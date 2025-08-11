Európai UnióEurópai BizottságNGO

Ezek az NGO-k kapnak milliókat

A Patrióták Európáért frakció nemrég közzétette azt a listát, amely az Európai Bizottság költéseit taglalja. A listán számtalan furcsa NGO szerepel, amelyeket az európai adófizetők pénzéből finanszíroznak.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 18:47
Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
Nyilvános lett nemrég az a lista, amelyet a Patrióták Európáért frakció kért ki az Európai Bizottság pénzügyi osztályától. A listán olyan NGO-k szerepelnek, amelyeket az európai adófizetők pénzéből támogat a brüsszeli elit. 

A világ minden részén jut az NGO-k számára a brüsszeli pénzből
A világ minden részén jut az NGO-k számára a brüsszeli pénzből 
Fotó: MARTIN BERTRAND/Hans Lucas

A lista terjedelmes és szinte alig van olyan betű az ábécében, amelyhez kapcsolódóan ne lehetne egy országot említeni. Európai pénzek érkeznek Afganisztánba, Albániába, de Barbadosra és Guatemalába is. Ezen szervezetek működési területe vegyesnek mondható, hiszen az erdővédelemtől egészen az LMBTQ-jogokig bezárólag szinte mindenre jut pénz az európai polgárok zsebéből – írta meg az Exxpress.

A támogatások összegei változóak ugyan, de az adathalmaz szerint az EU több mint 17 milliárd eurónyi forrást osztott szét számos nem kormányzati szervezet között világszerte. 

A brüsszeli NGO-ábécé

Fontos hangsúlyozni, hogy a közzétett lista nagyjából 40 ezer sort tartalmaz, a teljesség igénye nélkül azonban itt van néhány a legjövedelmezőbb NGO-k közül. 

Afganisztán

Afganisztánban komoly pénzek mozdultak meg. A lista szerint itt az EU finanszíroz egy holland szervezetet, amelynek célja, hogy mentális egészségügyi és pszichoszociális támogatást nyújtson Afganisztánban 2025 decemberéig. A teljes mértékben felhasznált költségvetés 5 millió euró.

Albánia

Az EU az adatok szerint Albániában 68 065 eurót fektet be a „Free to Be” projektbe. A projekt célja a leírás szerint a fiatalok körében előforduló homofób online zaklatás megelőzése. A projekt három intézkedéssel kívánja ezt ellensúlyozni: a tiszteletteljes nyelvhasználat népszerűsítése, az LMBTQ-személyekkel szemben tiszteletteljes és helyénvaló nyelvhasználat terjesztése, valamint egy tartós egyesületi hálózat kiépítése.

Dánia

A lista szerint Dániában az EU 227 041 eurót hagyott jóvá a „Tér, hogy önmagad lehess” projektre, amelynek középpontjában az „LMBTQ-gyermekek és fiatalok iskolarendszerének fejlesztése” áll.

Guatemala 

Szintén az LMBTQ-közösséget segíti az EU pontosan 500 000 euróval. Az Accion Ciudadana Asociacion polgári kezdeményezés célja a „demokrácia és a befogadás” előmozdítása Guatemalában. Ezenkívül 1,998 millió eurót különítenek el az LMBTQ-szervezetek jogainak megerősítésére öt közép-amerikai országban.

Barbados 

Egy helyi szervezet 850 000 eurót kapott a „Közösség megerősítése a Covid–19 kiszolgáltatott csoportokra gyakorolt hatásának enyhítése érdekében Barbadoson és a Karib térség keleti részén” című projektre.

Jól láthatóan tehát súlyos milliárdok vándorolnak az NGO-k zsebébe. Ez a szám pedig feltehetőleg csak nőni fog, miután Donald Trump amerikai elnök a USAID bezárásával elzárta a pénzcsapokat a globális hálózatok előtt. 

Borítókép: EU-s zászlók az Európai Bizottság épülete előtt (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

