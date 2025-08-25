A nyomozó hatóság augusztus 20-án tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúját közölte a nővel, aki ezen a napon délelőtt a kéthetes csecsemője eltűnéséről tett bejelentést a rendőrségnél – adta hírül az ügyészség hétfőn.
Letartóztatták a nagydorogi nőt, akit a kéthetes gyermeke meggyilkolásával gyanúsítanak
Egy hónapra elrendelte a Szekszárdi Járásbíróság nyomozási bírája a Tolna Vármegyei Főügyészség indítványára a 25 éves nő letartóztatását, akit gyermeke megölésével gyanúsítanak.
Az emberölés bűntettének minősített esetét a törvény tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel rendeli büntetni.
A gyanúsításban szereplő bűncselekmény jellegére, jelentős tárgyi súlyára, az eddig rendelkezésre álló adatokra, illetve a nyomozás érdekeire is figyelemmel a főügyészség indítványt tett a gyanúsított letartóztatására, mivel álláspontja szerint a legsúlyosabb kényszerintézkedésnek mind az általános, mind a különös feltételei is fennállnak.
A járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítványnak mindenben helyt adva egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását.
Korábban a Magyar Nemzet is hírt az esetről, és elsőként értesült arról, hogy a rendőrség az édesanyát gyanúsítja az ügyben.
