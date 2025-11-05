Ralf Hoffmann, a német sebészeti főparancsnok a Reutersnek adott interjúban elmondta: egy lehetséges konfliktusban a sebesültek száma attól függne, milyen intenzitású harcok zajlanak és mely katonai egységek vesznek részt benne. Hozzátette, napi körülbelül ezer sebesült katonával számolnak – írja az Origo.
Sorkatonaság: rengeteg áldozatra készülnek a németek
A német hadsereg azon dolgozik, hogyan tudna akár napi ezer sebesült katonát ellátni, ha a NATO és Oroszország között nagyobb összecsapás robbanna ki. A szövetség már régóta figyelmeztet, hogy Moszkva akár 2029-től képes lehet támadó hadműveletre. Oroszország tagadja, hogy háborúra készülne a Nyugattal, ugyanakkor az utóbbi időben orosz repülőgépek és drónok többször is megsértették a NATO légterét, ami tovább erősítette a félelmeket az eszkaláció miatt.
Az európai hadseregek – egészségügyi egységeikkel együtt – Oroszország 2022-es, Ukrajna elleni teljes inváziója után fokozták felkészülésüket egy Moszkvával vívott esetleges összecsapásra.
Németország az orvosi képzését is folyamatosan módosítja, beépítve az ukrajnai háború tapasztalatait. – A hadviselés természete drámaian megváltozott Ukrajnában – hangsúlyozta Hoffmann, rámutatva, hogy a sérülések jellege a lövési sebekről a drónok és kóbor lőszerek által okozott robbanási sérülésekre és égési traumákra tolódott át.
Az ukrán katonák a frontvonal mindkét oldalán húzódó, drónokkal telített, nagyjából tíz kilométeres sávot „halálzónának” nevezik, mivel a mindkét fél által bevetett, távolról irányított pilóta nélküli légi járművek gyorsan felderítik és megsemmisítik a célpontokat.
– Az ukránok gyakran nem tudják elég gyorsan kimenekíteni a sebesültjeiket, mert folyamatosan drónok zümmögnek fölöttük – tette hozzá Hoffmann, kiemelve, hogy emiatt sokszor órákig kell stabilizálni a sérülteket közvetlenül a fronton.
Hoffmann szerint a sebesültek ellátásához rugalmas szállítási megoldásokra van szükség. Felidézte, hogy Ukrajna kórházvonatokat is alkalmazott, ezért a német hadsereg is vizsgálja kórházvonatok és -buszok bevetését, valamint bővíti a légi egészségügyi evakuálási kapacitást. A sérülteket először a frontvonalon látnák el, majd Németországba szállítanák őket, ahol főként civil kórházakban folytatódna a kezelés – mondta.
Elmondása szerint nagyjából 15 ezer kórházi ágyra lenne szükség a németországi akár 440 ezer férőhelyből.
Hozzátette, hogy a német hadsereg jelenlegi mintegy 15 ezer fős egészségügyi szolgálatát is bővíteni fogják, hogy megfeleljenek a jövőbeli igényeknek.
Sorkatonaság Németországban
Amint arról lapunk korábban beszámolt, Németországban újra napirenden van a kötelező katonai szolgálat (sorkatonaság) bevezetésének kérdése. Az önkéntes rendszer nem tudja megfelelően biztosítani a szükséges létszámot, ezért felmerült egy sorsolásos rendszer bevezetése is. A terv szerint minden fiatal férfit nyilvántartanának, és válság esetén gyors behívásra válhatnának alkalmassá – de jelenleg nincs politikai konszenzus a részletekről. Az aktuális biztonsági helyzet – köztük az Ukrajna elleni orosz invázió – miatt Németország is látja, hogy fel kell készülnie a legrosszabbra. A kötelező szolgálat 2011-ben szűnt meg Németországban, de azóta a hadsereg létszáma csökkent. A cél 2029-re akár nyolcvanezer új katona toborzása.
Borítókép: Német katonák az oberlausitzi katonai kiképzőterületen (Fotó: AFP)
