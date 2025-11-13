Kovács Zoltán: Döntöttek a németek, jöhet a kötelező sorkatonaság!

A német kormánykoalíció megállapodása szerint a jövőben minden 18 éves német férfinak kötelező lesz megjelennie a katonai sorozáson. Ha a sorozáson alkalmasnak minősítettek közül nem jelentkeznek elegendően önkéntesen katonának, a tervek szerint „szükségszerű katonai szolgálat” léphet életbe, azaz a kormány dönt arról, kinek kell bevonulnia a német hadseregbe”– ismertette az államtitkár, írja az MTI.

Kovács Zoltán (Fotó: Magyar Kormány)