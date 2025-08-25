Rendkívüli

Elek GáborMOL Esztergom KézilabdaSzöllősi-Zácsik Szandra

Elek Gábor határozott célt fogalmazott meg az esztergomi kézilabdacsapattal szemben

Pénteken az FTC vendégeként kezdi meg bajnoki szereplését a Mol Esztergom a női kézilabda-bajnokságban. A korábban a zöld-fehérek trénereként – sok más siker mellett – BL-ezüstérmes Elek Gábor vezetőedző hétfőn sajtótájékoztatón beszélt a meccs esélyeiről, valamint a szezon céljairól is.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 14:31
Elek Gábor, a Mol Esztergom vezetőedzője a 2025/2026-os szezon céljairól beszélt együttese sajtótájékoztatóján. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
Pikáns találkozóval indul a női kézilabda-bajnokság. A nyitómeccs a vendégcsapatot felkészítő szakember kérésére a 9. fordulóból lett előrehozva, az eredeti, december 30-i meccsnap helyett augusztus 29-én, Budapesten találkozik egymással a legutóbb második helyezett FTC-Rail Cargo Hungaria és a fővárosiak élén eltöltött 15 éve alatt nagy sikereket elért, ám ma már a Mol Esztergomot felkészítő Elek Gábor csapata.

Elek Gábor 2008 és 2023 között volt az FTC női kézilabdacsapatának vezetőedzője
Elek Gábor 2008 és 2023 között volt az FTC női kézilabdacsapatának vezetőedzője (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

– Félig bajnoki, félig a felkészülésünk része lesz ez a meccs. Tisztában vagyunk az erőviszonyokkal, viszont nagyon szeretnénk, ha jó mérkőzést tudnánk játszani a Népligetben – mondta a hétfői sajtóeseményen Elek Gábor, aki elismerte: az esztergomiak felkészülése hektikus volt kisebb-nagyobb sérülések és kihagyások miatt, ráadásul egy edzőmérkőzés is elmaradt, ami hiányozni fog. – Ugyanakkor azoknak a csapatoknak, amelyeknek én vagyok a vezetőedzője, mindig az a szlogenje, hogy alkalmazkodunk minden helyzethez. Erősebb bajnokság elé nézünk, erősebb riválisokkal fogunk találkozni. Mi is erősödtünk, de azt, hogy mennyit, még nem tudom belőni. Nagyon sok munka vár még erre a keretre – tette hozzá.

 

Elek Gábor elvárja az El-szereplést

Az előző kiírás végén újoncként harmadikként végzett Esztergom a 2025/2026-os szezonban már európai kupamérkőzéseket is vívhat: a Bajnokok Ligáját még túl nagy falatnak találta a klub, amely az Európa-liga főtáblájáért küzdhet, a Mol Esztergom ellenfele a Svájci Kupa-győztes és bajnoki ezüstérmes Spono Eagles vagy a szerb bajnok Crvena zvezda lesz. A párharc első meccsét házigazdaként vívja a magyar bronzérmes november 8-án vagy 9-én, a visszavágó egy héttel később lesz.

Elvárás a csapattól, hogy az Európa-liga főtáblájára jusson

 – fogalmazott a vezetőedző, aki azt is elmondta, hogy amennyiben sikerül elérni a célt, a csoportkörben már a sorsolástól és az utazásoktól is függ majd, hogy milyen szereplésre lehet számítani az esztergomiaktól.

Elek Gábor elsőre a dobogóra vezette az esztergomiakat
Elek Gábor elsőre a dobogóra vezette az esztergomiakat (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

 

Szöllősi-Zácsik nem örül a Ferencvárosnak

Korábban, a Ferencvárosnál már dolgozott együtt Elek Gábor és az új évadtól Esztergomban kézilabdázó Szöllősi-Zácsik Szandra. A 35 éves magyar válogatott játékos nem boldog, hogy volt csapata ellen debütálhat.

Személy szerint nem örülök neki, hogy egyből egy Ferencváros–Esztergom mérkőzéssel kezdünk. Ha évek fognak eltelni, akkor sem szívesen fogok ellenfélként visszatérni a Népligetbe: emberileg, lelkileg, mindenhogy nehéz lesz még évek múlva is, nemcsak így, néhány hónap elteltével

 – jelentette ki az irányító.

