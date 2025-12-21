Orbán Balázs: Az európai elit egyre mélyebbre süllyed a háborúba + videó

„Ugyancsak nem véletlen, hogy Magyar Péter az elmúlt időszakban számolatlanul tette közzé közösségimédia-bejegyzéseit anélkül, hogy egyetlen alkalommal is világossá tette volna, mit gondol a háborúról. Pontosan tudják: ha az álláspontjuk nyilvánosságra kerülne, a magyar emberek nem támogatnák őket. Többek közt erről beszéltem ma a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában” – zárta.

Európa beállt az egyik háborús fél mögé, szerintünk tárgyalni kell mindkettővel

– hangsúlyozta Orbán Balázs egy másik bejegyzésében, amiben egy videót is megosztott: