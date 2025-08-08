Rendkívüli

Magyarországon találkozhat Trump és Putyin?

Komoly változás jön az utakon a hétvégén

A hőség miatt időszakosan feloldják a nehéz tehergépjárművek forgalomkorlátozását szombaton, illetve vasárnap – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) pénteken.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 08. 13:14
illusztráció Fotó: Mihádák Zoltán Forrás: MTI
A nehéz tehergépjárművek hétvégi forgalomkorlátozása augusztus 9-én, szombaton 15 órától augusztus 10-én, vasárnap 22 óráig lett volna érvényben. A hatályos rendelkezések alapján a közlekedésért felelős miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter egyetértésével, indokolt esetben átmenetileg felfüggesztheti a korlátozást.

Kiemelték, hogy a kamionstopot szakmai szervezetek kezdeményezésre az éjszakai időszakban, szombat 22 óra és vasárnap reggel 6 óra között felfüggesztik, így a nehéz tehergépjárművek hétvégi fogalomkorlátozása a következők szerint alakul: augusztus 9. (szombat) 15.00–22.00, augusztus 10. (vasárnap) 6.00–22.00.

A hétvégi forgalomkorlátozás feloldását a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, a termékek mielőbbi célba juttatása is indokolja – ismertette közleményében a minisztérium.

 

