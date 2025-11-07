NémetországBerlinsorkatonaság

A hadtörténész szerint Németországnak nincs választása

Sönke Neitzel hadtörténész kételkedik abban, hogy önkéntes katonai szolgálat révén elegendő személyzetet lehetne biztosítani a Bundeswehr számára. A szakember szerint Németországnak nem lesz választása, jöhet a korlátozás nélküli sorkatonaság.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 1:02
Fotó: PHILIPP SCHULZE Forrás: DPA
Sönke Neitzel hadtörténész arra számít, hogy Németország hamarosan visszaállítja a sorkatonai szolgálatot – de nem ebben a törvényhozási időszakban. A szakértő szerint Németországnak nem lesz más választása, mint a korlátozás nélküli sorkatonaság bevezetése – írja a Handelsblatt

Fotó: PHILIPP SCHULZE / DPA

„A katonai szolgálatot övező teljes vita jól mutatja, milyen nehéznek találja ez a köztársaság a szükséges, gyors változások végrehajtását” – nyilatkozta Neitzel a lapnak adott interjúban. A szakértő úgy véli, hogy a szociáldemokraták a fő akadály: „Az SPD-t jelenlegi állapotában biztonsági kockázatnak tartom az ország számára” – jelentette ki Neitzel.

A hadtörténész szerint fontos, hogy az új sorkatonai kötelezettségi rendszert gyorsan bevezessék átfogó, országos orvosi vizsgálatokkal, ahogyan azt Boris Pistorius (SPD) szövetségi védelmi miniszter is elképzelte.

A történész, akinek idén jelent meg a Bundeswehr történetéről szóló könyve, a CDU/CSU parlamenti csoportjának javaslatára szakértőként vesz részt a Bundestag védelmi bizottságában november 10-én tartandó meghallgatáson az új katonai szolgálati törvényről.

Borítókép: Német katonák (Fotó: AFP)

Fontos híreink

Belföldi híreink

Külföldi híreink

