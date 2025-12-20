A pápa a Vatikánba hívatta a bíborosokat

A közlemény hangsúlyozta, hogy a kétnapos találkozót közösségi és testvériségi pillanatok jellemzik majd, de időt szentelnek a közös elmélkedésnek és az imának is.

XIV. Leó pápa Fotó: CATHOLIC PRESS PHOTO / CPP / HANS LUCAS

A találkozó célja, hogy a bíborosok támasszal és tanácsokkal segítsék a pápát az egyetemes egyház irányításának jelentős és súlyos felelősségében

– hangoztatta a Szentszék. A közleményben megjegyzik, hogy a konzisztórium az egyház életének részét képezi, a Róma püspöke, vagyis a pápa és a bíborosok közötti közösség erősítését szolgálja az egyetemes egyház java érdekében.

A bíborosok összehívásának híre már novemberben kiszivárgott a Vatikánból, most a Szentszék hivatalosan is bejelentette azt.

A latin eredetű konzisztórium kifejezés a bíborosok tanácskozását jelenti a mindenkori pápa elnökletével. A találkozót az egyházfő hívja össze, és – a pápaválasztó konklávéval ellentétben – a konzisztóriumon minden bíboros részt vehet, a nyolcvan évnél idősebbek is. A konzisztórium napirendjéről az egyházfő dönt: szó lehet új bíborosok kinevezésének bejelentéséről, boldoggá vagy szentté avatási ügyekről vagy akár az egyház életét érintő kérdésekről, amelyeket a pápa egyeztetni akar a bíborosi testület tagjaival.