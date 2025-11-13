Rendkívüli

Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

Kovács Zoltán: Döntöttek a németek, jöhet a kötelező sorkatonaság!

Döntöttek a németek: jöhet a kötelező sorkatonaság! – írta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Facebook-oldalán csütörtökön.

Forrás: MTI2025. 11. 13. 14:39
Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár Forrás: Facebook/Kovács Zoltán
A német kormánykoalíció megállapodása szerint a jövőben minden 18 éves német férfinak kötelező lesz megjelennie a katonai sorozáson. Ha a sorozáson alkalmasnak minősítettek közül nem jelentkeznek elegendően önkéntesen katonának, a tervek szerint „szükségszerű katonai szolgálat” léphet életbe, azaz a kormány dönt arról, kinek kell bevonulnia a német hadseregbe”– ismertette az államtitkár, írja az MTI.

Kovács Zoltán
Kovács Zoltán (Fotó: Magyar Kormány)

Ismerős helyzet, ugye? Ugyanezt az irányt mintha hallottuk volna itthon is a Tisza Párt honvédelmi „szakértőjétől”, Ruszin-Szendi Romulusztól: „Berántunk mindenkit azonnal.” Az Európában tomboló háborús pszichózis rendkívüli veszélyt hordoz magában, a politikai elit a háború felé sodorja a tagállamokat! 

Ha Ukrajnát felvennék az Európai Unióba, az ukránok behoznák magukkal a háborút, és kétségünk se legyen afelől, hogy a kontinens fiataljait a frontra küldenék – figyelmeztetett.

„A magyar kormány azonban nem engedi, hogy a fiataljainkat Ukrajnába vigyék! Nem a háború folytatására és eszkalációjára van szükség, hanem mielőbbi békére!”– emelte ki Kovács Zoltán.

Borítókép: Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár (Forrás: Facebook/Kovács Zoltán)

 

