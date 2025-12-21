orosz-ukrán háborúOroszországUkrajna

Elsöprő erejű támadásról számolt be az orosz védelmi minisztérium

Csapást mért az orosz hadsereg több ukrán hadiüzemre, valamint a közlekedési és energetikai infrastruktúra katonai célokra használt objektumaira, továbbá nagy hatótávolságú támadó pilóta nélküli repülőgépeket összeszerelő műhelyekre – közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 18:20
Volodimir Zelenszkij és Donald Tusk Fotó: ARTUR WIDAK Forrás: NurPhoto
Az orosz hadijelentés szerint a fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül hármon előre tudtak törni, és folytatták a Donyecki régióban lévő Mirnogradban körülzárt ukrán erők megsemmisítését, valamint Rogyinszke felszabadítását.

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint három frontszakaszon előre nyomult az orosz sereg
Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint három frontszakaszon előrenyomult az orosz sereg. Fotó: NurPhoto

A tájékoztató szerint csaknem 1300 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel még lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, négy harckocsit – köztük egy Abrams és egy Leopard tankot – és 14 egyéb páncélozott harcjárművet, egy horvát RAK–SA–12-es sorozatvetőt, egy amerikai M198-as vontatott 155 milliméteres tarackot, továbbá 29 repülőgép típusú drónt. A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Donyecki régióban lévő Horlovkában egy nő megsebesült.

Szergej Georgijev, a túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá került Herszon megye emberi jogi megbízottja közölte, hogy a régióban 2025-ben 133 polgári lakos vesztette életét az ukrán fegyveres erők tüzétől, közülük hárman kiskorúak voltak. A civil sebesültek száma 603, köztük 16 gyermek. Az év eleje óta a herszoni mentőszolgálatok több mint 1700 támadást regisztráltak.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Zelenszkij ragaszkodik a hatalmához, és máris kifogásokat keres, miért ne tartsanak választásokat. Vlagyimir Putyin orosz elnök a pénteki moszkvai évértékelő sajtótájékoztatóján közölte: Oroszország kész megfontolni, hogy az ukrajnai választások napján tartózkodjon a mélységi csapásoktól, ha megtartják a voksolást. Erre reagálva Zelenszkij kijelentette: 

Nem Putyin dönti el, mikor és milyen formában tartják meg a választásokat Ukrajnában.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Tusk (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

