A tájékoztató szerint csaknem 1300 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel még lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, négy harckocsit – köztük egy Abrams és egy Leopard tankot – és 14 egyéb páncélozott harcjárművet, egy horvát RAK–SA–12-es sorozatvetőt, egy amerikai M198-as vontatott 155 milliméteres tarackot, továbbá 29 repülőgép típusú drónt. A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Donyecki régióban lévő Horlovkában egy nő megsebesült.