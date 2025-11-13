A német kormánykoalíció megállapodása szerint a jövőben minden 18 éves német férfinak kötelező lesz megjelennie a katonai sorozáson. Ha a sorozáson alkalmasnak minősítettek közül nem jelentkeznek elegendően önkéntesen katonának, a tervek szerint „szükségszerű katonai szolgálat” léphet életbe, azaz a kormány dönt arról, kinek kell bevonulnia a német hadseregbe”– ismertette az államtitkár, írja az MTI.
Kovács Zoltán: Döntöttek a németek, jöhet a kötelező sorkatonaság!
Döntöttek a németek: jöhet a kötelező sorkatonaság! – írta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Facebook-oldalán csütörtökön.
Ismerős helyzet, ugye? Ugyanezt az irányt mintha hallottuk volna itthon is a Tisza Párt honvédelmi „szakértőjétől”, Ruszin-Szendi Romulusztól: „Berántunk mindenkit azonnal.” Az Európában tomboló háborús pszichózis rendkívüli veszélyt hordoz magában, a politikai elit a háború felé sodorja a tagállamokat!
Ha Ukrajnát felvennék az Európai Unióba, az ukránok behoznák magukkal a háborút, és kétségünk se legyen afelől, hogy a kontinens fiataljait a frontra küldenék – figyelmeztetett.
„A magyar kormány azonban nem engedi, hogy a fiataljainkat Ukrajnába vigyék! Nem a háború folytatására és eszkalációjára van szükség, hanem mielőbbi békére!”– emelte ki Kovács Zoltán.
Borítókép: Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár (Forrás: Facebook/Kovács Zoltán)
