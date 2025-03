USAID – A politikai manipuláció gépezete 1.

A CEP

A USAID Közép-európai Programja, a CEP is ekkor, 2021-ben indult el, nem sokkal Joe Biden hatalomra kerülését követően. A program célja egyértelműen az volt, hogy destabilizálják azokat az államokat, amelyek az amerikai demokraták és a mélyállam megítélése szerint nem az amerikai érdekeknek megfelelő politikát folytatnak.

– A USAID azt állította a CEP-ről, hogy a demokratikus értékeket terjeszti és védi. A valóságban a programot végrehajtó politikai nyomásgyakorló szervezetek megrendelésre végezték a nemzeti kormányok politikájával ellentétes tevékenységüket. A globális-progresszív elit ideológiáját terjesztették, és megpróbálták lejáratni a kormánypártokat – írja jelentésében az SZH.

A közép-európai program kiindulópontja, hogy az ügynökség által fizetett elemzők figyelmeztettek: ez a térség lett a világ leggyorsabban autokratizálódó régiója, különösen Lengyelország, Magyarország és Bulgária volt veszélyben, így be kellett avatkozniuk.

A USAID látszólag erre reagálva jelentette be 2022. december 12-én, hogy új finanszírozási programot indított Közép-Európában az ellenálló demokratikus társadalmak pilléreinek, azaz a demokratikus intézményeknek, a civil társadalomnak és a független médiának a megerősítésére. A kezdeményezés szükségességét az ügynökség azzal indokolta, hogy megállapítása szerint „az utóbbi években a demokratikus intézményeket aláásták néhány közép-európai országban, […] a Biden–Harris-kormány pedig világossá tette, hogy a demokrácia megerősítése […] alapvető fontosságú korunk példátlan kihívásainak kezeléséhez” – olvasható az SZH jelentésében.

Nyomásgyakorlók rejtett hálózata

A program indulásáról szóló közleményben – amelyet az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének honlapján is közzétettek – megtévesztő módon azt írták, hogy „a finanszírozás […] nem kötődik semmilyen párthoz sem az Egyesült Államokban, sem Magyarországon. A pénzeszközöket olyan helyi partnerek fogják kezelni, amelyek politikai hovatartozásra tekintet nélkül felmérték, hogyan lehet a legjobban kezelni a helyi kihívásokat Magyarországon. A program tartalmát a helyi partnerek dolgozzák ki.”

A program névleges célja az volt, hogy segítse az amerikai kormányzat azon erőfeszítéseit, amelyek ellensúlyozhatják a „rosszindulatú külföldi befolyást” a térségben. Ha az Egyesült Államok kormányzata valóban ezt akarta volna elérni, akkor nem a magyarországi politikai nyomásgyakorlók rejtett módon finanszírozott hálózatát használja fel a beavatkozáshoz, hanem a katonai szövetségi rendszeren belül és a diplomáciai kapcsolatokon keresztül tesz lépéseket.

Átláthatatlan pénzek

Az amerikai szövetségi kormányzati költéseket listázó adatbázis szándékosan elfedi, hogy kinek mire adott pénzt a USAID, de az ügynökség potenciális partnereinek szóló, még 2022. március 8-án közzétett felhívása leleplezi a CEP valódi céljait.

A politikai nyomásgyakorlók és informális csoportok, médiaszereplők és influenszerek, ügyvédi és bírói közösségek mellett a program forrásaiból pártokat és más demokratikus szereplőket is támogattak.

A megfelelő amerikai szervezetek képezhették is a közép-európai pénzek nyerteseit, ez pedig alkalmat adhatott arra is, hogy egyeseket beszervezzenek. Némely térségbeli politikusoknak képzéseket, kommunikációs tréningeket is szerveztek, hogy fejlesszék előadói és tárgyalási készségeiket. A program potenciális koordináló partnereit értesítették az újonnan nyíló lehetőségekről, ám előre le is szögezték: a USAID által elvárt célok teljesülését a projekt önmagában nem szavatolhatja, a sikerhez szükség lesz Washington és Brüsszel diplomáciai beavatkozására is.