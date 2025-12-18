Brüsszel nem áll le, a háborúpártiak kitartanak Ukrajna pénzelése mellett

Mint mondta, több ország is jelezte, hogy csak abban az esetben támogatja az intézkedést, ha Belgium azt biztonságosnak és elfogadhatónak ítéli. Kallas szerint ötven százalék az esélye annak, hogy már a csúcstalálkozón megszületik a döntés – számolt be a Politico.

A külügyi főképviselő a kezdeményezést politikai és stratégiai jelzésként is értelmezte.

Véleménye szerint a befagyasztott orosz vagyon felhasználása azt üzeni Oroszországnak, hogy Európa nem fárad el, és hosszú távon is képes fenntartani Ukrajna támogatását.

Úgy vélte, a döntés egyben azt is demonstrálná a nemzetközi közösség számára, hogy Európa egységes és cselekvőképes.

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök a csúcstalálkozót az ukrajnai háború kezdete óta a legjelentősebb európai tanácsi ülésnek nevezte. Megítélése szerint a befagyasztott orosz vagyon sorsáról folytatott vita továbbra sem lezárt, és elhúzódó tárgyalásokra lehet számítani.

Hozzátette, hogy akár egész éjszakán át is készen áll az egyeztetésekre, mivel a döntést nem lehet elkerülni.

Friedrich Merz német kancellár a találkozó elején óvatos derűlátással nyilatkozott. Úgy vélte, van esély a megoldás megtalálására, és a vita alapvetően arról szól, hogy az Európai Unió közös hitelfelvételbe kezdjen-e, vagy inkább a befagyasztott orosz eszközöket használja fel Ukrajna támogatására.