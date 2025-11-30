Történelmi pillanat: XIV. Leó pápa először misézett Törökországban

Első törökországi miséjét mutatta be szombaton a pápa Isztambulban, miután délelőtt meglátogatta a Kék Mecsetet. XIV. Leó elődjével, Ferenc pápával ellentétben nem imádkozott a mecsetben.

XIV. Leó Törökországba látogatott, ahol misét is celebrált

Fotó: ERCIN ERTURK / ANADOLU

Törökországi látogatása harmadik napján a katolikus egyházfő ortodox vezetőkkel találkozott, akik előtt ismét hangoztatta, hogy milyen fontos tenni a világ keresztényeinek egységéért.

Délután a pápa egy hatalmas előadóteremben a misét mintegy négyezer katolikus előtt mutatta be, akik énekekkel és tapssal fogadták. Törökország 86 millió lakosa közül 33 ezren katolikusok.

A szertartás után néhány perccel XIV. Leó I. Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárkával nyilatkozatot írt alá, amelyben a két egyházi vezető síkra száll a felekezetek közötti párbeszéd folytatása, valamint annak elutasítása mellett, hogy az erőszak igazolására bárki a vallásra hivatkozzon.

XIV. Leó és I. Bartholomaiosz közölte, hogy folytatják az erőfeszítéseket a húsvét közös időpontjának megállapítására, a keresztény naptár legfontosabb ünnepét ugyanis a katolikusok és az ortodoxok különböző időpontban tartják.