Északi ÁramlatUkrajnarobbantás

Börtönben marad az Északi Áramlat elleni merénylet ukrán gyanúsítottja

Őrizetben marad Szerhij Kuznyecov, akit az Északi-Áramlat felrobbantásával vádolnak. Az olasz hatóságok szeptemberben döntenek majd az ukrán férfi kiadatásáról.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 22. 19:48
Gázszivárgás az Északi Áramlat gázvezetéken annak felrobbantása után Forrás: Dán Védelmi Parancsnokság/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A bolognai fellebbviteli bíróság jóváhagyta az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásával gyanúsított ukrán állampolgár, Szerhij Kuznyecov letartóztatását pénteken, és az esetleges kiadatásáról határozó tárgyalást szeptember 3-ra tűzte ki. Az ukrán férfi így addig biztosan a börtönben marad. 

Az ukrán elkövetők már korábban a hatóságok látókörébe kerültek a robbantás kapcsán
Robbanás helyszíne a Balti-tengeren, ahol az Északi Áramlat 1 gázvezeték megsérült 2022 októberében
Fotó: TROND LARSEN/EXPRESSEN / TT NYHETSBYRÅN

A 49 éves férfi első bírósági meghallgatása több órán át tartott.

A bíróságon angol tolmáccsal készültek, de Kuznyecov anyanyelvén beszélő fordítót kért, akinek megtalálása időt vett igénybe.

Kuznyecov a bíróságra érkezésekor a kamerák felé fordult és három ujját a magasba emelte, az ukrán nemzeti zászlón látható háromágú szigonyra utalva.

A tárgyalás előtt ügyvédet váltott, és a bíróságtól kijelölt helyett egy Riminiben jegyzett ügyvédet jelölt ki védőjeként. A bíróság közlése szerint a meghallgatás során a férfi rövid nyilatkozatot tett, amelyben elhatárolta magát az ellene felhozott vádaktól. Hangoztatta, hogy az Északi Áramlat elleni szabotázsakció idején Ukrajnában tartózkodott. Kijelentette, hogy Olaszországba családi okokból érkezett. Nemet mondott a Németországba való kiadatására is. A zárt ajtók mögötti tárgyaláson a bíróság megerősítette a férfi letartóztatását. A Németországba való esetleges kiadatásáról szeptember 3-án tartanak ülést.

A férfit csütörtökre virradóra vették őrizetbe a Riminihez közeli San Clemente kempingjében, ahova augusztus 18-án érkezett meg családjával.

Ugyanazon a napon európai elfogatóparancsot adott ki ellene a német szövetségi ügyészség.

A férfit a 2022 szeptemberében az Északi Áramlat gázvezetékek ellen végrehajtott robbantások egyik szervezőjeként tartják számon – közölte csütörtökön a német szövetségi főügyész. Utóbbi közlése szerint Szerhij Kuznyecov ellen robbantásban való bűnrészesség, szabotázs és jelentős vagyoni károkozással járó rongálás miatt indult eljárás.

A nyomozás szerint a gyanúsított egy csoport tagjaként 2022. szeptember 26-án robbanószerkezeteket helyezett el a Balti-tenger mélyén futó vezetékeken a dániai Bornholm-sziget közelében. A csapat egy Rostockból induló vitorlás jachttal jutott el a helyszínre. A hajót egy német cégtől bérelték ki hamis okmányokkal és közvetítők segítségével. Mivel a robbanások Svédország, Dánia és Németország gazdasági övezetét is érintették, mindhárom ország külön vizsgálatot indított az ügyben, ám Stockholm és Koppenhága időközben lezárta az eljárást, így a nyomozást jelenleg kizárólag Berlin folytatja.

Az Északi Áramlat 1 Oroszország fő gázszállítási útvonalaként szolgált Németország felé egészen addig, amíg Moszkva 2022 augusztusában le nem állította a szállításokat. Az Északi Áramlat 2 soha nem kezdte meg működését, mivel Berlin az engedélyezési folyamatot az ukrajnai háború előtt felfüggesztette.

Borítókép: Robbanás helyszíne a Balti-tengeren, ahol az Északi Áramlat 1 gázvezeték megsérült 2022 októberében (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai bizottság

Hogy mi lesz? Semmi nem lesz…

Bayer Zsolt avatarja

2022 szeptemberében felrobbantották az Északi Áramlatot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.