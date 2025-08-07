Ruhamosás és lerészegedés miatt egy rendezetlen életű nő a férfi lakására járt, néha pénzt is kért tőle. Korábban előfordult, hogy a nő részegen megbotránkoztatóan viselkedett a vádlott házában, aki emiatt többször bántalmazta is az asszonyt, mely miatt a férfit felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték – írja az ügyészség.
Miattad fogok börtönbe kerülni! – ordította a somogyi férfi, és nem tévedett
Halált okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat a Somogy Vármegyei Főügyészség azzal a hetvenes éveiben járó férfival szemben, aki még 2022-ben olyan súlyosan bántalmazta nőismerősét, hogy az belehalt a sérüléseibe.
Ilyen előzmények után a sértett 2022 májusában ismét megjelent a vádlott lakásán azért, hogy tőle pénzt kérjen. A férfi nem akarta beengedni az asszonyt a házba, veszekedtek, majd a férfi hozzávágta, hogy miatta fog börtönbe kerülni. Az egyre indulatosabb szóváltás közben a vádlott lökdösni kezdte a sértettet azért, hogy hagyja el az udvart. Utóbbi azonban nem akart távozni, és tovább szidalmazta a vádlottat, aki ekkor nagy erővel arcon ütötte a nőt. Ő az ütéstől nekiesett egy vascsőnek, majd a földre rogyott és eszméletét vesztette.
A vádlott ezután szólongatta a sértettet, próbálta felkelteni, de az asszony nem adott életjelet, ezért a férfi a holttestet a hátsó udvarban elásta, a nő ruháit pedig kidobta.
További Belföld híreink
A nyomozó hatóság visszatérően ellenőrizte a nyomozás látókörébe került idős férfit, míg végül a sértett csontjait a 2025 januárjában a férfi udvarában megtalálták. Az asszony halála a fejét ért ökölütés és emiatt egy vascsőnek ütődése miatt állt be.
A Somogy Vármegyei Főügyészség a Kaposvári Törvényszékre benyújtott vádiratában a bűncselekmény elkövetését beismerő, jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Félmeztelenül, kalapáccsal akarta megnyerni a közlekedési vitát Csepelen egy férfi + videó
Valószínűleg nem erre a végkifejletre számított.
„Nem fogjuk hagyni!” – Orbán Viktor ismét üzent a Harcosok Klubjában
Legfrissebb bejegyzésében több fontos kormányzati intézkedést is elárult a miniszterelnök.
„Ütésre keményedünk” – szuperhőshöz hasonlították Orbán Viktort
Dopeman szerint Orbán olyan, mint a Hulk: minél inkább bántják, annál jobban csak erősödik.
Tovább védi az ELTE Fleck Zoltánt
Fleck Zoltán megszegte az ELTE ÁJK etikai szabályzatát, az egyetem mégis sunnyog, nem indít vizsgálatot az ügyben.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Félmeztelenül, kalapáccsal akarta megnyerni a közlekedési vitát Csepelen egy férfi + videó
Valószínűleg nem erre a végkifejletre számított.
„Nem fogjuk hagyni!” – Orbán Viktor ismét üzent a Harcosok Klubjában
Legfrissebb bejegyzésében több fontos kormányzati intézkedést is elárult a miniszterelnök.
„Ütésre keményedünk” – szuperhőshöz hasonlították Orbán Viktort
Dopeman szerint Orbán olyan, mint a Hulk: minél inkább bántják, annál jobban csak erősödik.
Tovább védi az ELTE Fleck Zoltánt
Fleck Zoltán megszegte az ELTE ÁJK etikai szabályzatát, az egyetem mégis sunnyog, nem indít vizsgálatot az ügyben.