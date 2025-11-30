XIV. Leó pápaLibanonszentszék

XIV. Leó pápa béketeremtésre sürgette a libanoni vezetőket

A katolikus egyházfő hivatalosa látogatásra érkezett Libanonba. XIV. Leó a bejrúti államfői palotában hangsúlyozta, boldogok azok akik a békét választják még akkor is, amikor a konfliktus könnyebbnek tűnik.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 22:55
Fotó: STRINGER Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A béke és a megbékélés iránti megújult elkötelezettségre szólított fel vasárnap a pápa libanoni látogatásának kezdetén a háború és válság sújtotta országban. XIV. Leó pápa a látogatáson hangsúlyozta, az ország különböző felekezeteit és minden libanonit összeköt a remény közös nyelve. 

XIV. Leó pápa békét sürgetett Libanonban
XIV. Leó pápa békét sürgetett Libanonban 
Fotó: STRINGER / ANADOLU

„Boldogok a béketeremtők – azok, akik a békét választják akkor is, amikor a konfliktus könnyebbnek tűnik” – mondta a katolikus egyházfő a bejrúti államfői palotában Joseph Aun libanoni elnökkel tartott találkozóján.

XIV. Leó pápa, aki látogatásához a régió keresztényei megsegítésének reményét és a Közel-Kelet békés jövőjének reménységét fűzte, nagyra méltatta a libanoni nép állhatatosságát, hogy dacára a gazdasági nehézségeknek, a politikai instabilitásnak és az időnként fellángoló konfliktusoknak, újra és újra megtalálták az erőt magukban egy új kezdethez.

 

„Libanon ereje a népben van, amely sosem adja fel, s minden megpróbáltatást követően bátran emelkedik fel” – húzta alá.

A pápa rávilágított, hogy az ország ugyan különböző felekezetekből és kultúrákból áll, az, ami minden libanonit összeköt, az a remény közös nyelve. Ez az, ami az embereknek lehetővé teszi, hogy a megpróbáltatások ellenére, új életet tudjanak kezdeni.

Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy „vannak olyan személyes és kollektív sebek, amelyek gyógyulása éveket, néha egész nemzedékeket vesz igénybe” – mondta XIV. Leó.

 

Aun elnök azt hangsúlyozta, hogy Libanon „minden ember számára a szabadság és a méltóság földje”, és egyedülálló rendszert biztosít a muszlimok és keresztények közötti együttéléshez. Felkérte egyben a pápát, hogy hívja fel a világ figyelmét az ország nehéz helyzetére.

A libanoni elnök kiemelte az ország geopolitikai jelentőségét is: túlélése előfeltétele a térségbéli béke, a reménység és a megbékélés létrejöttének.

Borítókép: XIV. Leó pápa Libanonban (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkarácsony

Két baj

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu