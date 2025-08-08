Komoly változás jön az utakon a hétvégén

Kiemelték, hogy a kamionstopot szakmai szervezetek kezdeményezésre az éjszakai időszakban, szombat 22 óra és vasárnap reggel 6 óra között felfüggesztik, így a nehéz tehergépjárművek hétvégi fogalomkorlátozása a következők szerint alakul: augusztus 9. (szombat) 15.00–22.00, augusztus 10. (vasárnap) 6.00–22.00.