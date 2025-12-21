Az orosz hadijelentés szerint a fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül hármon előre tudtak törni, és folytatták a Donyecki régióban lévő Mirnogradban körülzárt ukrán erők megsemmisítését, valamint Rogyinszke felszabadítását.
Elsöprő erejű támadásról számolt be az orosz védelmi minisztérium
Csapást mért az orosz hadsereg több ukrán hadiüzemre, valamint a közlekedési és energetikai infrastruktúra katonai célokra használt objektumaira, továbbá nagy hatótávolságú támadó pilóta nélküli repülőgépeket összeszerelő műhelyekre – közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.
A tájékoztató szerint csaknem 1300 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel még lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, négy harckocsit – köztük egy Abrams és egy Leopard tankot – és 14 egyéb páncélozott harcjárművet, egy horvát RAK–SA–12-es sorozatvetőt, egy amerikai M198-as vontatott 155 milliméteres tarackot, továbbá 29 repülőgép típusú drónt. A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Donyecki régióban lévő Horlovkában egy nő megsebesült.
Szergej Georgijev, a túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá került Herszon megye emberi jogi megbízottja közölte, hogy a régióban 2025-ben 133 polgári lakos vesztette életét az ukrán fegyveres erők tüzétől, közülük hárman kiskorúak voltak. A civil sebesültek száma 603, köztük 16 gyermek. Az év eleje óta a herszoni mentőszolgálatok több mint 1700 támadást regisztráltak.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Zelenszkij ragaszkodik a hatalmához, és máris kifogásokat keres, miért ne tartsanak választásokat. Vlagyimir Putyin orosz elnök a pénteki moszkvai évértékelő sajtótájékoztatóján közölte: Oroszország kész megfontolni, hogy az ukrajnai választások napján tartózkodjon a mélységi csapásoktól, ha megtartják a voksolást. Erre reagálva Zelenszkij kijelentette:
Nem Putyin dönti el, mikor és milyen formában tartják meg a választásokat Ukrajnában.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Tusk (Fotó: AFP)
