Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) európai parlamenti delegációvezetője, Harald Vilimsky abból az alkalomból adott interjút, hogy Orbán Viktor miniszterelnök ma Brüsszelben tárgyalt a Patrióták Európáért vezetőivel. A Patrióták pártcsaládját erősítő osztrák politikus szerint Magyarország következetesen és bátran száll szembe az Európát uraló háborús retorikával.
Brüsszelben most nem az történt, amit megszoktunk
Brüsszelben egyeztettek a Patrióták Európáért vezető politikusai, ahol több aktuális európai politikai kérdés is napirendre került. Sikerként értékelte Orbán Viktor, hogy meghátrált az Európai Bizottság az orosz vagyon ügyében, eközben az Európai Parlament keresztbe tett Magyarországnak az orosz gázimport tiltását célzó tervezet elfogadásával – újabb támadás Brüsszelből.
Pozsony is határozott nemet mond a brüsszeli háborús tervekre
A szlovák miniszterelnök is ellenzi, hogy a befagyasztott orosz állami vagyont az ukrajnai háborúra költsék, és az Európai Tanács ülésén sem szavaz sem egy ilyen javaslat, sem más olyan terv mellett, amely a háború támogatásához vezetne – jelentette ki Robert Fico a pozsonyi törvényhozás európai ügyekért felelős bizottságának ülésén szerdán.
Elvből elutasítom bárminek a támogatását, ami holnap ahhoz vezetne, hogy pénzt juttassanak a háborúra
– jelentette ki Robert Fico.
Meghátrált az Európai Bizottság az orosz vagyon ügyében
Meghátrált az Európai Bizottság az orosz vagyon elkobzásának kérdésében – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Deák Dánielnek adott interjújában Brüsszelben. A kormányfő szerint a tegnap esti háttértárgyalások és politikai küzdelmek eredményre vezettek, és a bizottság végül levette a napirendről a kérdést.
Ma délelőtt bejelentette a bizottság elnök asszonya, hogy meghátrált a bizottság és az orosz vagyon kérdését asztalra sem teszik
– kezdte Orbán Viktor. „Egy győzelem. Jön a második csata. Közös uniós hitel Ukrajnának? Na, még mit nem?!” – írta bejegyzésében a miniszterelnök, amelyhez egy videót is megosztott:
Az Európai Parlament keresztbe tett Magyarországnak – újabb támadás Brüsszelből
Az Európai Parlament szerdán jóváhagyta az orosz gázimport tiltását célzó terveket. Ezzel elhárítva az utolsó előtti jogi akadályt, mielőtt a tilalom törvénnyé válhatna. Az úgynevezett REPowerEU névre keresztelt tervezetet az uniós képviselők 500 igen, 120 nem szavazattal és 32 tartózkodás mellett fogadták el. A megállapodás értelmében az Európai Unió 2026 végéig leállítja az orosz cseppfolyósított földgáz importját, a vezetéken érkező gáz behozatalát pedig 2027. szeptember végéig szünteti meg.
Az Európai Bizottság közölte azt is, hogy 2026 elején jogszabályjavaslatot tervez benyújtani az orosz olajimport fokozatos megszüntetésére is.
A Patrióták bicepszet növesztettek!
Orbán Viktor új Facebook-bejegyzésében a Patrióták pártcsalád megerősödéséről írt, kiemelve Andrej Babis visszatérését és a közelgő csúcstalálkozót. A miniszterelnök közölte: A formáció az Európai Parlament harmadik legnagyobb frakciójává vált, több országban kormányzati pozíciókkal, és meghatározó szerepre készül Európa jövőjének alakításában.
Andrej Babis visszatérésével a Patrióták pártcsaládja másik súlycsoportba került. Harmadik legnagyobb frakció az Európai Parlamentben, két miniszterelnök a tanácsban, Salvini kormányon Olaszországban, a legerősebbek vagyunk Franciaországban, Ausztriában és Hollandiában, felkészül Spanyolország és Portugália
– írta a magyar kormányfő közösségi oldalán.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k) a Patrióták európai párt EU-csúcs előtt tartott vezetői találkozóján Brüsszelben 2025. december 17-én. (Fotó: MTI)
Az európai emberek békét akarnak
Deutsch Tamás szerint elég volt Brüsszel háborús őrületéből.
Brüsszelnek be kell látnia, hogy a zsarolás nem jött be + videó
Navracsics Tibor volt a vendég a közmédia Kell még mondanom valamit, Ildikó? című műsorában.
Orbán Viktor a főszereplő + videó
Bart De Wever a teraszról kiabált le az újságíróknak.
Így kevernék bele a háborúba Európát a nyugat-európai politikusok
Szerintük az anyáknak hozzá kellene szokniuk gyermekeik elvesztésének gondolatához.
