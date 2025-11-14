Németországbundestagsorkatonaság

Januártól indul a német sorkatonai szolgálat

A német politikusoknak sikerült megegyezniük, így már januártól változások következnek. A javaslat szerint a fiatal férfiaknak kötelező regisztrációt kell végezniük, és egy egészségügyi vizsgálaton is meg kell jelenniük. A Tisza német testvérpártjai, a CDU/CSU és az SPD rendezte a vitát a katonai szolgálatról szóló új törvényről, a pártok képviselői pedig több héten át tartó vitát követően megállapodásra jutottak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 8:10
Fotó: PHILIPP SCHULZE Forrás: DPA
Az új német rendszer szerint minden fiatal férfinak kötelező lesz a regisztráció és az egészségügyi vizsgálat. Amennyiben nem sikerül feltölteni az állományt, úgy kötelező katonai szolgálat jöhet – írja az Origo

A német kormányzat döntött a sorkatonaságról
A német kormányzat döntött a sorkatonaságról. Fotó: DPA

Németországban 2026. január 1-jétől minden 18 év feletti férfinak kötelező lesz részt venni egy regisztrációs eljárásban és átesni egy egészségügyi vizsgálaton. Emellett egy kérdőívet is ki kell tölteniük, amiben részletezniük kell szolgálatkészségüket. Január 1-jétől körülbelül hétszázezer fiatal – aki 2008-ban vagy később született – fog felszólítást kapni a kötelező regisztrációról és az egészségügyi vizsgálatról – mondta Jens Spahn, a kormányzó CDU/CSU parlamenti frakciójának elnöke, hozzátéve, hogy a nők is kapnak levelet, de nekik – ellentétben a férfiakkal – nem kötelező rá válaszolniuk. 

A tervek szerint azonban ha az önkéntes katonák révén nem érik el a szükséges létszámot, akkor jöhet a kötelező katonai szolgálat.

A német politikusok egy része azon meggyőződésének adott hangot, hogy az önkéntes katonai szolgálat elég lesz, azonban a törvény világosan fogalmaz a következő lépésről, ha ez nem sikerülne. Boris Pistorius német védelmi miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nagyon bízik benne, hogy minden rendben lesz, és az önkéntes katonai szolgálatot vonzónak nevezte. 

A védelmi miniszter évente három–öt ezer újonc bevonultatásával számol 2026-tól, és a hosszú távú cél, hogy a Bundeswehr létszáma 180 ezerről mintegy 260 ezer főre nőjön, a tartalékos állomány pedig elérje a kétszázezer főt.

 

Borítókép: Egy toborzóiroda Németországban (Fotó: AFP)

