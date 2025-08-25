Bőven akadt dolguk a rendőröknek a Balatonnál

Elsodródott SUP-osokat és szörfösöket, egy műszaki hibás, valamint három felborult vitorlás utasait mentették ki a vízi rendőrök a viharos szél miatt a Balatonból. A hatóság tájékoztatása szerint

tíz esetben összesen tizenkilenc emberen segítettek hétvégén.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható viharos, váltakozó időjárásban különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat, figyelni egymásra, társainkra, gyermekeinkre, hiszen

nagyon gyorsan kialakulhat egy veszélyhelyzet.

Azt tanácsolják, aki nem tud úszni, az ne menjen be a természetes vizekbe, esetleg csak a parti sávban hűsítse magát, gyengén úszók csak a sekély vízben fürödjenek, soha ne távolodjanak el messze a parttól olyan eszközökkel, amelyek a használatával még csak most ismerkednek, kerüljék a vízibiciklikről, egyéb fürdő eszközökről történő hirtelen vízbeugrást, hiszen nem biztos, hogy tisztában vagyunk a vízmélységgel, valamint a vízhőmérséklet is hirtelen sokkhatással van a szervezetre. Továbbá, amennyiben nem biztosak saját úszni tudásukban és vízi járművekkel vízre mennek,

mindenképpen használjanak mentőmellényt,

lehetőleg kerüljék az extrém melegben a hőcsúcsokban (11 és 16 óra között) való nyílt vízen tartózkodást, ne fogyasszanak alkoholt, hogy fizikailag képesek legyenek egy-egy vészhelyzet kezelésére, valamint távol a parttól kerüljék az egyedül való úszást, fürdőeszköz-használatot.