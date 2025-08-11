Ezek az NGO-k kapnak milliókat

Nyilvános lett nemrég az a lista, amelyet a Patrióták Európáért frakció kért ki az Európai Bizottság pénzügyi osztályától. A listán olyan NGO-k szerepelnek, amelyeket az európai adófizetők pénzéből támogat a brüsszeli elit.

A világ minden részén jut az NGO-k számára a brüsszeli pénzből

Fotó: MARTIN BERTRAND/Hans Lucas

A lista terjedelmes és szinte alig van olyan betű az ábécében, amelyhez kapcsolódóan ne lehetne egy országot említeni. Európai pénzek érkeznek Afganisztánba, Albániába, de Barbadosra és Guatemalába is. Ezen szervezetek működési területe vegyesnek mondható, hiszen az erdővédelemtől egészen az LMBTQ-jogokig bezárólag szinte mindenre jut pénz az európai polgárok zsebéből – írta meg az Exxpress.

A támogatások összegei változóak ugyan, de az adathalmaz szerint az EU több mint 17 milliárd eurónyi forrást osztott szét számos nem kormányzati szervezet között világszerte.

A brüsszeli NGO-ábécé

Fontos hangsúlyozni, hogy a közzétett lista nagyjából 40 ezer sort tartalmaz, a teljesség igénye nélkül azonban itt van néhány a legjövedelmezőbb NGO-k közül.

Afganisztán

Afganisztánban komoly pénzek mozdultak meg. A lista szerint itt az EU finanszíroz egy holland szervezetet, amelynek célja, hogy mentális egészségügyi és pszichoszociális támogatást nyújtson Afganisztánban 2025 decemberéig. A teljes mértékben felhasznált költségvetés 5 millió euró.

Albánia

Az EU az adatok szerint Albániában 68 065 eurót fektet be a „Free to Be” projektbe. A projekt célja a leírás szerint a fiatalok körében előforduló homofób online zaklatás megelőzése. A projekt három intézkedéssel kívánja ezt ellensúlyozni: a tiszteletteljes nyelvhasználat népszerűsítése, az LMBTQ-személyekkel szemben tiszteletteljes és helyénvaló nyelvhasználat terjesztése, valamint egy tartós egyesületi hálózat kiépítése.

Dánia

A lista szerint Dániában az EU 227 041 eurót hagyott jóvá a „Tér, hogy önmagad lehess” projektre, amelynek középpontjában az „LMBTQ-gyermekek és fiatalok iskolarendszerének fejlesztése” áll.

Guatemala

Szintén az LMBTQ-közösséget segíti az EU pontosan 500 000 euróval. Az Accion Ciudadana Asociacion polgári kezdeményezés célja a „demokrácia és a befogadás” előmozdítása Guatemalában. Ezenkívül 1,998 millió eurót különítenek el az LMBTQ-szervezetek jogainak megerősítésére öt közép-amerikai országban.