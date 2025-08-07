hőmérsékletidőjárásfigyelmeztetéstérkép

Kiadták a figyelmeztetéseket, elviselhetetlen forróság csap le az országra a hétvégén + térkép

A hétvégére visszatér a kánikula és napról napra melegebb lesz, vasárnap már 33–38 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Csapadék nem várható, a szél többnyire mérsékelt marad, csak vasárnap élénkülhet meg helyenként – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Forrás: MTI2025. 08. 07. 15:59
illusztráció Fotó: Clemens Bilan Forrás: MTI/EPA
Pénteken zavartalanul napos, száraz idő várható, a déli, délnyugati szél is többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, legfeljebb északon élénkülhet meg néhol. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.

Szombaton napos idő várható kevés felhővel, csapadék nem lesz, a változó irányú szél pedig többnyire mérsékelt marad. Hajnalra általában 10–16 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 31–37 fok valószínű, emiatt hét vármegyére adtak ki figyelmeztetést, ezek:

  • Fejér 
  • Tolna
  • Pest 
  • Bács-Kiskun
  • Jász-Nagykun-Szolnok
  • Csongrád-Csanád
  • Békés.

Vasárnap is napos időre kell készülni, kevés felhővel. Csapadék nem valószínű, az északi, északnyugati szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12–22, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33–38 fok között alakul. A figyelmeztetést egyébként már jó előre kiadta a Hungaromet, ez alapján négy vármegyében elég komoly munkába lendül a nyár, ugyanis másodfokú figyelmeztetést adtak ki. 

Fotó: met.hu

 

