Az Európai Unió csúcstalálkozóján az egyik legfontosabb téma Ukrajna pénzügyi támogatása, azon belül is az a felvetés, hogy egy jelentős hitelcsomagot a befagyasztott orosz pénzügyi eszközök bevonásával finanszíroznának. A tárgyalások középpontjában a döntéshozatal módja, a jogi kockázatok, valamint a pénzügyi felelősség megosztásának kérdése állt. Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője kiemelte, hogy a megállapodáshoz teljes konszenzusra van szükség. Jelezte, hogy bár egyes tagállamok felvetették a minősített többségi szavazás lehetőségét, a javaslat Belgium hozzájárulása nélkül nem valósulhat meg – írja az Origo.
Brüsszel nem áll le, a háborúpártiak kitartanak Ukrajna pénzelése mellett
Az uniós vezetők csütörtökön Brüsszelben ülnek tárgyalóasztalhoz annak megvitatására, felhasználhatók-e a befagyasztott orosz pénzügyi eszközök Ukrajna háborús kiadásainak fedezésére. A vagyon jelentős része Belgiumban van, amely nem támogatja az elképzelést.
Mint mondta, több ország is jelezte, hogy csak abban az esetben támogatja az intézkedést, ha Belgium azt biztonságosnak és elfogadhatónak ítéli. Kallas szerint ötven százalék az esélye annak, hogy már a csúcstalálkozón megszületik a döntés – számolt be a Politico.
A külügyi főképviselő a kezdeményezést politikai és stratégiai jelzésként is értelmezte.
Véleménye szerint a befagyasztott orosz vagyon felhasználása azt üzeni Oroszországnak, hogy Európa nem fárad el, és hosszú távon is képes fenntartani Ukrajna támogatását.
Úgy vélte, a döntés egyben azt is demonstrálná a nemzetközi közösség számára, hogy Európa egységes és cselekvőképes.
Ulf Kristersson svéd miniszterelnök a csúcstalálkozót az ukrajnai háború kezdete óta a legjelentősebb európai tanácsi ülésnek nevezte. Megítélése szerint a befagyasztott orosz vagyon sorsáról folytatott vita továbbra sem lezárt, és elhúzódó tárgyalásokra lehet számítani.
Hozzátette, hogy akár egész éjszakán át is készen áll az egyeztetésekre, mivel a döntést nem lehet elkerülni.
Friedrich Merz német kancellár a találkozó elején óvatos derűlátással nyilatkozott. Úgy vélte, van esély a megoldás megtalálására, és a vita alapvetően arról szól, hogy az Európai Unió közös hitelfelvételbe kezdjen-e, vagy inkább a befagyasztott orosz eszközöket használja fel Ukrajna támogatására.
További Külföld híreink
Németország álláspontja szerint az utóbbi jelenti az egyetlen reális lehetőséget, mivel Berlin nem támogatja az uniós szintű közös eladósodást.
Belgium részéről Bart De Wever miniszterelnök komoly aggályokat fogalmazott meg. A belga parlamentben elmondta, hogy szerinte az ügyben egyhangú döntésre van szükség, és a minősített többségi szavazás jogi alkalmazása súlyos következményekkel járhat. Úgy vélekedett, hogy egy ilyen megoldás rendkívül gyenge jogi alapra épülne, amelyet az Európai Unió bírósága később akár meg is semmisíthet.
De Wever szerint mindez beláthatatlan következményekhez vezethet.
További Külföld híreink
A belga kormányfő hangsúlyozta, hogy
Belgium csak akkor támogatja a tervet, ha a tagállamok teljes mértékben közösen viselik a kockázatokat, megfelelő likviditási garanciák születnek, és az ország konkrét biztosítékokat kap.
Elmondta, hogy eddig egyetlen olyan javaslatot sem látott, amely megfelelne ezeknek a feltételeknek. Hozzátette azt is, hogy a legfrissebb tervezetet közvetlenül az uniós vezetőkkel folytatott egyeztetés előtt fogja átnézni, ugyanakkor nem biztos benne, hogy addigra végleges szöveg készül el.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök csütörtök reggel Brüsszelben tartott sajtótájékoztatót, ahol az orosz vagyon elkobzásának kérdéséről azt mondta: nincs esély arra, hogy a javaslat mögött többség alakuljon ki.
Borítókép: EU-csúcs Brüsszelben (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orosz légicsapás érte az ukrán régiót
A légicsapás több lakóépületet, oktatási intézményt és infrastruktúrát érintett
A háborúpártiak veszélybe sodorják a rezsivédelmet
Európai Parlament határozata súlyos következményekkel jár.
Újabb támadás érte a keresztény közösséget
Legalább tizenhárom hívőt hurcoltak el fegyveresek.
A magyarok többsége elutasítja Ukrajna jövőbeli finanszírozásának mindhárom EB-tervét
Friss felmérés készült.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orosz légicsapás érte az ukrán régiót
A légicsapás több lakóépületet, oktatási intézményt és infrastruktúrát érintett
A háborúpártiak veszélybe sodorják a rezsivédelmet
Európai Parlament határozata súlyos következményekkel jár.
Újabb támadás érte a keresztény közösséget
Legalább tizenhárom hívőt hurcoltak el fegyveresek.
A magyarok többsége elutasítja Ukrajna jövőbeli finanszírozásának mindhárom EB-tervét
Friss felmérés készült.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!