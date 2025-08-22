Trump korábbi tanácsadójánál házkutatást tartanak

John Bolton házánál FBI-ügynökök jelentek meg, akik a hírek szerint több tucat dobozban foglaltak le iratokat. Donald Trump korábbi nemzetbiztonsági tanácsadóját az igazságügyi minisztérium azzal vádolja, hogy 2020-as könyvében több titkosított információt is megosztott – írja az Origo.
Az akció előtt nem sokkal Kash Patel, az FBI igazgatója közösségi oldalán üzent Boltonnak. Bejegyzésében az igazgató azt írta: „Senki nem áll a törvények felett.”
Később Pam Bondi, az Egyesült Államok legfőbb ügyésze is arról írt: Amerika biztonsága nem lehet alku tárgya.
A beszámolók szerint egyébként a nyomozók nemcsak Bolton házát, de irodáját is ellepték, hivatalosan azonban még nem vádolták meg semmivel. Bolton maga eddig még nem reagált a házkutatásra, ahogy a Fehér Ház sem.
Borítókép: FBI-ügynökök kutatnak John Bolton, Donald Trump volt nemzetbiztonsági tanácsadójának marylandi otthonánál (Fotó: AFP)