Újra magyar páros indul a Himalájába. Ezúttal a Dhaulagiri 8167 méteres csúcsát vette célba Klein Dávid és Nagy Márton, és nem is akárhogy. A tervek szerint oxigénpalack és magashegyi teherhordók, azaz serpák nélkül mennek – bukkant rá az Index az alpinista bejegyzésére.
Szenzáció! Oxigénpalack és serpák nélkül indul nyolcezer méter fölé két magyar hegymászó
Napok kérdése és Klein Dávid elindul Nagy Mártonnal.
Már azt is tudni lehet, hogy az expedíciójuk szeptember 6-án indul. Az Eseményhorizont „Himalája Koronája” nevű programjának keretein belül mennek, amelynek egyik lényege, hogy az alpinisták a kihívást biztonságos feltételek mellett, az előző generációk tapasztalataival a következőnek lehetőséget adva hajtsák végre.
Klein Dávid az 1980-as években kezdett el foglalkozni sziklamászással, az első expedícióját pedig 1998-ban vezette.
Azóta hét sikeres expedícióban vett részt és négy nyolcezres csúcson állt, mindegyiket palack és serpa nélkül mászta meg. A ma élő sziklamászó magyarok közül ő járt a legmagasabban, egészen pontosan 8700 méter magasra jutott – részletezte a portál.
Nagy Márton „új generációs” hegymászónak számít. Eleinte a sportmászás inspirálta, majd kipróbálta a nagy hegyek világát, így már járt már a Bondit Peak-en – ez 5984 méter magas – és az egzotikus Istor-o-Nal-on Pakisztánban, és a Shkhara csúcson is Grúziában, amelynek meredek déli falára új úton mentek.
Feltehetően sokan emlékeznek még arra, hogy a magashegyi hegymászásban a nyolcezer méter feletti zónát halálzónának nevezik, ahol az emberi szervezet nem képes alkalmazkodni az extrém alacsony oxigénszinthez és légnyomáshoz. Korábban a Magyar Nemzet egy hegymászót idézett arról, hogy milyen nyolcezer méter felett az élet:
Mintha futópadon gyötrődnénk, miközben szívószálon keresztül próbálnánk meg levegőt venni.
Erről ebben a cikkünkben bővebben is olvashat.
