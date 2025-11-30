XIV. Leó pápa béketeremtésre sürgette a libanoni vezetőket

A béke és a megbékélés iránti megújult elkötelezettségre szólított fel vasárnap a pápa libanoni látogatásának kezdetén a háború és válság sújtotta országban. XIV. Leó pápa a látogatáson hangsúlyozta, az ország különböző felekezeteit és minden libanonit összeköt a remény közös nyelve.

XIV. Leó pápa békét sürgetett Libanonban

Fotó: STRINGER / ANADOLU

„Boldogok a béketeremtők – azok, akik a békét választják akkor is, amikor a konfliktus könnyebbnek tűnik” – mondta a katolikus egyházfő a bejrúti államfői palotában Joseph Aun libanoni elnökkel tartott találkozóján.

XIV. Leó pápa, aki látogatásához a régió keresztényei megsegítésének reményét és a Közel-Kelet békés jövőjének reménységét fűzte, nagyra méltatta a libanoni nép állhatatosságát, hogy dacára a gazdasági nehézségeknek, a politikai instabilitásnak és az időnként fellángoló konfliktusoknak, újra és újra megtalálták az erőt magukban egy új kezdethez.