Nagy MártoncsúcsKlein Dávidalpinista

Szenzáció! Oxigénpalack és serpák nélkül indul nyolcezer méter fölé két magyar hegymászó

Napok kérdése és Klein Dávid elindul Nagy Mártonnal.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 08. 25. 13:44
balról: Nagy Márton és Klein Bálint hegymászók Forrás: Facebook/Klein Dávid
Újra magyar páros indul a Himalájába. Ezúttal a Dhaulagiri 8167 méteres csúcsát vette célba  Klein Dávid és Nagy Márton, és nem is akárhogy. A tervek szerint oxigénpalack és magashegyi teherhordók, azaz serpák nélkül mennek – bukkant rá az Index az alpinista bejegyzésére. 

Már azt is tudni lehet, hogy az expedíciójuk szeptember 6-án indul. Az Eseményhorizont „Himalája Koronája” nevű programjának keretein belül mennek, amelynek egyik lényege, hogy az alpinisták a kihívást biztonságos feltételek mellett, az előző generációk tapasztalataival a következőnek lehetőséget adva hajtsák végre.

Klein Dávid az 1980-as években kezdett el foglalkozni sziklamászással, az első expedícióját pedig 1998-ban vezette.

Azóta hét sikeres expedícióban vett részt és négy nyolcezres csúcson állt, mindegyiket palack és serpa nélkül mászta meg. A ma élő sziklamászó magyarok közül ő járt a legmagasabban, egészen pontosan 8700 méter magasra jutott – részletezte a portál. 

Nagy Márton „új generációs” hegymászónak számít. Eleinte a sportmászás inspirálta, majd kipróbálta a nagy hegyek világát, így már járt már a Bondit Peak-en – ez 5984 méter magas – és az egzotikus Istor-o-Nal-on Pakisztánban, és a Shkhara csúcson is Grúziában, amelynek meredek déli falára új úton mentek. 

Feltehetően sokan emlékeznek még arra, hogy a magashegyi hegymászásban a nyolcezer méter feletti zónát halálzónának nevezik, ahol az emberi szervezet nem képes alkalmazkodni az extrém alacsony oxigénszinthez és légnyomáshoz. Korábban a Magyar Nemzet egy hegymászót idézett arról, hogy milyen nyolcezer méter felett az élet:

Mintha futópadon gyötrődnénk, miközben szívószálon keresztül próbálnánk meg levegőt venni.

Erről ebben a cikkünkben bővebben is olvashat. 

