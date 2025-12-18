Ursula von der Leyen két háborús javaslattal készült

Mint mondta, az Európai Tanács elnökével egyetértenek abban, hogy a csúcstalálkozó nem érhet véget megállapodás nélkül, ezért a két javaslat közül az egyikről mindenképpen döntésnek kell születnie.

Ahogy arról lapunk is beszámolt érkeznek az európai vezetők a sorsdöntő uniós csúcsra. Az Európai Unió vezető politikusai Brüsszelben tartanak csúcstalálkozót, ahol számos aktuális politikai kérdést vitatnak meg. A magyar miniszterelnök kiemelte, hogy Magyarország következetesen képviseli a béke álláspontját a vitatott kérdésekben.