Brüsszelben most nem az történt, amit megszoktunk

Meghátrált az Európai Bizottság az orosz vagyon ügyében

Meghátrált az Európai Bizottság az orosz vagyon elkobzásának kérdésében – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Deák Dánielnek adott interjújában Brüsszelben. A kormányfő szerint a tegnap esti háttértárgyalások és politikai küzdelmek eredményre vezettek, és a bizottság végül levette a napirendről a kérdést.

Ma délelőtt bejelentette a bizottság elnök asszonya, hogy meghátrált a bizottság és az orosz vagyon kérdését asztalra sem teszik

– kezdte Orbán Viktor. „Egy győzelem. Jön a második csata. Közös uniós hitel Ukrajnának? Na, még mit nem?!” – írta bejegyzésében a miniszterelnök, amelyhez egy videót is megosztott: