember volt a csapatban, gólokkal és gólpasszokkal bizonyított, ám tavaly nyáron új korszak kezdődött Berlinben, ő pedig hirtelen perememberré vált a csapatban. A legidősebb Dárdai-fiú az előző idényben 16 meccsen ugyan pályára lépett a Bundesliga II-ben, de azokon összesen csupán 444 percet töltött a pályán.

Dárdai Palkó levetette a Hertha mezét (Fotó: ANDREAS GORA / DPA)

Ugyan Dárdai Palkó szerződése 2026-ig még érvényes volt a Herthával, a német klub felbontotta a szerződését, így ingyen távozhatott. Az nem csoda, hogy a 26 éves szélső megelégelte a helyzetét Berlinben, az viszont sokakat meglephetett, hogy visszatért az NB I-be, és a Fehérvár után a Puskás Akadémia mezét is magára ölti, hiszen voltak más lehetőségei is.

Dárdai Palkó ezeket a csapatokat utasította vissza

Ezekről most nyíltan beszélt Dárdai Palkó, aki a közmédiának elmondta, mi történt vele Németországban, miután szakított a Herthával. Konkrétan meg is nevezte, hogy a lengyel élvonalbeli Pogon Szczecin és a német másodosztályú Karlsruhe is ajánlatot tett neki, amin kívül voltak még más német megkeresései is.

Dárdai ezeket azonban visszautasította, és a Puskáshoz írta alá 2029-ig. Így magyarázta a döntését:

– Jó játékosok, stabil a klub, az edző is régóta itt van, stabil körülmények között szeretnék focizni. Otthon szeretnék lenni, a Konferencia-ligában tudok játszani, ahol cél a főtáblára kerülés. Mivel már játszottam Magyarországon, tudom, mi vár rám – fogalmazott.