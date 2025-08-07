Rohamot kapott egy kisfiú a pápai strandon, nem akárki sietett a segítségére

Cseh István őrvezető, a Magyar Honvédség 47. Bázisrepülőtér katonája azonban éppen a pihenőidejét töltötte a fürdőben, és azonnal észrevette, hogy valami nincs rendben, így hívta a mentőket és elkezdte újraéleszteni a 12 éves gyermeket.

Nem telt bele sok idő, a fiú magához tért, az állapota stabilizálódott, és a mentők kórházba szállították. Az őrvezető gyors és határozott fellépése nélkül a tragédia elkerülhetetlen lett volna – részletezték. Az esetről bővebben a Veol cikkében olvashat.