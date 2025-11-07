A hadtörténész szerint Németországnak nincs választása

Sönke Neitzel hadtörténész arra számít, hogy Németország hamarosan visszaállítja a sorkatonai szolgálatot – de nem ebben a törvényhozási időszakban. A szakértő szerint Németországnak nem lesz más választása, mint a korlátozás nélküli sorkatonaság bevezetése – írja a Handelsblatt.

Németországnak hamarosan nem lesz választása a szakértő szerint

Fotó: PHILIPP SCHULZE / DPA

„A katonai szolgálatot övező teljes vita jól mutatja, milyen nehéznek találja ez a köztársaság a szükséges, gyors változások végrehajtását” – nyilatkozta Neitzel a lapnak adott interjúban. A szakértő úgy véli, hogy a szociáldemokraták a fő akadály: „Az SPD-t jelenlegi állapotában biztonsági kockázatnak tartom az ország számára” – jelentette ki Neitzel.