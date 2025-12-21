Orbán BalázsBrüsszelorosz-ukrán háború

Orbán Balázs: Az európai elit egyre mélyebbre süllyed a háborúba + videó

Orbán Balázs szerint ma Magyarországon kizárólag a Fidesz–KDNP, a nemzeti kormány és Orbán Viktor jelenti a béke és a háborúból való kimaradás biztosítékát. Brüsszelben ezzel szemben az uniós többség háborús kölcsönökkel mélyíti az ukrajnai konfliktust, miközben egyre nyíltabban készülnek egy Oroszországgal való közvetlen összecsapásra – hangsúlyozta közösségi oldalán a politikus, aki szerint Európa a béke helyett a háború folytatásában vált érdekelté.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 22:14
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: MTI
„A békének, illetve a háborúból és a háborús felkészülésből való kimaradásnak ma Magyarországon csak a Fidesz–KDNP , a nemzeti kormány és Orbán Viktor a záloga. Brüsszelben az uniós tagállamok többsége háborús kölcsönt adott Ukrajnának. Magyarország, Szlovákia és Csehország azonban stratégiai döntést hozott: kimarad ebből, mert a számlát hosszú távon Ukrajna helyett az európai adófizetők fizetnék meg” – kezdte bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: AFP

A hadikölcsönök rendszere anyagi érdekeltséget teremt a háború folytatásában. Aki beszáll, az nem a békében, hanem a háború folytatásában és Oroszország legyőzésében lesz érdekelt. Az európai elit egyre mélyebbre süllyed a háborúba, miközben nyíltan beszélnek egy Oroszországgal vívandó közvetlen konfliktus előkészítéséről: 2029-ig akarják Ukrajnát felvenni az Európai Unióba, így legkésőbb 2030-ig fel akarják készíteni az uniót a háborúra

 – tette hozzá.

„Ma az európai politikában a legerősebb háborús párt az Európai Néppárt, a Tisza Párt pedig ennek a tagja. Nem véletlen, hogy a volt ukrán  külügyminiszter részéről is elhangzott: azért imádkoznak, hogy Magyarországon kormányváltás legyen, és az ukrajnai háborút támogató kormány kerüljön hatalomra” – magyarázta.

„Ugyancsak nem véletlen, hogy Magyar Péter az elmúlt időszakban számolatlanul tette közzé közösségimédia-bejegyzéseit anélkül, hogy egyetlen alkalommal is világossá tette volna, mit gondol a háborúról. Pontosan tudják: ha az álláspontjuk nyilvánosságra kerülne, a magyar emberek nem támogatnák őket. Többek közt erről beszéltem ma a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában” – zárta.

Európa beállt az egyik háborús fél mögé, szerintünk tárgyalni kell mindkettővel

 – hangsúlyozta Orbán Balázs egy másik bejegyzésében, amiben egy videót is megosztott: 

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI)

