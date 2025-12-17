Síró anyák, elvesztett gyerekek, Brüsszel nem számol a háború árával

Az európai vezetők szavai egyre inkább a háború és a véráldozatok szükségességét hirdetik. Ursula von der Leyen – magyar források bevonásával – további támogatást küldene Ukrajnának, miközben a NATO főtitkára és nyugati politikusok nyíltan készültségről és elkerülhetetlen összecsapásokról beszélnek, amelyekhez a társadalomnak alkalmazkodnia kell – erről ír az Origo.

Európa egyre nyíltabban készül egy tartós, akár közvetlen orosz konfliktusra. Nagy-Britannia és Norvégia közös hadiflottát állít fel az Atlanti-óceán északi vizei védelmére, hogy biztosítsa a létfontosságú energiahálózatokat és kommunikációs kábeleket, amelyeket az orosz tengeralattjárók fenyegetnek. Németország 2026-tól újra bevezeti a sorkatonaságot: minden 18 év feletti férfi regisztrálni és egészségügyi vizsgálaton részt venni köteles, a hiányzó önkénteseket sorsolással válogatják be. Eközben a NATO-tagállamok növelik védelmi kiadásaikat és megerősítik a keleti határokat, míg az uniós vezetők egyre keményebb retorikát alkalmaznak.