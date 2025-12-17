Osztrák patrióta képviselő: A magyar kormány példát mutat Európában

„Jobb órákon át tárgyalni, mint egy másodpercig lőni” – figyelmeztet Harald Vilimsky, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) európai parlamenti képviselője, aki szerint Európának a konfrontáció helyett a diplomáciához kell ragaszkodnia. A Patrióták Európáért pártcsaládot erősítő FPÖ politikusa úgy látja, Magyarország bátran lép fel a háborús retorikával szemben. Erről beszélt az Eurázsia magazinnak adott interjújában.

Harald Vilimsky: Magyarország bátran lép fel a háborús retorikával szemben (Fotó: AFP)

Az FPÖ politikusa szerint Ausztria állandó és alkotmányban rögzített semlegessége nem csupán egy alkotmányos alapelv, hanem a nemzeti identitás része, valamint a hitelesség egyik sarokköve a nemzetközi kapcsolatokban, és úgy véli, a semlegesség lehetővé teszi, hogy Ausztria a párbeszéd, ne pedig a konfrontáció hangja legyen. Arra a kérdésre, hogy mi a céljuk azoknak a politikai erőknek, amelyek fel akarják adni a semlegességet, az FPÖ politikusa azt válaszolta, hogy azok a politikai erők – nemcsak az EU-ban, hanem különösen Ausztriában, például a Néppárt, a szocialisták, a liberálisok és a zöldek –, akik fel akarják adni a semlegességet, lényegében