Napokon belül találkozik Trump és Putyin – itt a bejelentés

halálholttestbűncselekményvascső

Miattad fogok börtönbe kerülni! – ordította a somogyi férfi, és nem tévedett

Halált okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat a Somogy Vármegyei Főügyészség azzal a hetvenes éveiben járó férfival szemben, aki még 2022-ben olyan súlyosan bántalmazta nőismerősét, hogy az belehalt a sérüléseibe.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 08. 07. 12:19
Illusztráció Forrás: Pexels
Ruhamosás és lerészegedés miatt egy rendezetlen életű nő a férfi lakására járt, néha pénzt is kért tőle. Korábban előfordult, hogy a nő részegen megbotránkoztatóan viselkedett a vádlott házában, aki emiatt többször bántalmazta is az asszonyt, mely miatt a férfit felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték – írja az ügyészség. 

Ilyen előzmények után a sértett 2022 májusában ismét megjelent a vádlott lakásán azért, hogy tőle pénzt kérjen. A férfi nem akarta beengedni az asszonyt a házba, veszekedtek, majd a férfi hozzávágta, hogy miatta fog börtönbe kerülni. Az egyre indulatosabb szóváltás közben a vádlott lökdösni kezdte a sértettet azért, hogy hagyja el az udvart. Utóbbi azonban nem akart távozni, és tovább szidalmazta a vádlottat, aki ekkor nagy erővel arcon ütötte a nőt. Ő az ütéstől nekiesett egy vascsőnek, majd a földre rogyott és eszméletét vesztette.

A vádlott ezután szólongatta a sértettet, próbálta felkelteni, de az asszony nem adott életjelet, ezért a férfi a holttestet a hátsó udvarban elásta, a nő ruháit pedig kidobta.

A nyomozó hatóság visszatérően ellenőrizte a nyomozás látókörébe került idős férfit, míg végül a sértett csontjait a 2025 januárjában a férfi udvarában megtalálták. Az asszony halála a fejét ért ökölütés és emiatt egy vascsőnek ütődése miatt állt be.

A Somogy Vármegyei Főügyészség a Kaposvári Törvényszékre benyújtott vádiratában a bűncselekmény elkövetését beismerő, jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.

 

