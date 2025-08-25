Szenzáció! Oxigénpalack és serpák nélkül indul nyolcezer méter fölé két magyar hegymászó

Azóta hét sikeres expedícióban vett részt és négy nyolcezres csúcson állt, mindegyiket palack és serpa nélkül mászta meg. A ma élő sziklamászó magyarok közül ő járt a legmagasabban, egészen pontosan 8700 méter magasra jutott – részletezte a portál.

Nagy Márton „új generációs” hegymászónak számít. Eleinte a sportmászás inspirálta, majd kipróbálta a nagy hegyek világát, így már járt már a Bondit Peak-en – ez 5984 méter magas – és az egzotikus Istor-o-Nal-on Pakisztánban, és a Shkhara csúcson is Grúziában, amelynek meredek déli falára új úton mentek.

Feltehetően sokan emlékeznek még arra, hogy a magashegyi hegymászásban a nyolcezer méter feletti zónát halálzónának nevezik, ahol az emberi szervezet nem képes alkalmazkodni az extrém alacsony oxigénszinthez és légnyomáshoz. Korábban a Magyar Nemzet egy hegymászót idézett arról, hogy milyen nyolcezer méter felett az élet:

Mintha futópadon gyötrődnénk, miközben szívószálon keresztül próbálnánk meg levegőt venni.

Erről ebben a cikkünkben bővebben is olvashat.