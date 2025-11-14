Januártól indul a német sorkatonai szolgálat

Az új német rendszer szerint minden fiatal férfinak kötelező lesz a regisztráció és az egészségügyi vizsgálat. Amennyiben nem sikerül feltölteni az állományt, úgy kötelező katonai szolgálat jöhet – írja az Origo.

A német kormányzat döntött a sorkatonaságról. Fotó: DPA

Németországban 2026. január 1-jétől minden 18 év feletti férfinak kötelező lesz részt venni egy regisztrációs eljárásban és átesni egy egészségügyi vizsgálaton. Emellett egy kérdőívet is ki kell tölteniük, amiben részletezniük kell szolgálatkészségüket. Január 1-jétől körülbelül hétszázezer fiatal – aki 2008-ban vagy később született – fog felszólítást kapni a kötelező regisztrációról és az egészségügyi vizsgálatról – mondta Jens Spahn, a kormányzó CDU/CSU parlamenti frakciójának elnöke, hozzátéve, hogy a nők is kapnak levelet, de nekik – ellentétben a férfiakkal – nem kötelező rá válaszolniuk.