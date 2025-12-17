háborúRutteNATOEurópaUrsula von der Leyenorosz-ukrán háború

Síró anyák, elvesztett gyerekek, Brüsszel nem számol a háború árával

Európa egyre mélyebbre süllyed a háborús retorika mocsarában: az uniós vezetők és a NATO versengve hirdetik a fegyverkezés szükségességét, az „áldozatvállalás” dicsőségét és a háború elkerülhetetlenségét, a béke lehetősége pedig szinte teljesen eltűnik a diskurzusból.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 9:27
Európa egyre mélyebbre süllyed a háborús retorika mocsarában Forrás: AFP
Az európai vezetők szavai egyre inkább a háború és a véráldozatok szükségességét hirdetik. Ursula von der Leyen – magyar források bevonásával – további támogatást küldene Ukrajnának, miközben a NATO főtitkára és nyugati politikusok nyíltan készültségről és elkerülhetetlen összecsapásokról beszélnek, amelyekhez a társadalomnak alkalmazkodnia kell – erről ír az Origo.

Az európai vezetők szavai egyre inkább a háború és a véráldozatok szükségességét hirdetik
Fotó: AFP

Európa egyre nyíltabban készül egy tartós, akár közvetlen orosz konfliktusra. Nagy-Britannia és Norvégia közös hadiflottát állít fel az Atlanti-óceán északi vizei védelmére, hogy biztosítsa a létfontosságú energiahálózatokat és kommunikációs kábeleket, amelyeket az orosz tengeralattjárók fenyegetnek. Németország 2026-tól újra bevezeti a sorkatonaságot: minden 18 év feletti férfi regisztrálni és egészségügyi vizsgálaton részt venni köteles, a hiányzó önkénteseket sorsolással válogatják be. Eközben a NATO-tagállamok növelik védelmi kiadásaikat és megerősítik a keleti határokat, míg az uniós vezetők egyre keményebb retorikát alkalmaznak.

Aki gyenge, annak nem lesz békéje, csak veresége

jelentette ki Ursula von der Leyen, világossá téve, hogy szerinte a békéhez nem tárgyalás, hanem további fegyverszállítások vezetnek. Az Európai Bizottság elnöke májusban az EP-ben figyelmeztetett: Vlagyimir Putyin további támadásokat indíthat.

Brüsszel ismét kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen
Ursula von der Leyen 2025 szeptemberében Strasbourgban kijelentette: Európa harcban áll Fotó: AFP

Ursula von der Leyen 2025 szeptemberében Strasbourgban kijelentette: Európa harcban áll. Szerinte a kontinensnek aktívan részt kell vennie a globális hatalmi játszmákban, ezért növelni kell az Ukrajnának nyújtott támogatást és fokozni a katonai felkészültséget. 

„Nem ülhetünk ölbe tett kézzel” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az európaiak mindennapjait egyre nehezebbé teszik a globális válságok.

Von der Leyen szerint a kontinensnek nincs más választása: részt kell vennie az új világrendért folytatott küzdelemben, ahol számos nagyhatalom ellenségesen viszonyul Európához. 

Bebizonyosodott, nincs idő nosztalgiázni. Most rajzolódnak ki a frontvonalak, Európának harcolnia kell a helyéért egy olyan világban, amelyet birodalmi törekvések és fegyverként használt függőségek mozgatnak

– fogalmazott. Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője ennél is radikálisabb: a tagállamokat további védelmi kiadásokra szólította fel. 

Európának elrettentő erőt kell felépítenie, tudnunk kell megvédeni és elrettenteni

– mondta.

Mark Rutte háborús kijelentésére egész Európa felkapta a fejét
Mark Rutte berlini beszédében Oroszország közvetlen fenyegetéséről és a NATO elleni esetleges támadás lehetőségéről beszélt Fotó: AFP

A NATO háborús üzenetei

Mark Rutte berlini beszédében Oroszország közvetlen fenyegetéséről és a NATO elleni esetleges támadás lehetőségéről beszélt, miközben francia politikusok a „felkészülés” részeként már a gyermekek elvesztését és a társadalmak háborús áldozatokhoz való hozzászoktatását emlegetik.

A sötét elnyomó erők ismét menetelnek. Kristálytisztán kell látnunk a fenyegetést: mi vagyunk Oroszország következő célpontja

– mondta Rutte, hangsúlyozva, hogy a NATO felkészül a nagyszüleink idejére emlékeztető konfliktus lehetőségére. Fabien Mandon francia tábornok a polgármesterek kongresszusán sokkolta a közvéleményt: 

El kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket, és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk.

A kijelentések politikai vihart váltottak ki Franciaországban. Jean-Luc Mélenchon és Fabien Roussel „veszélyesnek” minősítették a beszédet, Sébastien Chenu pedig megkérdőjelezte annak legitimitását. Emmanuel Macron elnök ugyanakkor fenntartotta bizalmát a vezérkari főnök iránt, miközben próbálta mérsékelni a nyilatkozat súlyát.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij, Mark Rutte és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pilhál György
Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

