Támadás érte Odesszát, Zelenszkij máris alkudozik a hadikölcsön visszafizetéséről

Az orosz különmegbízott Trump emberével tárgyalt

Vlagyimir Putyin különmegbízottja Miamiba utazott, hogy találkozzon Trump elnök tanácsadóival, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel az ukrajnai béketárgyalások részeként. A miami találkozó jelezheti az amerikai–orosz diplomáciai erőfeszítések fokozódását. A miami találkozóra azután kerül sor, hogy Witkoff és Kushner Berlinben tárgyalt ukrán és európai tisztviselőkkel. A német fővárosban folytatott egyeztetések célja egy olyan béketerv kidolgozása volt, amely lezárhatná a közel négy éve tartó konfliktust. Pénteken eredetileg Rusztem Umerovval, az ukrán tárgyalóval is találkoztak volna Miamiban, ám a Kreml szerint ez nem valósul meg.

Az orosz fél továbbra is Ukrajna NATO-tagságának elutasítását tartja kiindulópontnak a tárgyalásokon.

Uszakov szerint fegyverszünet csak akkor lehetséges, ha Kijev kivonja csapatait a Donbász teljes területéről. Dmitrij Peszkov a héten megerősítette, hogy Moszkva ellenzi az európai csapatok ukrajnai telepítését, de a kérdés tárgyalható marad.

Ukrajna nem áll le

Ukrajna első alkalommal támadta és el is találta az orosz „árnyékflotta” egyik tartályhajóját a Földközi-tenger „semleges vizein”.

Az ellenségnek meg kell értenie, hogy Ukrajna nem áll le, és mindenütt lecsap a világban, ahol ilyet talál

– jelentette ki az Ukrán Biztonsági Szolgálat tisztviselője.