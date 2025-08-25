A két fiatalkorú vádlott egy borsodi településen, tavaly augusztus végén az utcán leszólították a 15 éves lányt, akit már ismertek korábban a faluból. Beszélgetni kezdtek vele, és azt állították, hogy valami fontosat akarnak mondani neki, megkérték, hogy menjen velük – írja az ügyészség.
Azt mondták a 15 éves lánynak a borsodi fiatalok, hogy mutatni akarnak neki valami fontosat
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség minősített szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat két fiatalkorú férfi ellen, akik elcsalták, és mindketten megerőszakolták a kiskorú sértettet.
A sértett ebbe beleegyezett, azonban útközben az egyik vádlott a lány csuklóját megragadta és akarata ellenére elhúzta egy romos épületbe, a vádlott-társa kísérte őket. A sértett megpróbálta kirántani kezét a szorításból, de a fiúk közös erővel leteperték a földre. A sértett kérlelte őket, hogy ne bántsák, azonban az egyik vádlott szexuális erőszakot követett el a sérelmére, míg vádlott-társa lefogta a sértettet. A cselekmény után a vádlottak cseréltek és a másik vádlott is erőszakkal közösült a sértettel, míg a vádlott-társa lefogva tartotta.
Megfenyegették, hogy senkinek nem beszélhet a történtekről, és arra is felszólították, hogy maradjon az épületben, amíg ők elmennek. A történtek hatása alatt lévő kiskorú lány azonban felöltözött és elmenekült. A sértett a cselekmények végrehajtása érdekében kifejtett erőszak következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el.
Az ügyészség a büntetlen előéletű, bűnügyi felügyeletben lévő vádlottakkal szemben fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztés büntetést indítványozott, egyidejű végleges hatályú eltiltásukkal minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amely során tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülnének kapcsolatba.
