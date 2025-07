Ezek az óriáscégek tehették rá a kezüket az ukrán termőföldekre

Az ukrán termőföldek jelenlegi tulajdonosi szerkezete is nagyon nehezen átlátható, ahogy az is, hogy a tulajdonjogtól függetlenül ki birtokolja, használja valójában a földet – állapítja meg a Mandiner cikke, amely The Oakland Institute 2023-ban közzétett, War and Theft: the takeover Ukraine's agricultural lands (Háború és lopás: Ukrajna mezőgazdasági területeinek elfoglalása) című jelentése alapján foglalja össze az ukrán termőterületek tulajdoni viszonyait.

Zelenszkij szerint Ukrajna termőterületeinek bő tíz százalékát ellopták (Fotó: AFP)

Ukrajnában ma körülbelül 4,3 millió hektárnyi termőterületen nagyüzemi mezőgazdaság működik, és e termőföld nagyobb része, több mint 3 millió hektár mindössze egy tucat, nagyrészt külföldön regisztrált óriási agrárcég kezében van

– mutat rá az összeállítás.

Ezek – jellemzően leányvállalatokon keresztül – rendkívül intenzív, monokultúrás, exportorientált termelést folytatnak.

A Mandiner szerint elviekben az ukrán állam is rendelkezik földterületekkel. Ezeknek a korábbi mintegy 7 millió hektáros területe 2020 októberére 5 millió hektárral csökkent, ennyit „elloptak” – jelentette be akkor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Arról azonban, hogy kik lophatták el az ország termőterületének bő tíz százalékát, mélyen hallgatott – hangsúlyozza a Mandiner.

Ez azért számos kérdést felvet – attól kezdve, hogy miért nem közlik, egészen odáig, hogy kikről van szó

– írják.

A cikk alapjául szolgáló jelentés szerint összesen 9 millió hektár mezőgazdasági terület (ez az összes ukrán termőföld nagyjából 28 százaléka) oligarchák, korrupt személyek és óriáscégek ellenőrzése alatt áll. A feltételezések szerint az ukrán mezőgazdasági terület többi részén több mint 8 millió ukrán állampolgár gazdálkodik, de ezen adat pontossága kérdéses.

A legnagyobb földbirtokosok között akadnak ukránok, külföldiek, és ezek különféle együttműködései is – hangsúlyozza a Mandiner. A külföldi cégek többnyire európaiak és észak-amerikaiak, van köztük egy amerikai székhelyű magántőke-alap és Szaúd-Arábia állami alapjának is vannak érdekeltségei. oligarchák és különféle külföldi érdekeltségek keveréke, főleg európai és észak-amerikaiak. Ezek a cégek holdingtársaságok, és működésüket általában leányvállalatokon keresztül végzik.

A cikk ezután sorra veszi a legnagyobb ukrán érdekeltségeket.

Ukrajna legnagyobb földbirtokosa a Bács-Kiskun vármegyénél is nagyobb, 582 062 hektárnyi területet birtokló Kernel Holding. A cég a legnagyobb ukrajnai napraforgóolaj-termelő és -exportőr. Tulajdonosa, Andrij Verevszkij Ukrajna 16. leggazdagabb embere.

Az UkrLandFarming 403 370 hektár termőfölddel a második legnagyobb. A céget Oleh Bahmatyuk oligarcha alapította, ő 2016-ban Ukrajna 28. leggazdagabb embere volt, és azóta földje és vagyona nagy részét elveszítette a Krím Oroszország általi annektálása miatt. A vállalat gabona-, tojás-, tej- és hústermelésre specializálódott.

A 3. helyezett 360 238 hektáron gazdálkodó MHP, Ukrajna legnagyobb csirketermelő és -exportőr cége. A vállalat jelenlegi vezérigazgatója és alapítója, Jurij Kosjuk, az ország 10. leggazdagabb embere.

Ukrajna legnagyobb cukortermelője, az Astarta 264 270 hektárral a 4. helyen taláható. A cég ipari tejtermeléssel és szójabab-feldolgozással is foglalkozik. Alapítója és jelenlegi vezérigazgatója, Viktor Ivancsik a 95. leggazdagabb ukrán.

Az 5. legnagyobb cég, a Nibulon alapítója, Olekszij Vadaturszkij Ukrajna 24. leggazdagabb embere volt, de 2022 júliusában egy orosz rakétacsapás következtében elhunyt. A Nibulon 82 500 hektáron export céllal gabonát termel.

Ukrajna leggazdagabb embere, Rinat Akmetov cége, a System Capital Management (SCM) egy jelentős pénzügyi és ipari holding a 7. legnagyobb ukrán földbirtokos. Az SCM különféle mezőgazdasági leányvállalatokkal rendelkezik, ilyen például a HarvEast, amely búzát, napraforgót, hüvelyeseket, kukoricát termel és szarvasmarhát nevel. A cég 26 000 hektár földet birtokol, de ennél sokkal többel rendelkezett, azonban a háború miatt több mint 100 000 hektár felett elveszítette az irányítást.

A három legnagyobb külföldi céget is felsorolják:

Ukrajna ötödik legnagyobb földbirtokosa 290 749 hektárral egy amerikai székhelyű magántőkealap, az NCH Capital amely kiemelkedő amerikai nyugdíjalapok, egyetemi alapok és alapítványok nevében fektet be. Ukrajnában az AgroProsperis nevű cégen keresztül működik.

Szaúd-Arábia állami tőkealapja, a PIF Saudi 228 654 hektáron gazdálkodik Ukrajnában, a Szaúdi Mezőgazdasági és Állattenyésztési Befektetési Társaságon (SALIC) és leányvállalatán, a Continental Farmers Group-on keresztül.

A 295 624 hektáron termelő TNA Corporate Solutions szintén amerikai székhelyű cég, Nicholas Piazza amerikai üzletember tulajdonosa. Ukrajnában több leányvállalaton, köztük a Pivden Agro Investen, a Podillya Agroproduct-on, a Hetmanske-n és a Prydniprovske-n keresztül működik. A földterületek nagy részét a TNA bérli.

A legnagyobb Ukrajnában működő agrárcégek közül számos vállalat megnyitotta tőkéjét a magánbefektetők előtt, akik jelenleg változó mennyiségű részvényt birtokolnak.

Többet közülük nyugati tőzsdéken, például párizsi, londoni vagy varsói tőzsdéken jegyeznek. Ezek közé tartozik a Kernel, az MHP és az Astarta, valamint az Industrial Milk Company (IMC) és a franciaországi székhelyű AgroGeneration, amelyek egyaránt termelnek gabonát és olajos magvakat – olvasható a Mandiner cikkében.

