Kaja Kallas: Folytatódnak az orosz pénzekre támaszkodó jóvátételi hitellel kapcsolatos tárgyalások

Kaja Kallas uniós főképviselő szerint folytatódnak a tárgyalások az európai bankokban befagyasztott orosz állami vagyonra épülő, Ukrajnát segítő jóvátételi hitelről. Hangsúlyozta: az EU részéről erős a béke iránti elszántság, miközben Oroszország nem mutat valódi nyitottságot a tárgyalásokra. António Costa az Oroszországra nehezedő nyomás fenntartását és az egységes uniós fellépést emelte ki. Roberta Metsola szerint az EU-nak most véglegesen rendeznie kell Ukrajna finanszírozásának kérdését Európa biztonsága érdekében.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 17:56
Kaja Kallas Forrás: AFP
Folytatódnak a tárgyalások az európai bankokban tárolt, az uniós szankciók által befagyasztott, majd tartósan lefoglalt orosz állami pénzeszközökre támaszkodó, Ukrajna megsegítésére szánt jóvátételi hitellel kapcsolatban – közölte Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben csütörtökön.

Kaja Kallas: Folytatódnak a tárgyalások
Kaja Kallas: Folytatódnak a tárgyalások Fotó: AFP

Kaja Kallas szerint az orosz fél részéről nincs hajlandóság

Az uniós tagállamok vezetőinek csúcstalálkozójára érkezve Kaja Kallas azt mondta, a béke elérése iránti támogatás erős, de ez az elszántság egyoldalú.

–Az orosz fél részéről nem látunk hajlandóságot arra, hogy lépést tegyenek, vagy komolyan beszéljenek a békéről, még a karácsonyi tűzszünetet is elutasította – fogalmazott. Mindez nyilvánvalóvá teszi, hogy nyomást kell gyakorolni Oroszországra, hogy a tárgyalásra való nyitottság színlelése helyett valóban tárgyalóasztalhoz üljön, és érdemi megbeszélést folytasson – húzta alá.

Kallas úgy vélekedett, a vonatkozó jogalkotási javaslat közös elfogadása azt jelenti, hogy a tagállamok mindannyian vállalják a mintegy 210 milliárd eurót kitevő orosz állami vagyon felhasználásának kockázatát, majd hozzátette: ez egy közös európai javaslat, így a kockázat és a teher is egyenlően oszlik meg. Megjegyezte, az orosz vagyon felhasználása esetén a pénzek legnagyobb részét kezelő Belgium aggályait is teljes mértékben figyelembe kell venni.

Vlagyimir Putyin orosz elnök az EU kudarcára épít, ezt nem szabad megadnunk neki

– tette hozzá nyilatkozatában az uniós diplomácia vezetője. António Costa, az Európai Tanács elnöke érkezésekor kulcsfontosságúnak nevezte a nyomás fokozását Oroszországra és annak elérését, hogy Ukrajna a lehető legerősebb pozícióban legyen a békemegállapodás tárgyalásakor.

Célunk, hogy a lehető leghamarabb igazságos és tartós békét biztosítsunk Ukrajnában, az ukránok és Európa biztonsága érdekében

– fogalmazott. Együttműködési szándékát fejezte ki az Európai Bizottsággal mindezen Ukrajnát támogató kérdésekben, különösen a jóvátételi hitel tekintetében. Azon reményének adott hangot, hogy az orosz pénzek felhasználásáról folytatott vitát az Európai Tanács csütörtöki ülésén a tagállami vezetők lezárják, majd úgy fogalmazott:

egyvalami biztos, nem hagyjuk el a tanács épületét a végleges döntés meghozatala nélkül.

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke újságíróknak nyilatkozva kijelentette: a béketörekvések előrehaladásának eredményeként most lehet először kimondani, hogy közel került a béke elérése, most először látszik a háború végének lehetősége. Amit most az Európai Unió tehet, az az, hogy teljes mértékben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mögé áll azzal, hogy végső megoldást talál Ukrajna finanszírozásának kérdésére – hangoztatta. Nem vagyunk választási helzetben: ha segíteni akarunk Ukrajnának, és ha szavatolni akarjuk Európa biztonságát, akkor le kell zárnunk Ukrajna finanszírozásának ügyét – tette hozzá nyilatkozatában az uniós parlament elnöke.

Borítókép: Kaja Kallas (Fotó: AFP)

Siklósi Péter
idezojelekeurópai unió

Hajlandó-e Európa a békére?

Siklósi Péter avatarja

Az uniós csúcs tétje az, hogy Európa elindul-e végre a béke támogatásának irányába.

