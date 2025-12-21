Orbán Balázs: Az európai elit egyre mélyebbre süllyed a háborúba + videó

„A békének, illetve a háborúból és a háborús felkészülésből való kimaradásnak ma Magyarországon csak a Fidesz–KDNP , a nemzeti kormány és Orbán Viktor a záloga. Brüsszelben az uniós tagállamok többsége háborús kölcsönt adott Ukrajnának. Magyarország, Szlovákia és Csehország azonban stratégiai döntést hozott: kimarad ebből, mert a számlát hosszú távon Ukrajna helyett az európai adófizetők fizetnék meg” – kezdte bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
A hadikölcsönök rendszere anyagi érdekeltséget teremt a háború folytatásában. Aki beszáll, az nem a békében, hanem a háború folytatásában és Oroszország legyőzésében lesz érdekelt. Az európai elit egyre mélyebbre süllyed a háborúba, miközben nyíltan beszélnek egy Oroszországgal vívandó közvetlen konfliktus előkészítéséről: 2029-ig akarják Ukrajnát felvenni az Európai Unióba, így legkésőbb 2030-ig fel akarják készíteni az uniót a háborúra
– tette hozzá.
