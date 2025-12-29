MHPbaromfiiparrovarfehérje fogyasztás

Ukrán csirkével már megszórták Európát, most jön a rovarliszt

A jövő év első negyedévében kezdi meg a rovarliszt kísérleti gyártását Ukrajna vezető baromfi-feldolgozója és -exportőre, az MHP. A projekt egyelőre kísérleti, a rovarfehérje előállításának és felhasználásának tesztjéül szolgál.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 11:30
Fotó: MICHAEL RUNKEL Forrás: Robert Harding RF
Az MHP úgy döntött, hogy megpróbálkozik a rovarfehérje-termeléssel, mivel a világ fehérjeforrások hiányával, környezeti kihívásokkal és a természeti tartalékok kimerülésével néz szembe – mondta Szerhij Melnicsuk, az MHP elnökének tudományos tanácsadója egy, a talajtermékenység helyreállításáról szóló konferencián. Az ukrán baromfiipari óriáscég döntését az is motiválja, hogy számára jelentős kockázatot jelent a halliszt előállításához felhasznált halfogások csökkenése, a halliszt ugyanis fontos összetevő az állati takarmányokban. Melnicsuk szerint azonban időbe telhet, mire a projekt gyümölcsözővé válik. A biotechnológia egy szeszélyes dolog, és csak megfelelő tudás birtokában lehet működőképessé tenni – tette hozzá.

13 April 2023, Mecklenburg-Western Pomerania, Roggentin: A tour of the start-up company Inova Protein demonstrates how mealworms are processed. The company already produces 1.5 tons of insect meal per month in its new production hall, and plans to produce five tons in the course of this year. Inova's products are processed by other companies into animal feed and food for human consumption. Photo: Bernd Wüstneck/dpa (Photo by BERND WUSTNECK / dpa Picture-Alliance via AFP), rovarfehérje
Az ukrán MHP is rovarfehérje-termelésben gondolkodik / Fotó: BERND WUSTNECK / DPA

Az MHP új fejlesztési tervének megvalósítására a vállalat és az egész ukrán baromfiágazat előtt álló jelentős kihívások közepette kerülhet sor – emlékeztetett a Poultryworld. 

Csökkenő termelés mellett indul a rovarfehérje-projekt

Mint írták, az MHP baromfihús-termelése Ukrajnában az előző évihez képest 7 százalékkal, 341,94 ezer tonnára csökkent 2025 első felében, és a tendencia gyorsulni látszik. A második negyedévben a termelés 14 százalékkal, 161,07 ezer tonnára esett vissza az előző év azonos időszakához képest.

Ezenkívül az elmúlt hetekben az ukrán baromfiipar folyamatos áramkimaradásokkal küzdött, amelyek gyakran napi 8–12 órán át tartottak. Az Ukrán Baromfitenyésztők Szövetsége szerint a legtöbb ukrán baromfitelep rendelkezik tartalék áramtermelő forrásokkal, de az áramkimaradások továbbra is komoly kockázatot jelentenek a működésükre. Vannak nagy ipari generátorok, amelyeknek működniük kell, és problémáik vannak az áramellátás visszaállításával, mert ezek a generátorok néha meghibásodnak.

Ha a madarak 15 percig áram nélkül vannak, egyszerűen megfulladhatnak. Ez hatalmas veszteségeket okoz

– jegyezte meg Szergej Karpenko, az Ukrán Baromfitenyésztők Szövetségének elnöke.

Az MHP elsősorban megújuló forrásokból, például 

  • baromfihulladékból előállított biogázból, 
  • napenergiából és 
  • kapcsolt energiatermelésből 

termeli saját energiáját. A nagyobb projektek, mint például a Biogas Ladyzhyn és az Oril-Leader, villamos energiát és hőt termelnek a működéshez, sőt bio-LNG-t is előállítanak exportra. A vállalat hangsúlyozza, hogy ez a stratégia segít enyhíteni a hálózati támadásokból eredő kockázatokat.

A háború alatt is terjeszkedett az MHP

Mint emlékezetes, az ukrajnai termelés-visszaesés ellenére 2025 a terjeszkedés éve is volt az MPH-nál, amely felvásárolta a spanyol UVESA baromfi- és sertéshústermelő több mint 92 százalékát, és az ügyletnek az Európai Bizottság is zöld jelzést adott. Az MHP a csirkehúst és egyéb csirketermékeit több mint 80 országba exportálja, leánycégén keresztül pedig egy szlovák vállalatot is birtokol, amely a régió több országában is működik.


 


 

