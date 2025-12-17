Rendkívüli

Itt vannak a nemzeti konzultáció pontos végeredményei

EurópaháborúOsztrák Szabadságpárt (FPÖ)uniós csúcsháborúpárti baloldal

Osztrák patrióta képviselő: A magyar kormány példát mutat Európában

Az Eurázsia magazinnak adott interjút Harald Vilimsky, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) európai parlamenti delegációvezetője abból az alkalomból, hogy Orbán Viktor miniszterelnök ma Brüsszelben tárgyal a Patrióták Európáért vezetőivel. A Patrióták pártcsaládját erősítő osztrák politikus szerint Magyarország következetesen és bátran száll szembe az Európát uraló háborús retorikával.

Sebők Barbara
2025. 12. 17. 13:19
Az Eurázsia magazinnak adott interjút Harald Vilimsky, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) európai parlamenti delegációvezetője Forrás: AFP
„Jobb órákon át tárgyalni, mint egy másodpercig lőni” – figyelmeztet Harald Vilimsky, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) európai parlamenti képviselője, aki szerint Európának a konfrontáció helyett a diplomáciához kell ragaszkodnia. A Patrióták Európáért pártcsaládot erősítő FPÖ politikusa úgy látja, Magyarország bátran lép fel a háborús retorikával szemben. Erről beszélt az Eurázsia magazinnak adott interjújában.

Harald Vilimsky: Magyarország bátran lép fel a háborús retorikával szemben
Harald Vilimsky: Magyarország bátran lép fel a háborús retorikával szemben (Fotó: AFP)

Az FPÖ politikusa szerint Ausztria állandó és alkotmányban rögzített semlegessége nem csupán egy alkotmányos alapelv, hanem a nemzeti identitás része, valamint a hitelesség egyik sarokköve a nemzetközi kapcsolatokban, és úgy véli, a semlegesség lehetővé teszi, hogy Ausztria a párbeszéd, ne pedig a konfrontáció hangja legyen. Arra a kérdésre, hogy mi a céljuk azoknak a politikai erőknek, amelyek fel akarják adni a semlegességet, az FPÖ politikusa azt válaszolta, hogy azok a politikai erők – nemcsak az EU-ban, hanem különösen Ausztriában, például a Néppárt, a szocialisták, a liberálisok és a zöldek –, akik fel akarják adni a semlegességet, lényegében 

azt próbálják elérni, hogy Ausztria Brüsszel militarista napirendjének követőjévé váljon, és céljuk, hogy Ausztriát egy olyan blokkpolitikához igazítsák, amely idegen érdekeket szolgál, nem pedig az osztrák nemzeti érdekeket.

A lakosság véleményével kapcsolatban elmondta, hogy az emberek ebben a kérdésben teljesen egyértelműen fogalmaznak, mivel az osztrákok nagy többsége meg akarja őrizni a semlegességet, és szerinte megértették, hogy ez a politika évtizedeken át biztonságot és tiszteletet biztosított számukra, továbbá úgy vélte, a Szabadságpárt az egyetlen, amely nemcsak tiszteletben tartja ezt, hanem védi is az állam egyik alapvető értékét. Arra a kérdésre, hogy Ausztria meg tudja-e őrizni hagyományos hídszerepét a blokkosodás, a veszélyek, a kereskedelmi háborúk és a szankciók korában, igennel válaszolt, és hangsúlyozta, hogy ma fontosabb, mint valaha, hogy Ausztria megőrizze ezt a pozícióját. Úgy fogalmazott: 

Egy olyan világban, amelyet egyre inkább blokkok és szankciók osztanak meg, óriási szükség van azokra az országokra, amelyek képesek hidakat építeni és párbeszédet teremteni.

Szerinte ugyanakkor a jelenlegi osztrák vezetés egyre mélyebbre taszítja Ausztriát a konfrontációba, gazdaságilag a szankciókon keresztül, amelyek saját polgáraikat sújtják, valamint katonailag is, mivel egyre szorosabban igazodik a NATO-hoz. Kifejtette, hogy ha Ausztria megőrzi semlegességét és függetlenségét, minden féllel képes lesz beszélni, közvetíteni a konfliktusokban, és hozzájárulni a bizalom újjáépítéséhez, majd úgy vélekedett, ez az igazi osztrák szellem, és ennek kellene lennie az európainak is: nem a megosztottságra és az eszkalációra, hanem az együttműködésre és a békére építve.

Európa népei belefáradtak a háborús retorikába és az eszkalációba. Békét, stabilitást és jólétet akarnak – nem egy újabb hidegháborút.

Kifejtette, hogy Ursula von der Leyen és más brüsszeli vezetők háborús uszítása teljesen elszakadt a hétköznapi európaiak valóságától: 

  • magas árak, 
  • illegális migráció 
  • és a háborútól való félelem jellemzi mindennapjaikat. 

Az FPÖ és a Fidesz a béke és a szuverenitás Európájáért állnak ki, egy olyan Európáért, ahol a nemzetek saját maguk dönthetnek jövőjükről, és ahol a diplomácia váltja fel az agressziót. Meggyőződésem, hogy az európai emberek akarata egyértelműen a béke oldalán áll – nem a végtelen konfrontációén

– vélekedett.

Európa radikális tervei beindítják a háborús gépezetet
Arra a kérdésre, hogy az EU képes lesz-e változtatni hozzáállásán, azt válaszolta, hogy ez attól függ, lesznek-e elég bátor tagállamok (Fotó: AFP)

Arra a kérdésre, hogy az EU képes lesz-e változtatni hozzáállásán, azt válaszolta, hogy ez attól függ, lesznek-e elég bátor tagállamok, amelyek kimondják: „elég volt”, és hozzátette, hogy vissza kell szereznünk az Európai Uniót mint békeprojektet – nem mint háborús gépezetet. Donald Trump béketeremtő erőfeszítéseivel kapcsolatban azt mondta, hogy az elnök mindent helyesen tett, és valóban a béke garanciája, ezért is támogatja őt. Kiemelte, hogy 

Trump képes a konfliktusban álló feleket tárgyalóasztalhoz ültetni, és követi azt az elvet, amelyet szerinte az EU már régen szem elől tévesztett: jobb órákon át tárgyalni, mint egy másodpercig lőni. 

Meggyőződése szerint Trump és erőfeszítései nélkül Európa kilátásai rendkívül komorak lennének, és rámutatott, hogy az elnök előélete is bizonyítja, hogy elkerülte az új háborúkat, és ott is párbeszédre törekedett, ahol mások csak eszkaláltak. A magyar kormány szerepéről így nyilatkozott:

A magyar kormányt Európán belül bátor példának tartom. Orbán Viktor miniszterelnök következetesen a béketárgyalások mellett szólalt fel, és nem engedte, hogy az EU háborús hisztériája magával ragadja. Ez pontosan az a felelős, szuverenitásalapú politika, amelyre Európának szüksége van. Orbán Viktor megértette: békét nem lehet több fegyverrel és szankcióval elérni – csak diplomáciával és a nemzeti érdekek tiszteletben tartásával.

Borítókép: Harald Vilimsky, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) európai parlamenti delegációvezetője (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

