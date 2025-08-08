A nehéz tehergépjárművek hétvégi forgalomkorlátozása augusztus 9-én, szombaton 15 órától augusztus 10-én, vasárnap 22 óráig lett volna érvényben. A hatályos rendelkezések alapján a közlekedésért felelős miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter egyetértésével, indokolt esetben átmenetileg felfüggesztheti a korlátozást.
Komoly változás jön az utakon a hétvégén
A hőség miatt időszakosan feloldják a nehéz tehergépjárművek forgalomkorlátozását szombaton, illetve vasárnap – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) pénteken.
Kiemelték, hogy a kamionstopot szakmai szervezetek kezdeményezésre az éjszakai időszakban, szombat 22 óra és vasárnap reggel 6 óra között felfüggesztik, így a nehéz tehergépjárművek hétvégi fogalomkorlátozása a következők szerint alakul: augusztus 9. (szombat) 15.00–22.00, augusztus 10. (vasárnap) 6.00–22.00.
További Belföld híreink
A hétvégi forgalomkorlátozás feloldását a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, a termékek mielőbbi célba juttatása is indokolja – ismertette közleményében a minisztérium.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor a hekk-királyságban járt
A miniszterelnök hekket evett egy népszigeti étteremben.
A Tisza-szigetekig ér az ukrán kémhálózat
A Tisza Párt egyik helyi szervezetében is gyanús ukrán kapcsolatok sejlenek fel.
Menczer Magyarnak: Peti, nem mindenki olyan szerencsés, mint te!
Nem mindenki olyan szerencsés, hogy egy idős asszony ráírassa a házát.
Vérfagyasztó jelenetek a szolnoki vasútállomásnál, így késelte meg barátját egy férfi + galéria, videó
Elfajult a vita.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor a hekk-királyságban járt
A miniszterelnök hekket evett egy népszigeti étteremben.
A Tisza-szigetekig ér az ukrán kémhálózat
A Tisza Párt egyik helyi szervezetében is gyanús ukrán kapcsolatok sejlenek fel.
Menczer Magyarnak: Peti, nem mindenki olyan szerencsés, mint te!
Nem mindenki olyan szerencsés, hogy egy idős asszony ráírassa a házát.
Vérfagyasztó jelenetek a szolnoki vasútállomásnál, így késelte meg barátját egy férfi + galéria, videó
Elfajult a vita.