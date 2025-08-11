Szijjártó PéterOroszországEgyesült Államok

Szijjártó Péter: Ez még a Holdról is látszik

A magyar külgazdasági és külügyminiszter az orosz miniszterelnök-helyettessel egyeztetett a Trump–Putyin-csúcstalálkozó előtt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 18:14
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Ezen a héten minden bizonnyal Alaszka lesz a legkeresettebb földrajzi név az internetes keresőkben, s nem is ok nélkül: az amerikai és az orosz elnök találkozójának jelentősége még a Holdról is látszik” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter. 

A külgazdasági és külügyminiszter elmondta:

Ma délután Denis Manturov orosz miniszterelnök-helyettessel telefonos megbeszélés keretében tekintettük át a csúcstalálkozót megelőző nemzetközi politikai körülményeket. Megerősítettem Magyarország álláspontját, mely szerint az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása, amit legnagyobb eséllyel egy amerikai–orosz megállapodás hozhat el. Ezért Magyarország üdvözli és nagy várakozással tekint az amerikai és az orosz elnök találkozójára.

Szijjártó Péter hozzátette: „mi mindig is a tűzszünet, a béketárgyalások és a diplomáciai csatornák nyitvatartása mellett érveltünk, akkor is, amikor minket ezért alpári támadások értek az európai és a korábbi amerikai politikai vezetők részéről”. 

Azt sajnálattal kellett megállapítanunk, hogy az Európai Unió háborúpárti politikusai a péntekig hátralévő napok mindegyikét igyekeznek felhasználni arra, hogy aláaknázzák a békéhez vezető utat és ellehetetlenítsék a Trump–Putyin-találkozó sikerét

– tette hozzá. Mint írta, „Magyarország a csúcstalálkozó sikerében érdekelt, ahhoz minden szükséges támogatást megadunk, és minden erőnkkel azon leszünk, hogy megakadályozzuk a csúcstalálkozót ellehetetleníteni, megnehezíteni próbáló brüsszeli törekvéseket”.

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

