Rohamot kapott egy kisfiú a a Pápai Gyógy- és Termálfürdőben, leállt a légzése és keringése is – írja a honvédelmi portál nyomán a Veol.
Rohamot kapott egy kisfiú a pápai strandon, nem akárki sietett a segítségére
Leállt a légzése és keringése is.
Cseh István őrvezető, a Magyar Honvédség 47. Bázisrepülőtér katonája azonban éppen a pihenőidejét töltötte a fürdőben, és azonnal észrevette, hogy valami nincs rendben, így hívta a mentőket és elkezdte újraéleszteni a 12 éves gyermeket.
Nem telt bele sok idő, a fiú magához tért, az állapota stabilizálódott, és a mentők kórházba szállították. Az őrvezető gyors és határozott fellépése nélkül a tragédia elkerülhetetlen lett volna – részletezték. Az esetről bővebben a Veol cikkében olvashat.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Darazsak miatt lángolt két személyautó Pécsen
Az év legfurcsább tűzesete történt a baranyai vármegyeszékhelyen.
Maláriás beteget találtak Komárom-Esztergom vármegyében
Mutatjuk, milyen tünetekkel jár a malária.
Íme Magyar Péter életének egyik legnagyobb pechje + videó
Kínos helyzetbe került a Tisza Párt elnöke.
Magyar Péter elszabadult: szerinte máris húsz százalékkal felverte az ingatlanárakat az Otthon start, a szakértők szerint szó sincs erről
A Tisza Párt elnöke szerint két hét alatt ötödével drágultak a lakások az országban.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Darazsak miatt lángolt két személyautó Pécsen
Az év legfurcsább tűzesete történt a baranyai vármegyeszékhelyen.
Maláriás beteget találtak Komárom-Esztergom vármegyében
Mutatjuk, milyen tünetekkel jár a malária.
Íme Magyar Péter életének egyik legnagyobb pechje + videó
Kínos helyzetbe került a Tisza Párt elnöke.
Magyar Péter elszabadult: szerinte máris húsz százalékkal felverte az ingatlanárakat az Otthon start, a szakértők szerint szó sincs erről
A Tisza Párt elnöke szerint két hét alatt ötödével drágultak a lakások az országban.