Pénteken zavartalanul napos, száraz idő várható, a déli, délnyugati szél is többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, legfeljebb északon élénkülhet meg néhol. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
Kiadták a figyelmeztetéseket, elviselhetetlen forróság csap le az országra a hétvégén + térkép
A hétvégére visszatér a kánikula és napról napra melegebb lesz, vasárnap már 33–38 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Csapadék nem várható, a szél többnyire mérsékelt marad, csak vasárnap élénkülhet meg helyenként – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.
Szombaton napos idő várható kevés felhővel, csapadék nem lesz, a változó irányú szél pedig többnyire mérsékelt marad. Hajnalra általában 10–16 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 31–37 fok valószínű, emiatt hét vármegyére adtak ki figyelmeztetést, ezek:
- Fejér
- Tolna
- Pest
- Bács-Kiskun
- Jász-Nagykun-Szolnok
- Csongrád-Csanád
- Békés.
Vasárnap is napos időre kell készülni, kevés felhővel. Csapadék nem valószínű, az északi, északnyugati szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12–22, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33–38 fok között alakul. A figyelmeztetést egyébként már jó előre kiadta a Hungaromet, ez alapján négy vármegyében elég komoly munkába lendül a nyár, ugyanis másodfokú figyelmeztetést adtak ki.
