Bőven akadt dolguk a rendőröknek a Balatonnál

Bőven adott feladatot a vízi rendészetnek a viharos idő a hétvégén, a hatóság beszámolója szerint közel húsz személy szorult segítségre a Balaton vizén.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 16:09
illusztráció Forrás: police.hu
Elsodródott SUP-osokat és szörfösöket, egy műszaki hibás, valamint három felborult vitorlás utasait mentették ki a vízi rendőrök a viharos szél miatt a Balatonból. A hatóság tájékoztatása szerint

 tíz esetben összesen tizenkilenc emberen segítettek hétvégén.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható viharos, váltakozó időjárásban különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat, figyelni egymásra, társainkra, gyermekeinkre, hiszen 

nagyon gyorsan kialakulhat egy veszélyhelyzet.

 

 

Azt tanácsolják, aki nem tud úszni, az ne menjen be a természetes vizekbe, esetleg csak a parti sávban hűsítse magát, gyengén úszók csak a sekély vízben fürödjenek, soha ne távolodjanak el messze a parttól olyan eszközökkel, amelyek a használatával még csak most ismerkednek, kerüljék a vízibiciklikről, egyéb fürdő eszközökről történő hirtelen vízbeugrást, hiszen nem biztos, hogy tisztában vagyunk a vízmélységgel, valamint a vízhőmérséklet is hirtelen sokkhatással van a szervezetre. Továbbá, amennyiben nem biztosak saját úszni tudásukban és vízi járművekkel vízre mennek, 

mindenképpen használjanak mentőmellényt,

lehetőleg kerüljék az extrém melegben a hőcsúcsokban (11 és 16 óra között) való nyílt vízen tartózkodást, ne fogyasszanak alkoholt, hogy fizikailag képesek legyenek egy-egy vészhelyzet kezelésére, valamint távol a parttól kerüljék az egyedül való úszást, fürdőeszköz-használatot.

