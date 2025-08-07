Kiadták a figyelmeztetéseket, elviselhetetlen forróság csap le az országra a hétvégén + térkép

Vasárnap is napos időre kell készülni, kevés felhővel. Csapadék nem valószínű, az északi, északnyugati szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12–22, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33–38 fok között alakul. A figyelmeztetést egyébként már jó előre kiadta a Hungaromet, ez alapján négy vármegyében elég komoly munkába lendül a nyár, ugyanis másodfokú figyelmeztetést adtak ki.