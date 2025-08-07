Miattad fogok börtönbe kerülni! – ordította a somogyi férfi, és nem tévedett

Ilyen előzmények után a sértett 2022 májusában ismét megjelent a vádlott lakásán azért, hogy tőle pénzt kérjen. A férfi nem akarta beengedni az asszonyt a házba, veszekedtek, majd a férfi hozzávágta, hogy miatta fog börtönbe kerülni. Az egyre indulatosabb szóváltás közben a vádlott lökdösni kezdte a sértettet azért, hogy hagyja el az udvart. Utóbbi azonban nem akart távozni, és tovább szidalmazta a vádlottat, aki ekkor nagy erővel arcon ütötte a nőt. Ő az ütéstől nekiesett egy vascsőnek, majd a földre rogyott és eszméletét vesztette.

A vádlott ezután szólongatta a sértettet, próbálta felkelteni, de az asszony nem adott életjelet, ezért a férfi a holttestet a hátsó udvarban elásta, a nő ruháit pedig kidobta.