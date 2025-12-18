Ursula von der Leyen közölte: az egyik az uniós költségvetésen keresztüli finanszírozás, annak terhére történő hitelfelvétellel, a másik lehetőség az úgynevezett jóvátételi hitel. Az állam- és kormányfők az ülésen intenzív tárgyalásokat folytatnak arról, melyik megoldást alkalmazzák – tette hozzá.
Ursula von der Leyen két háborús javaslattal készült
Két finanszírozási javaslatot terjesztett elő az Európai Bizottság Ukrajna támogatására a 2026–2027-es időszakra – közölte Ursula von der Leyen. A testület elnöke erről csütörtökön az EU-tagországok vezetőinek brüsszeli tanácskozására érkezve beszélt.
Mint mondta, az Európai Tanács elnökével egyetértenek abban, hogy a csúcstalálkozó nem érhet véget megállapodás nélkül, ezért a két javaslat közül az egyikről mindenképpen döntésnek kell születnie.
Ahogy arról lapunk is beszámolt érkeznek az európai vezetők a sorsdöntő uniós csúcsra. Az Európai Unió vezető politikusai Brüsszelben tartanak csúcstalálkozót, ahol számos aktuális politikai kérdést vitatnak meg. A magyar miniszterelnök kiemelte, hogy Magyarország következetesen képviseli a béke álláspontját a vitatott kérdésekben.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij, Ursula von der Leyen és António Costa (Fotó: AFP)
Orbán Viktor: Mattot adni, három lépésben + videó
Ennyi a stratégia.
Meloni: Az antiszemitizmust nem lehet megtűrni
A jobboldali sajtó a gyűlöletbeszéd és a radikalizáció erősödésétől tart.
Orbán Viktor a brüsszeli csúcs középpontjában
Meghatározó eseményre kerül sor.
Orbán Viktor: Magyarország számára nem járható út, hogy közös hitelből finanszírozzuk Ukrajnát
Magyarország a béke pártján.
