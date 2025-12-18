Kaja Kallas: Folytatódnak az orosz pénzekre támaszkodó jóvátételi hitellel kapcsolatos tárgyalások

Kallas úgy vélekedett, a vonatkozó jogalkotási javaslat közös elfogadása azt jelenti, hogy a tagállamok mindannyian vállalják a mintegy 210 milliárd eurót kitevő orosz állami vagyon felhasználásának kockázatát, majd hozzátette: ez egy közös európai javaslat, így a kockázat és a teher is egyenlően oszlik meg. Megjegyezte, az orosz vagyon felhasználása esetén a pénzek legnagyobb részét kezelő Belgium aggályait is teljes mértékben figyelembe kell venni.

Vlagyimir Putyin orosz elnök az EU kudarcára épít, ezt nem szabad megadnunk neki

– tette hozzá nyilatkozatában az uniós diplomácia vezetője. António Costa, az Európai Tanács elnöke érkezésekor kulcsfontosságúnak nevezte a nyomás fokozását Oroszországra és annak elérését, hogy Ukrajna a lehető legerősebb pozícióban legyen a békemegállapodás tárgyalásakor.

Célunk, hogy a lehető leghamarabb igazságos és tartós békét biztosítsunk Ukrajnában, az ukránok és Európa biztonsága érdekében

– fogalmazott. Együttműködési szándékát fejezte ki az Európai Bizottsággal mindezen Ukrajnát támogató kérdésekben, különösen a jóvátételi hitel tekintetében. Azon reményének adott hangot, hogy az orosz pénzek felhasználásáról folytatott vitát az Európai Tanács csütörtöki ülésén a tagállami vezetők lezárják, majd úgy fogalmazott:

egyvalami biztos, nem hagyjuk el a tanács épületét a végleges döntés meghozatala nélkül.

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke újságíróknak nyilatkozva kijelentette: a béketörekvések előrehaladásának eredményeként most lehet először kimondani, hogy közel került a béke elérése, most először látszik a háború végének lehetősége. Amit most az Európai Unió tehet, az az, hogy teljes mértékben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mögé áll azzal, hogy végső megoldást talál Ukrajna finanszírozásának kérdésére – hangoztatta. Nem vagyunk választási helzetben: ha segíteni akarunk Ukrajnának, és ha szavatolni akarjuk Európa biztonságát, akkor le kell zárnunk Ukrajna finanszírozásának ügyét – tette hozzá nyilatkozatában az uniós parlament elnöke.

