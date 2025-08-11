Navracsics Tiboravatárbeszédstílusklónoztechnológiaintelligenciamásolat

Klónozták Navracsics Tibort + videó

Szinte lehetetlen megkülönböztetni a valódi tárcavezetőt a MI-niszter avatárjától, vagyis digitális klónjától.

Munkatársunktól
2025. 08. 11. 18:46
– Amit most látnak, az nem én vagyok személyesen, hanem Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter avatárja, azaz a digitális klónom – mutatkozott be a tárcavezető mesterséges intelligenciával (MI) készült klónja egy látványos videóban.

Mint a MI-niszter elmondta:

az új technológia segítségével egy olyan másolat látható belőle, amelyet az MI formált az ő megjelenésére, hangjára és beszédstílusára.

Ennek köszönhetően bármilyen nyelven meg tud szólalni, például kínaiul vagy hollandul.

– Tartsanak velem, és ismerjük meg együtt a mesterséges intelligencia adta forradalmi lehetőségeket – fogalmazott Navracsics Tibor klónja.

Borítókép: Az MI-vel készült MI-niszter avatárja (Forrás: Facebook)

