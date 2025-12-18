Kaja Kallas: Folytatódnak az orosz pénzekre támaszkodó jóvátételi hitellel kapcsolatos tárgyalások

Folytatódnak a tárgyalások az európai bankokban tárolt, az uniós szankciók által befagyasztott, majd tartósan lefoglalt orosz állami pénzeszközökre támaszkodó, Ukrajna megsegítésére szánt jóvátételi hitellel kapcsolatban – közölte Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben csütörtökön.
Kaja Kallas szerint az orosz fél részéről nincs hajlandóság
Az uniós tagállamok vezetőinek csúcstalálkozójára érkezve Kaja Kallas azt mondta, a béke elérése iránti támogatás erős, de ez az elszántság egyoldalú.
–Az orosz fél részéről nem látunk hajlandóságot arra, hogy lépést tegyenek, vagy komolyan beszéljenek a békéről, még a karácsonyi tűzszünetet is elutasította – fogalmazott. Mindez nyilvánvalóvá teszi, hogy nyomást kell gyakorolni Oroszországra, hogy a tárgyalásra való nyitottság színlelése helyett valóban tárgyalóasztalhoz üljön, és érdemi megbeszélést folytasson – húzta alá.
Kallas úgy vélekedett, a vonatkozó jogalkotási javaslat közös elfogadása azt jelenti, hogy a tagállamok mindannyian vállalják a mintegy 210 milliárd eurót kitevő orosz állami vagyon felhasználásának kockázatát, majd hozzátette: ez egy közös európai javaslat, így a kockázat és a teher is egyenlően oszlik meg. Megjegyezte, az orosz vagyon felhasználása esetén a pénzek legnagyobb részét kezelő Belgium aggályait is teljes mértékben figyelembe kell venni.
Vlagyimir Putyin orosz elnök az EU kudarcára épít, ezt nem szabad megadnunk neki
– tette hozzá nyilatkozatában az uniós diplomácia vezetője. António Costa, az Európai Tanács elnöke érkezésekor kulcsfontosságúnak nevezte a nyomás fokozását Oroszországra és annak elérését, hogy Ukrajna a lehető legerősebb pozícióban legyen a békemegállapodás tárgyalásakor.
Célunk, hogy a lehető leghamarabb igazságos és tartós békét biztosítsunk Ukrajnában, az ukránok és Európa biztonsága érdekében
– fogalmazott. Együttműködési szándékát fejezte ki az Európai Bizottsággal mindezen Ukrajnát támogató kérdésekben, különösen a jóvátételi hitel tekintetében. Azon reményének adott hangot, hogy az orosz pénzek felhasználásáról folytatott vitát az Európai Tanács csütörtöki ülésén a tagállami vezetők lezárják, majd úgy fogalmazott:
egyvalami biztos, nem hagyjuk el a tanács épületét a végleges döntés meghozatala nélkül.
Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke újságíróknak nyilatkozva kijelentette: a béketörekvések előrehaladásának eredményeként most lehet először kimondani, hogy közel került a béke elérése, most először látszik a háború végének lehetősége. Amit most az Európai Unió tehet, az az, hogy teljes mértékben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mögé áll azzal, hogy végső megoldást talál Ukrajna finanszírozásának kérdésére – hangoztatta. Nem vagyunk választási helzetben: ha segíteni akarunk Ukrajnának, és ha szavatolni akarjuk Európa biztonságát, akkor le kell zárnunk Ukrajna finanszírozásának ügyét – tette hozzá nyilatkozatában az uniós parlament elnöke.
