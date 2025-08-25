Árréscsökkentés: sikeres intézkedést hosszabbított meg a kormány

November 25-ig meghosszabbítja a kormány az árrésstopot. A többi között ezt jelentette be Gulyás Gergely a mai Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter jelezte: az intézkedés nélkül átlagosan 30-35 százalékkal lennének drágábbak a tíz legnagyobb súllyal vásárolt élelmiszerek. Hozzátette: ezek az intézkedések érdemi segítséget jelentenek a családoknak.

A Nemzetgazdasági Minisztérium nemrégiben ismét megerősítette: a kormány minden esetben fellép az indokolatlan áremelések ellen. A tárca emlékeztetett arra, hogy a kormány az élelmiszereknél nem állt meg, önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok és a telekommunikációs cégek esetében is. Július 1-jétől pedig 34 nagy forgalmú vény nélküli szabadáras és tíz vényköteles nem támogatott készítmény ára vált kedvezőbbé a gyógyszeripari szereplők önkéntes árkorlátozásával. Ősszel a nyugdíjasok külön segítséget is kapnak 30 ezer forint értékű élelmiszer- utalvány formájában.

Az árréscsökkentést kiterjesztették a háztartási és vegyi árukra, tisztálkodási és szépségápolási cikkekre is, ami gyors és érdemi árcsökkenést eredményezett. A lépés jelentős segítséget nyújt a magyar lakosság számára, a drogériákban átlagosan 26,1 százalékkal lettek olcsóbbak a termékek.

Eddig közel kétezer hatósági ellenőrzést hajtottak végre az élelmiszerüzletekben és drogériákban, amelyek során vizsgálták, hogy az üzletek betartják-e az árréscsökkentést. A kormány folyamatosan nyomon követi az árak alakulását, és szükség esetén kész további lépéseket tenni a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében. A bevezetett árcsökkentő intézkedések érdemben hozzájárulnak a lakossági fogyasztás dinamikus bővüléséhez és a magyar családok mindennapi kiadásainak csökkentéséhez. A kormány célja, hogy az árak letörésén és a fogyasztás bővülésén keresztül a gazdasági növekedés is újabb lendületet vegyen – írta korábban a tárca.

