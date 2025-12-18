Deák Dániel: Háborús helyzet van Brüsszelben

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi média oldalán közzétett videós beszámolójában arról számolt be, hogy a tüntetők megérkeztek Brüsszelbe, ahol a rendőrség könnygázt és vízágyút is bevetett.

Deák Dániel beszámol a gazdák jelenleg is zajló tüntetéséről Brüsszelben (Fotó: AFP)

Az uniós döntések ellen tiltakoznak a mezőgazdászok, Orbán Viktor a gazdák mellett áll.

A csütörtöki brüsszeli gazdatüntetésről Orbán Viktor úgy fogalmazott: a gazdáknak száz százalékig van igazuk. Hozzátette: az első bajuk az a Mercosur nevű csomag, amely egy szabadkereskedelmi megállapodás lenne a latin-amerikai országokkal, és „megöli a gazdákat”. Magyarország azon országok közé tartozik, amelyek nem támogatják a Mercosur-megállapodást. Voltak erről komoly szakmai viták Magyarországon, végül is az lett a magyar álláspont, hogy ezt nem támogatjuk – jelezte.

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy a megállapodáshoz minősített többségre volna szükség, és várakozásai szerint vannak elegen „Mercosur-ellenzők”, ami lehetetlenné teszi, hogy ezt a megállapodást aláírják. A terv az, hogy az Európai Bizottság elnöke még a héten ezt alá akarja írni.

Ezt szerintem most itt meg kell, és meg is tudjuk akadályozni

– fogalmazott.

Az elemző szerint az Európai Parlament környékén jól láthatóan nagy létszámú rendőri egységek vonultak fel, és rohamrendőrök biztosítják Ursula von der Leyen, valamint az intézmény védelmét.

A beszámoló alapján a helyszínen rendkívül erős a hangzavar, miközben a biztonsági intézkedések intenzitása egy háborús helyzethez hasonló készültséget idéz.

Borítókép: Gazdák tüntetése Brüsszelben. (Fotó:AFP)