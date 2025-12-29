Ukrán csirkével már megszórták Európát, most jön a rovarliszt

Az MHP úgy döntött, hogy megpróbálkozik a rovarfehérje-termeléssel, mivel a világ fehérjeforrások hiányával, környezeti kihívásokkal és a természeti tartalékok kimerülésével néz szembe – mondta Szerhij Melnicsuk, az MHP elnökének tudományos tanácsadója egy, a talajtermékenység helyreállításáról szóló konferencián. Az ukrán baromfiipari óriáscég döntését az is motiválja, hogy számára jelentős kockázatot jelent a halliszt előállításához felhasznált halfogások csökkenése, a halliszt ugyanis fontos összetevő az állati takarmányokban. Melnicsuk szerint azonban időbe telhet, mire a projekt gyümölcsözővé válik. A biotechnológia egy szeszélyes dolog, és csak megfelelő tudás birtokában lehet működőképessé tenni – tette hozzá.

Az ukrán MHP is rovarfehérje-termelésben gondolkodik / Fotó: BERND WUSTNECK / DPA

Az MHP új fejlesztési tervének megvalósítására a vállalat és az egész ukrán baromfiágazat előtt álló jelentős kihívások közepette kerülhet sor – emlékeztetett a Poultryworld.

Csökkenő termelés mellett indul a rovarfehérje-projekt

Mint írták, az MHP baromfihús-termelése Ukrajnában az előző évihez képest 7 százalékkal, 341,94 ezer tonnára csökkent 2025 első felében, és a tendencia gyorsulni látszik. A második negyedévben a termelés 14 százalékkal, 161,07 ezer tonnára esett vissza az előző év azonos időszakához képest.

Ezenkívül az elmúlt hetekben az ukrán baromfiipar folyamatos áramkimaradásokkal küzdött, amelyek gyakran napi 8–12 órán át tartottak. Az Ukrán Baromfitenyésztők Szövetsége szerint a legtöbb ukrán baromfitelep rendelkezik tartalék áramtermelő forrásokkal, de az áramkimaradások továbbra is komoly kockázatot jelentenek a működésükre. Vannak nagy ipari generátorok, amelyeknek működniük kell, és problémáik vannak az áramellátás visszaállításával, mert ezek a generátorok néha meghibásodnak.

Ha a madarak 15 percig áram nélkül vannak, egyszerűen megfulladhatnak. Ez hatalmas veszteségeket okoz

– jegyezte meg Szergej Karpenko, az Ukrán Baromfitenyésztők Szövetségének elnöke.

Az MHP elsősorban megújuló forrásokból, például

baromfihulladékból előállított biogázból,

napenergiából és

kapcsolt energiatermelésből

termeli saját energiáját. A nagyobb projektek, mint például a Biogas Ladyzhyn és az Oril-Leader, villamos energiát és hőt termelnek a működéshez, sőt bio-LNG-t is előállítanak exportra. A vállalat hangsúlyozza, hogy ez a stratégia segít enyhíteni a hálózati támadásokból eredő kockázatokat.